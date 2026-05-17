Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Чемпионат Италии, 37 тур

17 мая, 13:00. "Арена Гарибальди" (Пиза)

Главный арбитр: Франческу Фурно

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

"Пиза" уже вылетела в Серию B, поэтому просто наслаждается завершением сезона. Ну хотя постоянные поражения трудно назвать "удовольствием". "Наполи" давно потерял шансы на чемпионство. Теперь среди целей – серебряные медали и квалификация в Лигу чемпионов.

Новости Пизы

Единственным позитивом команды за последние месяцы – это победа над "Кальяри" 15 марта. Тогда "Пиза" в меньшинстве в борьбе против команды, которая тоже претендовала на вылет, победила со счетом 3:1. Однако раз в год и палка стреляет. Ведь за последние 12 туров "черно-голубые" проиграли 11 раз. То есть эти три очка – единственные за этот период.

Неудивительно, что “Пиза” идет на последнем месте в турнирной таблице. За 36 туров набрали всего 18 очков. Вылет был гарантирован уже давно. Можно сразиться разве что за 19 место, ведь от "Вероны" расстояние всего два зачетных пункта. Однако впереди в "Пизы" будут "Наполи" и "Лацио" – команды из верхней части турнирной таблицы.

Кадры хозяев

В предыдущем матче против "Кремонезе" сразу две красные заработали игроки "Пизы": Божинов на 23 минуте, Лойола на 57 минуте. Сегодня они не сыграют из-за дисквалификации. Также Коппола, Деноон и Трамони травмированы.

Новости Наполи

За последние пять туров неаполитанцы победили только однажды: разгромили "Кремонезе" со счетом 4:0. В прошлом матче "Наполи" дома проиграло "Болонье", которая благодаря этому осталась в теоретической борьбе за еврокубки. Подопечные Конте хоть и отыгрались со счета 0:2, но все равно потерпели домашнее поражение из-за пропущенного на 90+1 минуте.

"Наполи" идет на втором месте в турнирной таблице. 15 очков отрыва от первого "Интера" давно лишили шансов на чемпионство. Однако от пятой "Ромы" – всего три зачетных пункта. Каждая потеря баллов – риск не получить место в Лиге чемпионов в следующем году. Однако с завершением календаря повезло. Сейчас – последняя "Пиза", а в последнем туре – немотивированный "Удинезе", который находится на 10 месте.

Кадры гостей

Дисквалифицированный среди неаполитанцев только Полетано: набрал уже четыре желтых карточки. Также Лукаку уже долго в лазарете. Давид Нерес, который не играл с января, уже практически залечил травму.

Последние пять матчей Пизы и Наполи

Последние пять встреч хозяев

  • 10.05. Кремонезе – Пиза 3:0 (Серия А)
  • 01.05. Пиза – Лечче 1:2 (Серия А)
  • 25.04. Парма – Пиза 1:0 (Серия А)
  • 19.04. Пиза – Дженоа 1:2 (Серия А)
  • 10.04. Рома – Пиза 3:0 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

  • 11.05. Наполи – Болонья 2:3 (Серия А)
  • 02.05. Комо – Наполи 0:0 (Серия А)
  • 24.04. Наполи – Кремонезе 4:0 (Серия А)
  • 18.04. Наполи – Лацио 0:2 (Серия А)
  • 12.04. Парма – Наполи 1:1 (Серия А)

Последние пять личных встреч между командами

  • 22.09.2025. Наполи – Пиза 3:2 (Серия А)
  • 18.08.2007. Наполи – Пиза 3:1 (после д. ч.) (Кубок Италии)
  • 19.03.2006. Наполи – Пиза 2:0 (Серия C)
  • 06.11.2005. Пиза – Наполи 0:3 (Серия C)
  • 17.02.1991. Пиза – Наполи 1:1 (Серия А)

Турнирная таблица чемпионата Италии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 4Интер

 36 27 4 5 85-31 85
2

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 5Наполи

 36 21 7 8 54-36 70
3

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 6Ювентус

 36 19 11 6 59-30 68
4

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 7Милан

 36 19 10 7 50-32 67
5

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 8Рома

 36 21 4 11 55-31 67
6

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 9Комо

 36 18 11 7 60-28 65
7

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 10Аталанта

 36 15 13 8 50-34 58
8

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 11Болонья

 36 15 7 14 45-43 52
9

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 12Лацио

 36 13 12 11 39-37 51
10

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 13Удинезе

 36 14 8 14 45-46 50
11

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 14Сассуоло

 36 14 7 15 44-46 49
12

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 15Торино

 36 12 8 16 41-59 44
13

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 16Парма

 36 10 12 14 27-45 42
14

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 17Дженоа

 36 10 11 15 40-48 41
15

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 18Фиорентина

 36 8 14 14 38-49 38
16

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 19Кальяри

 36 9 10 17 36-51 37
17

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 20Лечче

 36 8 8 20 24-48 32
18

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 21Кремонезе

 36 7 10 19 30-53 31
19

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 22Верона

 36 3 11 22 24-58 20
20

Пиза – Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.05.2026 - изображение 23Пиза

 36 2 12 22 25-66 18

Ставки и коэффициенты на матч Пиза – Наполи

Прогноз матча Пиза – Наполи от UA-Football

Неудачный, очень неудачный сезон провели “черно-голубые”. "Наполи" – также не самый лучший, ведь не защитили чемпионский титул. Однако текущая разница между командами явно огромна. Хотя и в первом круге неаполитанцы выиграли только благодаря разнице в один гол. Прогноз: Победа "Наполи" в первом тайме и матче (Кф 1,84).

