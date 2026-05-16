Дженоа - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026
"Россонери" отступать некуда
"Милан" кажется разваленным, кажется, что его можно брать голыми руками. Кажется, что его игроки просто не борются. Результат - лишь четыре очка в шести последних турах, две победы в последних восьми. Теперь он на четвёртом месте и равен по очкам с пятым, которое выбивает из Лиги Чемпионов. Способен ли он в таком состоянии победить в гостях "Дженоа", которая уже закончила сезон, но борется со всеми?
Серия А. 37-ой тур
17 мая. 13:00. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Милан"
Главный арбитр: Симоне Соцца
Телетрансляция – Megogo Футбол 3
Состояние команд
Четыре очка "россонери" в шести турах - их худший показатель с 2019-го года, показатель второго круга до 36-го тура - худший за девять лет. И ладно бы поражения. Но игра отвратительна, и такое впечатление, что команда вообще не борется, что игроки потеряли интерес к игре и лишь ссорятся друг с другом. Ни одна команда в лиге не пребывает сейчас в таком ужасном состоянии, кроме, разве что, уже вылетевшей "Пизы".
Неделю тому "Милан" играл против непростого соперника. Но дома. И против соперника не в форме, не побеждавшего в пяти матчах во всех турнирах перед этим, застрявшего на седьмом месте без особых вариантов, чувствующего конец отрицательного сезона. И такому сопернику - "Аталанте" - проиграл, причем уступал со счетом 0:3 на 51-ой минуте, выглядя совершенно позорно. Выглядя совершенно разваленным.
После 0:3 бороться миланцы начали, забили дважды, создали еще несколько отличных моментов и в этом хотят черпать оптимизм. Но ведь тенденцией была первая 51 минута, а не то, что было дальше. После провалов против "Удинезе" (0:3) и "Сассуоло" (0:2) "Аталанта" - логичное продолжение.
Атмосфера в клубе отвратительная. Опять началась грызня в руководстве. Говорят об уходе важных людей летом. Возможно, и Массимилиано Аллегри. Болельщики протестуют, устроили на матче и на подходе к нему перфоманс против генерального директора Джорджо Фурлани, да и против руководителей клуба в целом и против игроков. В такой ситуации играть и побеждать крайне тяжело. В такой ситуации четыре поражения в шести последних матчах логичны.
Аллегри хочет уже думать о следующем матче. Призывает отбросить негатив, собраться. Искал позитив и в этом матче. Хорошее начало, отмечая первый гол из ниоткуда и признавая развал после него. Видел позитив и в двух забитых. Но ясно, что ситуация очень тяжёлая. Её явный признак - команда закрылась на базе и готовится к матчу, не разъезжаясь по домам.
Способна ли она в таком состоянии победить в Генуе? "Дженоа" уже обеспечила себе место в Серии А, уже пробует молодых игроков, новые тактические схемы. В последних двух матчах Даниэле Де Росси выставлял с первых минут трех чистых центрфорвардов. Самое интересное, что с ними команда и не забила, дважды сыграв 0:0. С той же "Аталантой" и "Фиорентиной" в гостях. До этого также не забила, проиграв дома "Комо" - 0:2. Впрочем, играла во всех матчах прилично, организованно.
Из пяти последних матчей она проиграла лишь один и в целом всегда выглядит организованной, боевитой, упрямой. Совершенно в духе Де Росси. Мячом она владеть совсем не любит, но агрессивный прессинг и быстрые вертикальные атаки применяет. Хотя в целом прагматична. "Милан" же также владеть мячом не умеет и пропускает немало контратак. Так что против такого соперника ему будет сложно.
В первом круге в Милане "Дженоа" вела со счетом 1:0 до 92-ой минуты и лишь затем пропустила. На 99-ой могла вернуть победу, но не реализовала пенальти. С тех пор она добыла ещё несколько хороших результатов против сильных соперников. Победив дома "Рому" и "Болонью". Возможно, пришло время отдать долг "Роме", любимой команде Де Росси, которой очень поможет потеря очков "Милана". Но Даниэле говорит, что думает лишь о "Дженоа".
