Рома – Лацио. Анонс и прогноз матча 37-го тура Серии А на 17.05.2026

Серия А. 37-й тур.

17 мая. 13:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Фабио Мареска (Италия)

Римское дерби на подходе, и настроение в двух частях города сейчас — небо и земля. "Рома" летит на полных парусах: четыре победы в пяти матчах, куча голов и игра, от которой фанаты просто кайфуют. А вот у "Лацио" дела пошли наперекосяк — они только что получили болезненный "двойной удар" от "Интера", вылетели из Кубка и выглядят немного растерянными. На бумаге "волки" сейчас кажутся явными фаворитами, но мы же знаем, что такое дерби — здесь прошлые неудачи только добавляют ярости, а предматчевые прогнозы часто летят в мусорную корзину уже на первых минутах.

Новости "Ромы"

"Рома" в конце сезона набрала впечатляющие обороты, превратив финишную прямую Серии А в сольное выступление. В последних пяти турах "волки" не потерпели ни одного поражения, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. Особенно показательным стал майский отрезок после уверенного разгрома "Фиорентины" (4:0) на "Стадио Олимпико", римляне в волевом стиле переиграли "Парму" на выезде со счетом 3:2.

Статистика команды в этот период впечатляет не только результатом, но и качеством игры в атаке. За пять матчей римляне отправили в ворота соперников 13 мячей, продемонстрировав образцовую реализацию моментов. Единственной относительной неудачей стала ничья с "Аталантой" (1:1), однако даже в этой игре "Рома" контролировала темп встречи.

Сейчас "джаллоросси" находятся в отличном игровом тонусе, что позволяет им диктовать условия даже неуступчивым соперникам. Если команде удастся сохранить такую концентрацию и результативность, у них есть все шансы завершить сезон на мажорной ноте.

Новости "Лацио"

"Лацио" провел сложный игровой отрезок, главным разочарованием которого стало двойное противостояние с миланским "Интером". В течение четырех дней "орлы" дважды уступили лидеру на собственном поле: сначала в рамках Серии А (0:3), а затем в полуфинале Кубка Италии (0:2). Эти поражения прервали серию из пяти забитых мячей в предыдущих встречах.

"Лацио" демонстрировал неплохую результативность, одержав волевую победу над "Кремонезе" (2:1) и сыграв зрелищную ничью с "Удинезе" (3:3). Также в апреле команда праздновала успех в первом кубковом матче против "Аталанты", переиграв бергамацев на выезде со счетом 2:1.

В настоящее время игровая форма римлян выглядит нестабильной: несмотря на победы над аутсайдерами и сильными середняками, "Лацио" не смог ничего противопоставить системной игре топ-клуба. Отсутствие забитых голов в двух последних матчах свидетельствует об определенном спаде в креативной линии перед финальными турами чемпионата.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Интер 36 27 4 5 85-31 85 2 Наполи 36 21 7 8 54-36 70 3 Ювентус 36 19 11 6 59-30 68 4 Милан 36 19 10 7 50-32 67 5 Рома 36 21 4 11 55-31 67 6 Комо 36 18 11 7 60-28 65 7 Аталанта 36 15 13 8 50-34 58 8 Болонья 36 15 7 14 45-43 52 9 Лацио 36 13 12 11 39-37 51 10 Удинезе 36 14 8 14 45-46 50 11 Сассуоло 36 14 7 15 44-46 49 12 Торино 36 12 8 16 41-59 44 13 Парма 36 10 12 14 27-45 42 14 Дженоа 36 10 11 15 40-48 41 15 Фиорентина 36 8 14 14 38-49 38 16 Кальяри 36 9 10 17 36-51 37 17 Лечче 36 8 8 20 24-48 32 18 Кремонезе 36 7 10 19 30-53 31 19 Верона 36 3 11 22 24-58 20 20 Пиза 36 2 12 22 25-66 18

Личные встречи

21.09.25 СБ Лацио — Рома 0:1

13.04.25 СБ Лацио — Рома 1:1

05.01.25 СБ Рома — Лацио 2:0

06.04.24 СБ Рома — Лацио 1:0

10.01.24 КИ Лацио — Рома 1:0

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У хозяев в следующем матче не сыграют сразу четыре игрока, в том числе и украинец Артем Довбик. Также на поле не смогут выйти Фергюсон, Пеллегрини и Сарагоса.

У гостей в лазарете находятся только два игрока — Проведела и Романьоли

"Рома", 3-4-2-1: Свилар — Манчини, Н'Дика, Эрмосо — Челик, Кристанте, Коне, Весли Франка — Суле, Пизилли — Мален.

"Лацио", 4-3-3: Мотта — Марушич, Хила, Провстгаард, Тавареш — Башич, Патрик, Тейлор — Канчеллиери, Нослин, Педро.

Прогноз на матч между "Ромой" и "Лацио" от UA-Футбол

П1 — 2:0. Учитывая мощную атакующую линию "Ромы", которая в среднем забивает более двух мячей за игру в последних турах, обороне "Лацио" будет крайне сложно сохранить свои ворота "сухими". Наиболее вероятным сценарием является победа номинальных хозяев или результативная ничья, ведь "бьянкочелести" после двух поражений без забитых голов будут максимально мотивированы реабилитироваться перед фанатами.

