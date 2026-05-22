Болонья - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.05.2026

Этот матч мог стать украшением последнего тура сезона в Серии А, ареной яростной борьбы и драмы. "Интер" борется за Скудетто и едет в гости к "Болонье", которая борется за место в Лиге Чемпионов - звучит замечательно. Но "не так сталося, як гадалося". "Интер" обеспечил Скудетто ещё три недели тому, а "Болонья" неделю тому потеряла все шансы на выход в Еврокубки. Остается лишь поиграть в свое удовольствие.

Серия А. 38-й тур

23 мая. 19:00. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер"

Главный арбитр: Кевин Боначина

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 37 27 5 5 86-32 86 2 Наполи 37 22 7 8 57-36 73 3 Милан 37 20 10 7 52-33 70 4 Рома 37 22 4 11 57-31 70 5 Комо 37 19 11 7 61-28 68 6 Ювентус 37 19 11 7 59-32 68 7 Аталанта 37 15 13 9 50-35 58 8 Болонья 37 16 7 14 46-43 55 9 Лацио 37 13 12 12 39-39 51 10 Удинезе 37 14 8 15 45-47 50

"Интер" уже даже успел отпраздновать Скудетто и Золотой Дубль. В воскресенье, парадом в открытом автобусе по улицам Милана. Тогда, похоже, он пребывал в слишком уж праздничном настроении, поскольку не сумел даже победить дома "Верону", которая уже вылетела. Давил, сидел на воротах соперника, но забил лишь однажды и пропустил в добавленное время. Возможно, сегодня захочет исправиться за такое.

В целом в последних матчах он выглядел нестабильно. Легко разнёс и в лиге, и в Кубке "Лацио", соседа "Болоньи" в турнирной таблице, причём дважды в Риме - 3:0 в лиге, 2:0 в Кубке. Эти матчи состоялись после обеспечивания Скудетто солидной, спокойной, без проблем в обороне, но и без особой яркости в атаке победой дома над "Пармой". А до этого состоялась лишь ничья 2:2 в гостях с "Торино", когда был упущен 2:0.

В целом в гостях в лиге "нерадзурри" в последнее время, кроме Рима, было очень тяжело. 2:2 против "Торино", 4:3 в Комо, когда уступали со счётом 0:2, 1:1 против "Фиорентины", когда соперник доминировал. До этого состоялось поражение в официально гостевом Миланском дерби.

Способна ли "Болонья" создать такие же проблемы? В последних двух матчах она играла против сильных соперников и одержала впечатляющие победы - 3:2 над "Наполи" и 1:0 над "Аталантой". В первом играя больше от обороны, а во втором как раз доминируя, атакуя. Правда, победные голы забивала в концовках матчей, в первом из них потеряла 0:2. И обе победы добыла в гостях. Дома её результаты гораздо хуже.

Последний результат "россоблу" на своём стадионе - всего лишь 0:0 с "Кальяри". Последние пять в лиге - победа и ничья против аутсайдеров и три поражения, в том числе довольно безропотные 0:2 от "Ромы" и "Лацио". Не провальные, но неудачные матчи. Результаты их последних 13-ти домашних матчей дома в лиге - по две победы и ничьи и девять поражений. В том числе также безропотные 0:3 от "Милана", 0:2 от "Аталанты".

Винченцо Итальяно не может найти объяснение такой ужасной домашней форме, тем более - вспоминая, что ранее "Ренато Даль'Ара" был крепостью команды. И вправду, в первом круге там были побеждены "Комо" и "Наполи".

В целом сезон для "Болоньи" в лиге вышел весьма неудачный. Победа в Бергамо лишь с разницей в один мяч официально лишила её шансов на выход в Еврокубки. Это после сезонов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Она точно будет восьмой. Ощущение конца эры. Немало игроков могут уйти, Итальяно, скорее всего, уйдёт. Удастся ли в таком состоянии настроиться на матч, не имеющий никакого значения?

"Болонья" любит доминировать, владеть мячом дома. Но её владение слишком часто неэффективно, создаёт очень мало, пропускает контратаки. Потому и такие неудачи именно дома. "Интер" также доминирует, но в гостях у него получается не так хорошо. На выезде он испытывает проблемы. В обоих матчах против "Лацио" было легко из-за раннего забитого мяча, но ведь такой никто не обещает.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В лиге в Милане "Интер" вёл со счётом 3:0 и в итоге победил - 3:1. А вот в Суперкубке в Саудовской Аравии "Болонья" победила в Серии пенальти после 1:1 до этого. Также следует упомянуть последний очный матч в Болонье. В апреле 2025-го года хозяева победили со счётом 1:0 благодаря голу на четвёртой добавленной минуте.

Последние матчи команд

Кадры

Уже против "Вероны" Кристиан Киву выпустил запасных и игроков, которые уходят. Де Фрай, Ачерби, Энрике, Дармиан, Мхитарян, Диуф, Аугусто, Сучич, Бонни. Часть из них останется в стартовом составе. Также может быть учтено желание отдохнуть тех, кто едет на Чемпионат Мира - Думфриза, Аканджи, Тюрама, Лаутаро Мартинеса. Последний, правда, борется за титул лучшего бомбардира. Опережая ближайших преследователей на четыре гола.

Единственный травмированный - Чалханоглу.

В "Болонье" травмированы Камбиаги, Казале и Витик. В целом же ожидается более серьезный состав, чем у соперника. Главные дилеммы - Побега, Моро или Сом в центре поля, Бернардески, Орсолини и Роу на две позиции на флангах атаки.

"Болонья": Скорупски, Жоау Мариу, Хелланд, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Побега, Орсолини, Кастро, Роу

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Энрике, Барелла, Зелински, Мхитарян, Димарко, Бонни, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

В последних трех (1:1), шести (2:2) и восьми (3:3) очных матчах в лиге на всех полях равенство по победам. С сезона 2020/21 ни одна команда не оформляла двух за сезон. Тогда это сделал "Интер"

В Болонье в лиге "Болонья" выиграла три из четырёх последних очных матчей - одно поражение. А до этого проиграла три подряд. Ничьей не было в последних семи

Три последних и четыре из пяти последних очных матчей в Болонье завершились со счетом 1:0. По два раза - в пользу каждой из команд

"Болонья" не проиграла три последних матча лиги на всех полях против всех - ничья и затем две победы. До них дважды проиграла, до них дважды выиграла

Дома в лиге в последних трех матчах "Болонья" добыла все виды результатов - победу, ничью и поражение. До них дважды проиграла. В последних 13-ти таких она добыла две победы, две ничьи и девять раз проиграла

"Интер" не проиграл в девяти последних матчах лиги на всех полях - пять побед, четыре ничьи. В гостях в лиге он не проиграл в последних четырёх - две победы, две ничьи

В пяти из шести последних матчей "Болоньи" в лиге на всех полях забивалось не более двух мячей. Как и в четырёх и в шести из семи последних её в лиге дома. В этих же забивала максимум одна команда

Прогноз: Болонья - Интер 1:1

"Интеру" тяжело в гостях, "Болонье" - дома, обеим ничего не нужно. Чемпион, разумеется, сильнее, но ожидается, что выставит менее сильный состав, чем соперник. Так что можно ожидать ничью. В плане голов в матчах без турнирной составляющей всегда трудно предсказать, но следует отметить, что в матчах "Болоньи" забивают мало, а в матчах "Интера" - с переменным успехом.