Последние матчи команд
Цифры и факты
- Из четырёх последних очных матчей три завершились вничью, один - победой "Милана". До них в лиге "Милан" выиграл четыре таких подряд. В девяти последних он не проигрывал. В Генуе он не проиграл в семи последних - шесть побед и ничья
- В четырёх из пяти последних очных матчей в Гегуе забивалось более двух мячей
- "Милан" не побеждал в трёх последних матчах на всех полях против всех - ничья и два поражения. В последних шести он побеждал лишь однажды - "Верону", которая уже вылетела (также ничья и четыре поражения)
- В гостях "Милан" проиграл три из четырёх последних матчей (одна победа), до этого выиграл три подряд
- "Дженоа" не побеждала в трёх последних матчах на всех полях против всех - две ничьи и поражение. До этого она побеждала в двух подряд, до этого проиграла два подряд, до этого побеждала в двух подряд
- Дома "Дженоа" проигрывала в двух из трёх последних матчей (одна победа), а до этого проиграла лишь в одном из пяти (четыре победы). До этого же состоялась последняя на данный момент ничья
- С начала сезона в лиге "Милан" набрал больше очков в гостях, чем дома - 35:32. "Дженоа" набрала больше дома, но лишь на три - 22:19
- Если "Дженоа" не забьёт - выдаст серию из четырёх матчей лиги без забитых на всех полях впервые с февраля 2022-го года. Дома она забивала в семи из девяти последних матчей, в шести из восьми последних - более одного мяча. При этом в 12-ти из 14-ти последних дома она пропускала
- На всех полях "Милан" не забивал в четырёх из шести последних матчей. Пропускал в шести из последних восьми. В гостях он пропускал в четырёх из последних шести, забил лишь один мяч в четырёх последних
- В шести из восьми последних матчей "Дженоа" дома забивалось более двух мячей. В пяти последних "Милана" в гостях - не более двух. В этих пяти "Милана" забивала лишь одна команда
Кадры
В "Милане" дисквалифицированы Леау, Салемакерс и Эступиньян. Также Аллегри в целом хотелось бы выполнить немало замен. Нкунку, Хименес, Фюллькруг и не забивавший в этом году Пулишич - кандидаты на два места в атаке. Томори возвращается после дисквалификации в обороне. В центре поля неожиданно вернулся Лука Модрич и будет играть в защитной маске, но не с первых минут. А вот Риччи вылетел. Остались Лофтус-Чик или Яшари рядом с Фофана и Рабио.
"Дженоа", возможно оставит троих из четырёх форвардов на поле - Эхатора, Экубана, Коломбо или Витинью. А возможно, вместо одного из них выйдет вернувшийся атакующий полузащитник Бальданци. Его коллега по амплуа Мессиас пока не вернулся. Как и Нортон-Каффи. В центре обороны Отоа может заменить Эстигора, у которого повреждение. На флангах Сабелли, Эллертсон и Мартин конкурируют за два места.
Шансы Руслана Малиновского выйти в стартовом составе в начале недели казались небольшими. Де Росси пробует молодёжь и в трёх последних матчах выпускал украинца лишь на 19-20 минут. Но затем клуб официально объявил об уходе Руслана и поэтому, вполне возможно, в последнем домашнем матче в сезоне тренер позволит ему попрощаться с болельщиками на поле с первых минут. СМИ предполагают именно это.
"Дженоа": Бейлоу, Отоа, Маркандалли, Васкес, Сабелли, Френдруп, Малиновский, Эллертсон, Бальданци, Коломбо, Эхатор
"Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, Атекаме, Яшари, Фофана, Рабио, Бартезаги, Фюллькруг, К. Нкунку
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Дженоа - Милан 1:2
"Милан" развален, но должен собраться и дать бой. Ему отступать некуда. Сам Де Росси говорит, что не хочет играть против грандов в таком состоянии, потому что именно тогда они демонстрируют гордость чемпионов. И в гостях он играет лучше, чем дома. И против "Дженоа", и против всех остальных. "Дженоа" же захочет сделать подарок своим болельщикам, дома играет вдохновенно, но иногда слишком открыто и потому теряет очки.
Голов слишком много не будет, но три могут состояться. А победу, разумеется, вымученную, очень сложную, даже незаслуженную, может добыть "Милан".
