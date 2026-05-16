Комо - Парма. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Столкновение мотивации и прагматизма на фоне концовки сезона. "Комо" продолжает борьбу за исторически высокие позиции и возможный рывок в зону Лиги чемпионов. "Парма" же уже практически доигрывает чемпионат, но при этом способна доставить проблемы любому сопернику за счёт структуры и дисциплины.

"Комо" - "Парма" 13:00

Серия А. 37-й тур.

17 мая. Комо. "Джузеппе Синигалья"

Видеотрансляция: Megogo 3

"Комо": последние новости

"Комо" - одна из самых прогрессирующих команд Серии A последних сезонов, уже обеспечившей себе как минимум участие в еврокубках на следующий год. Ещё совсем недавно "сине-белые" рассматривались как сенсационный претендент на Лигу чемпионов, и несмотря на весенний спад с потерей нескольких важных очков, подопечные Сеска Фабрегаса всё равно удержались в верхней части таблицы и сохранили реальные шансы на финиш в зоне ЛЧ - отставание от топ-4 остаётся минимальным, в пределах одной-двух побед. Для клуба, который ещё несколько лет назад выступал в низших дивизионах, это уже исторический скачок, но ощущение "незавершённой работы" в раздевалке сохраняется.

После сложного отрезка сезона, когда были поражения от "Интера" и "Сассуоло" и заметная просадка по результатам, "Комо" скорректировал стиль и стал более прагматичными. Фабрегас сознательно упростил игру, сделав акцент на структуре и оборонительной дисциплине, и это быстро дало эффект: команда начала действовать более собранно, реже проваливаться между линиями и вернулась к результатам.

В лазарете у "Комо" находится Джейден Аддаи, под вопросом готовность Алекса Валье.

Ориентировочный состав: Бютес – Смолчич, Рамон, Кемпф, Морено – Перроне, Да Кунья – Диао, Пас, Батурина – Дувикас

"Парма": последние новости

"Парма" уже фактически решила задачу сохранения места в элите и доигрывает сезон без серьёзного турнирного давления. Коллектив Карлоса Куэсты располагается в нижней половине таблицы, и математически уже не участвует ни в борьбе за еврокубки, ни за выживание.

Последние туры "Парма" проводит неровно, но при этом не выглядит разобранной командой. В матчах против соперников уровня топ-клубов эмильянцы стараются держаться структурно и не разваливаться по игре, хотя результат часто оказывается не в их пользу. Характерным примером стал матч против "Ромы", где "Парма" вела по ходу встречи 2:1, но в итоге уступила 2:3, пропустив два решающих гола в компенсированное время. Подобные сценарии уже не раз повторялись в сезоне: "крестоносцы" неплохо держат структуру почти весь поединок, но теряют концентрацию в финальные 10–15 минут против более сильных соперников.

Из-за травм недоступны у "Пармы" Адриан Бернабе, Матия Фриган, Бенджамин Кремаски и Гаэтано Ористанио. Дополнительной проблемой является дисквалификация Саши Бритчги, получившего удаление в прошлом туре. Также неизвестно, готов ли выйти на поле Габриэль Стрефецца.

Ориентировочный состав: Судзуки – Чиркати, Троило, Валенти – Дельпрато, Ордоньес, Кейта, Николусси-Кавилья, Валери – Эльфеге, Пеллегрино

Последние матчи

"Комо":

  • 10.05. Верона - Комо 0:1 (Серия А)
  • 02.05. Комо - Наполи 0:0 (Серия А)
  • 26.04. Дженоа - Комо 0:2 (Серия А)

"Парма":

  • 10.05. Парма - Рома 2:3 (Серия А)
  • 03.05. Интер - Парма 2:0 (Серия А)
  • 25.04. Парма - Пиза 1:0 (Серия А)

Последние личные встречи

  • 25.10.25. Парма - Комо 0:0 (Серия А)
  • 03.05.25. Парма - Комо 0:1 (Серия А)
  • 19.10.24. Комо - Парма 1:1 (Серия А)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Интер

 36 27 4 5 85-31 85
2

Наполи

 36 21 7 8 54-36 70
3

Ювентус

 36 19 11 6 59-30 68
4

Милан

 36 19 10 7 50-32 67
5

Рома

 36 21 4 11 55-31 67
6

Комо

 36 18 11 7 60-28 65
7

Аталанта

 36 15 13 8 50-34 58
8

Болонья

 36 15 7 14 45-43 52
9

Лацио

 36 13 12 11 39-37 51
10

Удинезе

 36 14 8 14 45-46 50
11

Сассуоло

 36 14 7 15 44-46 49
12

Торино

 36 12 8 16 41-59 44
13

Парма

 36 10 12 14 27-45 42
14

Дженоа

 36 10 11 15 40-48 41
15

Фиорентина

 36 8 14 14 38-49 38
16

Кальяри

 36 9 10 17 36-51 37
17

Лечче

 36 8 8 20 24-48 32
18

Кремонезе

 36 7 10 19 30-53 31
19

Верона

 36 3 11 22 24-58 20
20

Пиза

 36 2 12 22 25-66 18

Прогноз от UA-Футбол

"Комо" в концовке сезона играет более надёжно, редко позволяя соперникам создавать много моментов. "Парма" уже не решает турнирных задач и в атаке выглядит ограниченно, особенно против организованных команд. Поэтому ожидается закрытая игра с невысокой результативностью.

Наш прогноз - тотал меньше (3.0) за 1.84.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

