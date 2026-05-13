Лацио - Интер. Анонс и прогноз финала Кубка Италии на 13.05.2026

С сезона 2009/10, знаменитого сезона требла с Жозе Моуриньо, "Интер" не брал Золотой Дубль. С сезона 2017/18 никто в Италии не брал его. Теперь с обладателем того требла в качестве игрока Кристианом Киву на тренерском посту "нерадзурри" хотят оформить двойное достижение. На пути стоит "Лацио", проваливший сезон в лиге, но в Кубке неожиданно убравший с пути сильных соперников.

Кубок Италии. Финал

13 мая. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

Так получилось, что команды встречались и в последнем туре лиги. В субботу. Также в Риме. Правда, тогда трибуны "Олимпико" были пустыми из-за протеста болельщиков "Лацио" против руководства клуба. На финал Кубка они должны вернуться. Да и матч не имел практического значения, поскольку "Интер" уже обеспечил Скудетто, а "Лацио" практически потерял шансы пробиться в Еврокубки через лигу.

Тот матч был демонстрацией силы "Интера". Чемпион разнес "Лацио", победил со счётом 3:0. Причем даже не особо выкладываясь, не создавая слишком много. Просто делая, что хочет. Забив ранний гол, затем просто пасуя, просто обороняясь по желанию, затем забив в концовке первого тайма, а во втором оформив разгром. Хотя после 3:0 даже вдесятером "Лацио" создал шансы забить.

Киву не хотел выделять никого отдельно, а выделил коллектив, "фантастическую группу", "проживающую что-то особенное". "Я рад за них, потому что они это заслужили". Правда, предостерег, что матч в среду будет совсем иным и опасно думать о нем в свете матча в субботу. Призывает оставаться скромными, спокойными и выйти на финал с улыбками на лицах.

Маурицио Сарри же признал полный провал, слишком легко пропущенные голы с аута, с "пяти передач в нашей штрафной". "Дерьмовое выступление. С таким отношением к игре в дебюте мы бы пропустили дважды от любой команды в Серии А. Это не заслуга "Интера", а наш провал". Он, правда, заявил, что его команда "создала пять явных шансов забить как раз вдесятером".

"Отношение сегодня - результат того, что этот матч не имел значения, а матч в среду имеет фундаментальное значение. Но серьезная ошибка думать, что такой матч не имеет значения, потому что такое выступление может создать проблемы. Немного бояться оппонентов как раз на пользу, но слишком большой страх заблокирует тебя".

"Если мы выйдем на финал Кубка с таким же отношением, никакая тактика ничем не поможет. Надеюсь, что проблемой была лишь психология, лишь отношение к матчу".

Всё же ожидается, что нынешний матч пойдёт иначе, будет гораздо более плотным. Поскольку статус другой, уровень важности, градус напряжения другие. И поскольку сегодня болельщики "Лацио" прекратят бойкот и вернутся на трибуны. В субботу трибуны были почти пустыми, сегодня же десятки тысяч местных фанов заполнят их. А при них "Лацио" играет лучше.

Также "Лацио" в целом в неплохой форме. В целом проиграл лишь два из 11-ти последних матчей во всех турнирах. В частности, победил "Милан" (1:0 дома) и разнёс "Наполи" в гостях (2:0 по голам, 7:0 - по ударам в створ ворот). Он вообще очень неплохо в этом сезоне выглядит в Топ-матчах. Побеждал "Милан" и в Кубке (также 1:0), в лиге взял четыре очка у "Ювентуса".

Сарри сумел построить боевую единицу, которая не играет в Сарризм (в чём он сам признаётся), не владеет мячом, а организованно обороняется и выбегает в опасные контратаки. Забивает он мало, но и пропускает мало. В Кубке добыл 1:0 над "Миланом", а "Болонью" и "Аталанту" прошёл в гостях в серии пенальти. После 1:1 против первой, 2:2 и 1:1 против второй до этого.

Разумеется, "Интер" - явный фаворит этого матча. Он выиграл Скудетто с очень большим отрывом. Никто не сомневается, что он - сильнейшая команда Италии. Его поражение в этом финале будет сенсацией. Он прошёл к Скудетто победами в апреле над "Ромой" и "Комо". И в Кубке прошёл "Комо". То есть вроде бы научился играть Топ-матчи, с которыми у него были проблемы.

Правда, эти проблемы выглядели серьёзными. Он проиграл оба Миланских дерби. Проиграл в Суперкубке "Болонье" в серии пенальти уже в полуфинале, "Комо" побеждал в Кубке и в лиге сумасшедшими камбеками с 0:2. В Кубке на 85-ой минуте ещё уступал дома со счётом 1:2. Так что вопросы к нему остаются. И его проблемы в очередном Топ-матче не вызовут никакого удивления.

Если он забьёт ранний гол, как в субботу и как в первом круге против "Лацио" (2:0) - вновь будет контролировать игру и не упустит. Но если не забьёт, а тем более - если пропустит - вполне может застрять с владением мячом, в позиционных атаках, в которых создаёт немного. Обе команды скорее любят играть без мяча. И кому удастся отказаться от мяча - та получит преимущество.

В лиге в обоих матчах в этом сезоне "Интер" доминировал. Хотя в обоих "Лацио" кое-что создал. В гостевом и вовсе играл вполне прилично. А в концовке предыдущего сезона именно он помешал "Интеру" взять Скудетто, вернувшись против него в гостях дважды и сыграв 2:2. Если сумеет удержаться в дебюте и сыграть по плану Сарри - способен отобрать у него второй трофей в течение года.

