Комо - Парма. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026
Столкновение мотивации и прагматизма на фоне концовки сезона. "Комо" продолжает борьбу за исторически высокие позиции и возможный рывок в зону Лиги чемпионов. "Парма" же уже практически доигрывает чемпионат, но при этом способна доставить проблемы любому сопернику за счёт структуры и дисциплины.
"Комо" - "Парма" 13:00
Серия А. 37-й тур.
17 мая. Комо. "Джузеппе Синигалья"
Видеотрансляция: Megogo 3
"Комо": последние новости
"Комо" - одна из самых прогрессирующих команд Серии A последних сезонов, уже обеспечившей себе как минимум участие в еврокубках на следующий год. Ещё совсем недавно "сине-белые" рассматривались как сенсационный претендент на Лигу чемпионов, и несмотря на весенний спад с потерей нескольких важных очков, подопечные Сеска Фабрегаса всё равно удержались в верхней части таблицы и сохранили реальные шансы на финиш в зоне ЛЧ - отставание от топ-4 остаётся минимальным, в пределах одной-двух побед. Для клуба, который ещё несколько лет назад выступал в низших дивизионах, это уже исторический скачок, но ощущение "незавершённой работы" в раздевалке сохраняется.
После сложного отрезка сезона, когда были поражения от "Интера" и "Сассуоло" и заметная просадка по результатам, "Комо" скорректировал стиль и стал более прагматичными. Фабрегас сознательно упростил игру, сделав акцент на структуре и оборонительной дисциплине, и это быстро дало эффект: команда начала действовать более собранно, реже проваливаться между линиями и вернулась к результатам.
В лазарете у "Комо" находится Джейден Аддаи, под вопросом готовность Алекса Валье.
Ориентировочный состав: Бютес – Смолчич, Рамон, Кемпф, Морено – Перроне, Да Кунья – Диао, Пас, Батурина – Дувикас
"Парма": последние новости
"Парма" уже фактически решила задачу сохранения места в элите и доигрывает сезон без серьёзного турнирного давления. Коллектив Карлоса Куэсты располагается в нижней половине таблицы, и математически уже не участвует ни в борьбе за еврокубки, ни за выживание.
Последние туры "Парма" проводит неровно, но при этом не выглядит разобранной командой. В матчах против соперников уровня топ-клубов эмильянцы стараются держаться структурно и не разваливаться по игре, хотя результат часто оказывается не в их пользу. Характерным примером стал матч против "Ромы", где "Парма" вела по ходу встречи 2:1, но в итоге уступила 2:3, пропустив два решающих гола в компенсированное время. Подобные сценарии уже не раз повторялись в сезоне: "крестоносцы" неплохо держат структуру почти весь поединок, но теряют концентрацию в финальные 10–15 минут против более сильных соперников.
Из-за травм недоступны у "Пармы" Адриан Бернабе, Матия Фриган, Бенджамин Кремаски и Гаэтано Ористанио. Дополнительной проблемой является дисквалификация Саши Бритчги, получившего удаление в прошлом туре. Также неизвестно, готов ли выйти на поле Габриэль Стрефецца.
Ориентировочный состав: Судзуки – Чиркати, Троило, Валенти – Дельпрато, Ордоньес, Кейта, Николусси-Кавилья, Валери – Эльфеге, Пеллегрино
Последние матчи
"Комо":
- 10.05. Верона - Комо 0:1 (Серия А)
- 02.05. Комо - Наполи 0:0 (Серия А)
- 26.04. Дженоа - Комо 0:2 (Серия А)
"Парма":
- 10.05. Парма - Рома 2:3 (Серия А)
- 03.05. Интер - Парма 2:0 (Серия А)
- 25.04. Парма - Пиза 1:0 (Серия А)
Последние личные встречи
- 25.10.25. Парма - Комо 0:0 (Серия А)
- 03.05.25. Парма - Комо 0:1 (Серия А)
- 19.10.24. Комо - Парма 1:1 (Серия А)
Турнирное положение
Ставки и коэффициенты
Прогноз от UA-Футбол
"Комо" в концовке сезона играет более надёжно, редко позволяя соперникам создавать много моментов. "Парма" уже не решает турнирных задач и в атаке выглядит ограниченно, особенно против организованных команд. Поэтому ожидается закрытая игра с невысокой результативностью.
Наш прогноз - тотал меньше (3.0) за 1.84.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
