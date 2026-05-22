Фиорентина - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.05.2026

"Фиорентина" и "Аталанта" провели разочаровывающий сезон в лиге. Но все же задания-минимум сумели выполнить. Вторая пробилась в Еврокубок, пусть и в наименее престижный - Лигу Конференций. А первая спаслась от вылета. В последнем туре игроки и тренеры обеих постараются доказать, что достойны остаться даже после такого сезона.

Серия А. 38-й тур

22 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марио Перри

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 37 27 5 5 86-32 86 2 Наполи 37 22 7 8 57-36 73 3 Милан 37 20 10 7 52-33 70 4 Рома 37 22 4 11 57-31 70 5 Комо 37 19 11 7 61-28 68 6 Ювентус 37 19 11 7 59-32 68 7 Аталанта 37 15 13 9 50-35 58 8 Болонья 37 16 7 14 46-43 55 9 Лацио 37 13 12 12 39-39 51 10 Удинезе 37 14 8 15 45-47 50 11 Сассуоло 37 14 7 16 46-49 49 12 Торино 37 12 8 17 42-61 44 13 Парма 37 10 12 15 27-46 42 14 Дженоа 37 10 11 16 41-50 41 15 Фиорентина 37 9 14 14 40-49 41 16 Кальяри 37 10 10 17 38-52 40 17 Лечче 37 9 8 20 27-50 35 18 Кремонезе 37 8 10 19 31-53 34 19 Верона 37 3 12 22 25-59 21 20 Пиза 37 2 12 23 25-69 18

"Фиорентина" уже вроде бы многое доказала в предыдущем туре. Когда добыла 2:0 над ненавистным "Ювентусом", еще и в гостях. Причем победила не случайно. Четко оборонялась, несмотря на 26 пропущенных ударов по воротам. И остро контратаковала. Забив в контратаке своим первым ударом в створ ворот в матче.

Эта победа, правда, прервала серию из четырех матчей лиги без них - трех ничьих и одного поражения. И поражения болезненного, 0:4 от "Ромы". Прервала серию из трех матчей лиги без забитых. Но такую серию можно объяснить нервозностью и крайней осторожностью в стремлении обеспечить место в Серии А.

Финальный свисток предыдущего домашнего матча "фиалок" их болельщики встретили свистом. Игра против "Дженоа" и вправду была совершенно унылой и боязливой. Зато ничья там (0:0) официально обеспечила место в лиге. А после нее команда явно раскрепостилась, что и показала против "Ювентуса".

Она очень редко проигрывает в последнее время. Одно поражение в последних десяти турах лиги. И нечасто пропускает. Без пропущенных в трех из четырех и пяти из семи последних матчей лиги. Более одного мяча она пропустила в лишь в одном из десяти последних туров лиги.

Теперь Паоло Ваноли и многие игроки пытаются доказать, что достойны остаться в команде. Большинство шансов, что первый не останется. Но все же стараться нужно. Даже если не для нынешней команды, то для повышения своих акций в поиске следующей.

"Аталанта" прервала свою серию из четырех матчей лиги без побед (две ничьи, два поражения) две недели тому. Впечатляющей победой в гостях над "Миланом". Тогда на 51-ой минуте она вела со счетом 3:0 и лишь затем отпустила и пропустила два мяча. В любом случае, победа впечатляющая.

После нее, правда, "Богиня" вернулась к поражениям. Проиграв дома "Болонье" - 0:1. Проиграв заслуженно, не создав практически ничего и позволяя сопернику создавать. Впрочем, задачу в том матче выполнила. Поражение с разницей лишь в один мяч официально обеспечило ей место в Лиге Конференций.

Раффаэле Палладино, кстати, тренировавший в предыдущем сезоне "Фиорентину", признал, что именно это было главной целью в том матче и именно потому команда играла так осторожно. А после "Милана" выражал надежду, что его работу в клубе ценят и что ему позволят продолжить. Однако и его шансы остаться меньшие, чем уйти. Так что и ему нужно доказывать.

В нынешнем десятилетии матчи между командами были одним из украшений лиги. С голами, с драмами. В последних двух, правда, забивали как раз мало. 2:0, 1:0. Но до этого состоялись три 3:2 подряд. В том числе два года тому в последнем матче сезона, который не имел значения, как и нынешний...

Кадры

Мойзе Кен не вернулся, Паризи вернулся, но сразу же вновь получил травму. Капитан Раньери дисквалифицирован. Проблемы и у Фаццини. Так что возможности ротации "Фиорентины" ограничены. Брешианини и Фаббиан в центре поля, Гудмундссон в атаке, Ругани в обороне - вот и все.

В "Аталанте" состав длинее и травмированных меньше - лишь защитники Бернаскони и Коссуну. В последнем туре могут получить шансы второй вратарь Спортьелло, запасные Самарджич и Сулемана. Как всегда, неясно, где выйдет Залевски - ближе к атаке или на позиции левого латераля?

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Понграчич, Комуццо, Гозенс, Фаджоли, Мандрагора, Ндур, Харрисон, Пикколи, Соломон

"Аталанта": Спортьелло, Джимсити, Скальвини, Аханор, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Залевски, Самарджич, К. Сулемана, Крстович

Последние матчи команд

Цифры и факты

В последних четырех очных матчах в лиге на всех полях команды равны по победам - 2:2. Равны и в последних семи - 3:3 при одной ничьей

"Фиорентина" не проигрывала "Аталанте" в четырех последних матчах лиги дома - три победы и ничья. До этого проиграв ей в таких дважды подряд

Победой над "Ювентусом" "Фиорентина" прервала серию из четырех матчей лиги без побед в лиге на всех полях против всех - три ничьи и одно поражение

Поражение "Фиорентины" три тура тому - единственное в ее десяти последних матчах лиги - четыре победы, пять ничьих

"Аталанта" выиграла лишь один из шести последних матчей лиги против всех на всех полях - две ничьи, три поражения. В гостях выиграла два из последних шести - две ничьи, два поражения

"Фиорентина" не проигрывала в последних семи матчах лиги дома, но в пяти из них сыграла вничью - две победы. В последних 11-ти таких она проиграла однажды - четыре победы, шесть ничьих

"Фиорентина" не пропускала в пяти из шести последних домашних матчей в лиге. При этом забила лишь в трех из них и ни разу - более одного мяча

На всех полях "Фиорентина" не пропустила в трех из четырех и пяти из семи последних матчей лиги. Более одного мяча она пропустила в лишь в одном из десяти последних туров лиги. При этом забила более одного лишь в одном из восьми последних

В семи из восьми последних матчей "Фиорентины" в лиге на всех полях и в шести последних в лиге дома забивалось не более двух мячей. В пяти из шести последних в лиге дома - не более одного

"Аталанта" пропускала в пяти из шести последних гостевых матчей в лиге. При этом забивала в семи последних. В пяти из шести ее последних забивали обе команды

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Фиорентина - Аталанта 2:1

"Фиорентина" сейчас в лучшей форме, чем "Аталанта", играет дома, мало пропускает. Она ближе к победе. Хотя любой результат в этом матче реален. Реально и почти любое количество голов. В матчах "Фиорентины" забивают мало, но все же это последний тур и матч без особого значения.