Последние матчи команд

Кадры

В субботу за "Лацио" играл не сильнейший стартовый состав, и сделано это было явно с мыслями о Кубке. Точно вернется опорник Тейлор, также должен вернуться правый вингер Исаксен. Должен и левый защитник Тавареш. Дзакканьи и Катальди берегли для финала из-за травм. Причем кажется, что последний все равно не готов. Первый - под вопросом.

Под вопросом сейчас и Патрик и Канчелльери. Неясно, кто выйдет в центре атаки - Нослин, Диа, Мальдини, кто слева - Дзакканьи, Педро, забивший два гола "Интеру" год тому, те же Нослин и Мальдини.

Первый вратарь Проведель давно травмирован, но Эдоардо Мотта отлично замещает его. В полуфинальной серии пенальти против "Аталанты" он отбил четыре.

В "Интере" проблемы у форвардов - Маркуса Тюрама и Франческо Пио Эспозито. Потеря первого может быть очень важной, поскольку на его счету шесть голов и три ассиста в последних шести турах лиги. В заявке оба будут, но, похоже, в стартовом составе рядом с Лаутаро Мартинесом выйдет Бонни.

Также Хакан Чалханоглу по-прежнему не готов, и за его место конкурируют Мхитарян и Сучич. Оба забили в субботу. А в воротах может остаться кубковый вратарь Хосеп Мартинес вместо Зоммера.

"Лацио": Мотта, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Патрик, Тейлор, Башич, Исаксен, Нослин, Педро

"Интер": Хосеп Мартинес, Биссек, Аканджи, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Зелински, Мхитарян, Димарко, Бонни, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" не проигрывал в девяти последних очных матчах на всех полях во всех турнирах - семь побед, две ничьи. При этом обе ничьи состоялись в мае

На "Стадио Олимпико" "Интер" выиграл три последних очных матча с общим счетом 11:0, но до этого проиграл два, до этого сыграл один вничью, а до этого проиграл один

В четырех из пяти последних очных матчей на "Стадио Олимпико" забивалось более двух мячей

В четырех из пяти последних очных матчей на всех полях забивала одна команда. "Интер" забивал в последних 16-ти очных на всех полях. "Лацио" не забивал в четырех из последних пяти

"Интер" забивал в последних десяти очных матчах на "Стадио Олимпико" и не пропускал в последних трех

На счету "Интера" девять выигранных Кубков Италии. Последний состоялся в 2023-ем году. Он выиграл все четыре последних своих финала

На счету "Лацио" семь выигранных Кубков. Последний (и последний финал) состоялся в 2019-ом году. Он выиграл один из трех, но и шесть из восьми своих последних финалов

На пути к финалу "Интер" победил "Венецию" из Серии Б (5:1 дома), "Торино" (2:1 дома) и "Комо" (0:0 в гостях, 3:2 дома). "Лацио" победил "Милан" (1:0 дома), "Болонью" (1:1 и победа в серии пенальти в гостях) и "Аталанту" (2:2 дома, 1:1 и победа в серии пенальти в гостях)

Во всех турнирах на всех полях на счету "Интера" в последних семи матчах шесть побед и ничья, в последних девяти не было поражений - шесть побед и три ничьи

"Интер" не проигрывал в последних 11-ти матчах против итальянских команд за пределами "Джузеппе Меацца" - восемь побед, три ничьи. До этого состоялось поражение от "Болоньи" в Суперкубке в серии пенальти. При этом в последних пяти таких матчах он трижды играл вничью

В гостях против итальянских команд за пределами "Джузеппе Меацца" "Интер" забивал в этом сезоне в 18-ти из 19-ти матчей. В трех последних забил более одного мяча

"Лацио" проиграл два из последних 11-ти матчей на всех полях во всех турнирах - пять побед и четыре ничьи в основное время. При этом два поражения состоялись в последних шести при двух победах и двух ничьих в основное время

На "Стадио Олимпико" "Лацио" проиграл последний матч, но до него не проиграл в пяти подряд - две победы и три ничьи в основное время

На "Стадио Олимпико" "Лацио" пропускал в десяти из последних 11-ти матчей, забивал в пяти из последних шести

В последних семи матчах во всех турнирах на всех полях "Интер" забивал более одного мяча, в пяти из них - более двух. В шести из семи его последних в целом забивалось более двух

Два последних финала Кубка Италии завершились со счетом 1:0, до этого в трех забивалось в основное время более двух мячей, до этого в двух - не более двух

Прогноз: Лацио - Интер 1:2

В предыдущем сезоне в финале Кубка "Болонья" победила "Милан". А "Лацио" в этом сезоне не раз выдавал отличные матчи против грандов, у "Интера" же против грандов нередко проблемы. Но все же в предыдущем сезоне "Милан" был слаб, а "Интер" в нынешнем в Италии безраздельно доминирует. Так что скорее он все же дожмет. Еще в основное время.

В плане голов "Лацио" может обеспечить и серый матч, и яркий, "Интер" - скорее яркий, но в гостях в последнее время у него серых хватало с 1:1, 0:0, 2:0. Если будет ранний гол - тогда в целом в матче в основное время можно ожидать и три гола. Если нет - могут остановиться на одном-двух.