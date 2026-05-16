Ювентус - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026
"Юве" теряет слишком много очков дома
"Ювентус" уже прорвался на третье место в Серии А. Правда, сделал это с большим трудом, не победив в двух из последних трех матчей. В том числе в последнем домашнем. И до пятого места, которое выбивает из Лиги Чемпионов, всего одно очко. Так что расслабляться ни в коем случае нельзя. Тем более, что в гости приезжает "Фиорентина", болельщики которой ненавидят "Юве" и будут требовать от своих игроков бороться до конца.
Серия А. 37-й тур
17 мая. 13:00. Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Фиорентина"
Главный арбитр: Давиде Масса
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|36
|27
|4
|5
|85-31
|85
|2
|36
|21
|7
|8
|54-36
|70
|3
|36
|19
|11
|6
|59-30
|68
|4
|36
|19
|10
|7
|50-32
|67
|5
|36
|21
|4
|11
|55-31
|67
|6
|36
|18
|11
|7
|60-28
|65
|7
|36
|15
|13
|8
|50-34
|58
|8
|36
|15
|7
|14
|45-43
|52
|9
|36
|13
|12
|11
|39-37
|51
|10
|36
|14
|8
|14
|45-46
|50
|11
|36
|14
|7
|15
|44-46
|49
|12
|36
|12
|8
|16
|41-59
|44
|13
|36
|10
|12
|14
|27-45
|42
|14
|36
|10
|11
|15
|40-48
|41
|15
|36
|8
|14
|14
|38-49
|38
|16
|36
|9
|10
|17
|36-51
|37
|17
|36
|8
|8
|20
|24-48
|32
|18
|36
|7
|10
|19
|30-53
|31
|19
|36
|3
|11
|22
|24-58
|20
|20
|36
|2
|12
|22
|25-66
|18
В предыдущем матче "Ювентус" одержал классическую итальянскую гостевую победу. Серую, вымученную, без особого креатива, даже без доминирования. Со счетом 1:0. Такие и свидетельствуют о серьезности намерений, о характере. В гостях такую он добывает не впервые. Последние его гостевые результаты в лиге - 1:0, 1:0, 0:0, 1:0. Без пропущенных, но с недостатком забитых. И все же с десятью очками в четырех матчах.
Дома он как раз побеждает реже в последнее время. Две победы в четырех последних матчах в лиге, три в семи. Наиболее привычный сценарий - "бьянконери" владеют мячом в огромных процентах, бьют по воротам более двадцати раз, но на самом деле острых из этих ударов немного, забить удается мало и очки теряются. Даже против "Вероны", которая уже вылетела, вышло 1:1 две недели тому. Как и против середняка "Сассуоло" в марте.
Неделю тому в гостях против аутсайдера "Лечче" они забили ранний гол на 12-ой секунде и на этом остановились. Долго контролировали игру без блеска, затем позволили сопернику создавать, но выдержали. И Лучано Спаллетти явно видел, что происходит. Вот и менял форварда Влаховича на защитника Холма, опорника МакКенни - на защитника Гатти.
После матча он был недоволен, что его команда не закончила матч рано, говорил о повторении предыдущих ошибок, о потере концентрации и нацеленности. Он заявил, что "невозможно заменить 18 игроков". Значит, хотел. А защитник Ллойд Келли говорил о стойкости команды, особенно - в концовке, о борьбе друг за друга. Значит, был сложный матч.
"Фиорентина" способна создать такой. Для нее сезон выдался очень тяжелым, с борьбой против вылета, в том числе против "Лечче". Но в предыдущем туре удалось набрать одно очко и официально обеспечить себе место в Серии А. И в целом в последнее время она выглядит крепкой организованной командой. Проиграла лишь один матч из последних девяти в лиге. В том числе добыв 1:1 дома с чемпионом "Интером" с позиции силы, атакуя.
Финальный свисток в матче "Фиорентина" - "Дженоа" неделю тому флорентийские болельщики встречали свистом. И было за что. Играть их команда не хотела. Играла на 0:0. "Дженоа" создала больше. Но в итоге счет устроил обеих. А три матча флорентийцев подряд без забитых мячей и четыре в лиге без побед - менее важно. Да и поражение за это время всего одно - довольно неожиданный провал в гостях против "Ромы" (0:4). Кроме же этого - ничьи.
