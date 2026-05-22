Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.05.2026
Игроки и тренеры борются за свое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" и "Аталанта" провели разочаровывающий сезон в лиге. Но все же задания-минимум сумели выполнить. Вторая пробилась в Еврокубок, пусть и в наименее престижный - Лигу Конференций. А первая спаслась от вылета. В последнем туре игроки и тренеры обеих постараются доказать, что достойны остаться даже после такого сезона.
Серия А. 38-й тур
22 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Аталанта"
Главный арбитр: Марио Перри
Видеотрансляция матча - MEGOGO
Состояние команд
"Фиорентина" уже вроде бы многое доказала в предыдущем туре. Когда добыла 2:0 над ненавистным "Ювентусом", еще и в гостях. Причем победила не случайно. Четко оборонялась, несмотря на 26 пропущенных ударов по воротам. И остро контратаковала. Забив в контратаке своим первым ударом в створ ворот в матче.
Эта победа, правда, прервала серию из четырех матчей лиги без них - трех ничьих и одного поражения. И поражения болезненного, 0:4 от "Ромы". Прервала серию из трех матчей лиги без забитых. Но такую серию можно объяснить нервозностью и крайней осторожностью в стремлении обеспечить место в Серии А.
Финальный свисток предыдущего домашнего матча "фиалок" их болельщики встретили свистом. Игра против "Дженоа" и вправду была совершенно унылой и боязливой. Зато ничья там (0:0) официально обеспечила место в лиге. А после нее команда явно раскрепостилась, что и показала против "Ювентуса".
Она очень редко проигрывает в последнее время. Одно поражение в последних десяти турах лиги. И нечасто пропускает. Без пропущенных в трех из четырех и пяти из семи последних матчей лиги. Более одного мяча она пропустила в лишь в одном из десяти последних туров лиги.
Теперь Паоло Ваноли и многие игроки пытаются доказать, что достойны остаться в команде. Большинство шансов, что первый не останется. Но все же стараться нужно. Даже если не для нынешней команды, то для повышения своих акций в поиске следующей.
"Аталанта" прервала свою серию из четырех матчей лиги без побед (две ничьи, два поражения) две недели тому. Впечатляющей победой в гостях над "Миланом". Тогда на 51-ой минуте она вела со счетом 3:0 и лишь затем отпустила и пропустила два мяча. В любом случае, победа впечатляющая.
После нее, правда, "Богиня" вернулась к поражениям. Проиграв дома "Болонье" - 0:1. Проиграв заслуженно, не создав практически ничего и позволяя сопернику создавать. Впрочем, задачу в том матче выполнила. Поражение с разницей лишь в один мяч официально обеспечило ей место в Лиге Конференций.
Раффаэле Палладино, кстати, тренировавший в предыдущем сезоне "Фиорентину", признал, что именно это было главной целью в том матче и именно потому команда играла так осторожно. А после "Милана" выражал надежду, что его работу в клубе ценят и что ему позволят продолжить. Однако и его шансы остаться меньшие, чем уйти. Так что и ему нужно доказывать.
В нынешнем десятилетии матчи между командами были одним из украшений лиги. С голами, с драмами. В последних двух, правда, забивали как раз мало. 2:0, 1:0. Но до этого состоялись три 3:2 подряд. В том числе два года тому в последнем матче сезона, который не имел значения, как и нынешний...
Кадры
Мойзе Кен не вернулся, Паризи вернулся, но сразу же вновь получил травму. Капитан Раньери дисквалифицирован. Проблемы и у Фаццини. Так что возможности ротации "Фиорентины" ограничены. Брешианини и Фаббиан в центре поля, Гудмундссон в атаке, Ругани в обороне - вот и все.
В "Аталанте" состав длинее и травмированных меньше - лишь защитники Бернаскони и Коссуну. В последнем туре могут получить шансы второй вратарь Спортьелло, запасные Самарджич и Сулемана. Как всегда, неясно, где выйдет Залевски - ближе к атаке или на позиции левого латераля?
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Понграчич, Комуццо, Гозенс, Фаджоли, Мандрагора, Ндур, Харрисон, Пикколи, Соломон
"Аталанта": Спортьелло, Джимсити, Скальвини, Аханор, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Залевски, Самарджич, К. Сулемана, Крстович
Последние матчи команд
Цифры и факты
- В последних четырех очных матчах в лиге на всех полях команды равны по победам - 2:2. Равны и в последних семи - 3:3 при одной ничьей
- "Фиорентина" не проигрывала "Аталанте" в четырех последних матчах лиги дома - три победы и ничья. До этого проиграв ей в таких дважды подряд
- Победой над "Ювентусом" "Фиорентина" прервала серию из четырех матчей лиги без побед в лиге на всех полях против всех - три ничьи и одно поражение
- Поражение "Фиорентины" три тура тому - единственное в ее десяти последних матчах лиги - четыре победы, пять ничьих
- "Аталанта" выиграла лишь один из шести последних матчей лиги против всех на всех полях - две ничьи, три поражения. В гостях выиграла два из последних шести - две ничьи, два поражения
- "Фиорентина" не проигрывала в последних семи матчах лиги дома, но в пяти из них сыграла вничью - две победы. В последних 11-ти таких она проиграла однажды - четыре победы, шесть ничьих
- "Фиорентина" не пропускала в пяти из шести последних домашних матчей в лиге. При этом забила лишь в трех из них и ни разу - более одного мяча
- На всех полях "Фиорентина" не пропустила в трех из четырех и пяти из семи последних матчей лиги. Более одного мяча она пропустила в лишь в одном из десяти последних туров лиги. При этом забила более одного лишь в одном из восьми последних
- В семи из восьми последних матчей "Фиорентины" в лиге на всех полях и в шести последних в лиге дома забивалось не более двух мячей. В пяти из шести последних в лиге дома - не более одного
- "Аталанта" пропускала в пяти из шести последних гостевых матчей в лиге. При этом забивала в семи последних. В пяти из шести ее последних забивали обе команды
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Фиорентина - Аталанта 2:1
"Фиорентина" сейчас в лучшей форме, чем "Аталанта", играет дома, мало пропускает. Она ближе к победе. Хотя любой результат в этом матче реален. Реально и почти любое количество голов. В матчах "Фиорентины" забивают мало, но все же это последний тур и матч без особого значения.