Судьба многих игроков и главного тренера Паоло Ваноли неясна, и они хотят показать себя. Уж точно - против ненавистного соперника. Владеть мячом они не собираются, но прикрыть оборону и играть на контратаках готовы. А "Ювентусу" очень сложно против таких команд, что мы ясно видели в его последних домашних матчах. Да и не только в домашних.
Последние матчи команд
Цифры и факты
- "Фиорентина" не проигрывала "Ювентусу" в трех последних матчах - победа и две ничьи, а до этого проиграла в трех подряд. В Турине в лиге последний очный матч завершился вничью, до этого "Ювентус" три выиграл, до этого один проиграл
- "Ювентус" не проигрывал в десяти последних матчах лиги на всех полях против всех, но почти половина из них - четыре - были ничьими. При шести победах
- "Фиорентина" проиграла однажды в девяти последних матчах лиги на всех полях, но большинство ее результатов за это время - ничьи. Пять таких при трех победах
- В гостях в лиге "Фиорентина" проиграла в одном из последних четырех матчей - две победы и ничья, в двух из последних шести - три победы и ничья
- Дома в лиге "Ювентус" не проиграл в последних пяти матчах - три победы, две ничьи. Проиграл лишь однажды в сезоне. Однако в четырех из семи последних таких матчей не побеждал - три ничьи и поражение
- "Ювентус" не проигрывал в этом сезоне дома командам, ныне не входящим в Топ-6, но почти половина результатов против них - ничьи. Шесть при семи победах
- "Ювентус" не пропускал в семи из последних девяти матчей лиги на всех полях. При этом дома в лиге он пропускал в двух из последних четырех, в четырех из последних семи
- "Ювентус" забивал в девяти из десяти последних матчей лиги на всех полях. При этом в четырех из пяти и в шести из восьми последних - не более одного мяча
- Дома в лиге "Ювентус" забивал в 11-ти из последних 12-ти матчей, но в двух из последних четырех и трех из последних шести - не более одного мяча
- "Фиорентина" не забивала в трех последних матчах лиги на всех полях. При этом в двух из них и не пропустила. Она не пропускала в четырех из шести таких последних
- В гостях в лиге "Фиорентина" не забила в последнем матче, но до него забила в трех подряд. Из последних девяти таких она забила в семи
- В шести из семи последних матчей "Фиорентины" в лиге на всех полях забивалось менее трех мячей. Как и в восьми последних матчах "Ювентуса" на всех полях и в четырех его последних дома
- В пяти из шести последних матчей "Фиорентины" в лиге на всех полях забивала лишь одна команда либо ни одной. Как и в пяти из шести последних "Ювентуса" в лиге на всех полях
Кадры
В "Ювентусе" вернулся Душан Влахович и забил в двух последних матчах. Вначале - выйдя на замену, затем - в стартовом составе. Спаллетти подчеркивает его огромную важность и заявляет, что другого такого форварда у него в заявке нет. Вот только "Фиорентине", своему бывшему клубу, в котором его ненавидят, он никогда не забивал. Наиболее подходящий момент именно сейчас?
На других позициях дилемма лишь одна. Кефрен Тюрам уже несколько недель не совсем здоров и не раз не попадал в стартовый состав. Возможно, и сейчас уступит место Тону Коопмейнерсу.
Главный форвард "Фиорентины" Мойзе Кен как раз вновь пропускает матч из-за травмы. Не случайно без него команда не забивает. Роберто Пикколи в последний раз забивал в середине марта. Также проблемы у Гудмундссона. Потому в стартовом составе ожидаются Паризи, переквалифицированный защитник, и Манор Соломон. В центре поля Брешианини, Фаббиан и Ндур борются за одну позицию.
"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Бремер, Келли, Камбиазо, Локателли, Коопмейнерс, МакКенни, Консейсау, Влахович, Йилдиз
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Понграчич, Раньери, Гозенс, Мандрагора, Фаджоли, Ндур, Паризи, Пикколи, Соломон
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Ювентус - Фиорентина 1:0
Команды мало забивают и мало пропускают, потому ставка на менее трех мячей в матче в целом здесь лучшая. В целом ожидается плотная игра, хотя 0:4 "Фиорентины" от "Ромы" настораживает. А в итоге логичнее ставить на минимальную победу "Ювентуса". Ему победа в разы нужнее. Хотя и его потеря очков не удивит, ведь дома теряет чаще, чем хотел бы.
