Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эллас Верона - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026
Первый выход в Лигу Чемпионов с сезона 2017/18 в руках "джаллоросси"
"Рома" не выходила в Лигу Чемпионов с сезона 2017/18. Сейчас она пребывает в такой позиций, в какой с тех пор не пребывала никогда. Все зависит от нее. Победа в последнем туре - и она вернется в главный Еврокубок. Вот только побеждать придется команду, которой на выезде проиграла четыре из пяти последних матчей. Команду, которая только что не проиграла "Интеру" и "Ювентусу".
Серия А. 38-й тур
24 мая. 21:45. Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Рома"
Главный арбитр: Симоне Соцца
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|37
|27
|5
|5
|86-32
|86
|2
|37
|22
|7
|8
|57-36
|73
|3
|37
|20
|10
|7
|52-33
|70
|4
|37
|22
|4
|11
|57-31
|70
|5
|37
|19
|11
|7
|61-28
|68
|6
|37
|19
|11
|7
|59-32
|68
|7
|38
|15
|14
|9
|51-36
|59
|8
|37
|16
|7
|14
|46-43
|55
|9
|37
|13
|12
|12
|39-39
|51
|10
|37
|14
|8
|15
|45-47
|50
|11
|37
|14
|7
|16
|46-49
|49
|12
|37
|12
|8
|17
|42-61
|44
|13
|37
|10
|12
|15
|27-46
|42
|14
|38
|9
|15
|14
|41-50
|42
|15
|37
|10
|11
|16
|41-50
|41
|16
|37
|10
|10
|17
|38-52
|40
|17
|37
|9
|8
|20
|27-50
|35
|18
|37
|8
|10
|19
|31-53
|34
|19
|37
|3
|12
|22
|25-59
|21
|20
|37
|2
|12
|23
|25-69
|18
"Рома" побеждала в последних четырех матчах лиги, в последних шести набрала 16 очков. Она в лучшей форме в лиге. Можно даже сказать - единственная в лиге, кто сейчас в очень хорошей форме. После увольнения Клаудио Раньери она будто высвободилась, будто лишь он сковывал ее. Именно тогда состоялись эти четыре победы подряд. В том числе 2:0 над "Лацио" и "Болоньей" и 4:0 над "Фиорентиной".
В последнем матче - в дерби - "джаллоросси" держали игру в руках. 16:6 по ударам по воротам, 7:2 по ударам в створ. Хотя вовсе не выдали какую-то особо впечатляющую игру. Но в дерби такую никто и не ожидает. Победа, еще и без пропущенных, еще и с разницей в два мяча - идеально. Пусть и оба гола забил головой со стандартных положений центральный защитник - Джанлука Манчини.
Как раз именно против наименее статусной команды из этих четырех "Роме" пришлось сложнее всего. В Парме она была близка к поражению. Невероятным образом в добавленное время сумела превратить поражение в победу. В том числе благодаря пенальти на 101-ой минуте. Также недавно побеждала дома "Лечче" лишь со счетом 1:0 и проиграла в гостях "Дженоа". Хотя и добыла дома 3:0 над "Пизой".
"Пиза" - соседи "Вероны" в турнирной таблице. Они находятся на двух последних местах и уже давно вылетели. Правда, "Верона" уже после официального оформления вылета сыграла 1:1 в гостях с "Ювентусом" и "Интером". А между этими матчами проиграла дома "Комо" лишь со счетом 0:1 в равной игре. Пропустив из-за серьезной ошибки своего защитника. Значит, она борется и играет организованно.
Причем играет так она не только в последние недели. Во втором круге проигрывала дома "Милану" и в гостях "Аталанте" лишь со счетом 0:1. "Наполи" дома - со счетом 1:2, пропустив на 95-ой минуте. В восьми последних матчах она и пропускала более одного мяча лишь однажды - 1:2 от "Торино". Так что соперник неудобный. В последних четырех турах на ее счету лишь одно поражение и три ничьи.
Владение мячом она совершенно не ищет, против грандов даже часто не доходя до 30-ти процентов. Зато плотно организованно обороняется и часто контратакует. По воротам "Интера" она нанесла целых 14 ударов, по воротам "Комо" нанесла 11 и пропустила столько же, то есть по ударам не проиграла. "Аталанту" и "Милан" по ударам переиграла (второго - со счетом 13:6), "Наполи" - не проиграла.
Она еще и исторически конкретно неудобна для "Ромы". Выиграла у нее два последних домашних матча, четыре из последних пяти домашних. Так что неудобна для команды Джан Пьеро Гасперини во многих аспектах, и победа фавориту в этом матче, тем более - при таком давлении исторического момента - отнюдь не обеспечена.
Последние матчи команд
Кадры
Травма Ндика и дисквалификация Уэсли - серьезные проблемы "Ромы". Хотя второго готов заменить Ренш, голом и заработанным пенальти принесший камбек в Парме. А вот первого заменит либо бывший игрок "Вероны" Гиларди, либо Жолковски - оба молоды, неопытны и не уверены в себе.
В центральной оси, как всегда, дилемма - три или два опорника. И готов ли играть Коне? В дерби он не играл, но сейчас чувствует себя лучше. Кристанте, Писилли и Эль-Айнауи готовы в любом случае. Как и атакеры Дибала и Суле (Пеллегрини по-прежнему травмирован). Возглавит атаку, разумеется, Дониэлл Мален, автор 13-ти голов в 17-ти матчах лиги за клуб.
Артем Довбик вернулся в дерби после почти 4.5 месяцев травмы. Вышел на замену на 88-ой минуте и успел дважды пробить по воротам, в том числе попасть в стойку. На этот раз также ожидаются его игровые минуты, причем больше. Хотя, разумеется, Малена он не сдвинет из стартового состава, а выпускать сразу двух форвардов Гасперини вряд ли рискнет.
Первый и один из трех своих голов в сезоне Артем забил как раз "Вероне". Еще в сентябре.
В "Вероне" дисквалифицирован опорник Гальярдини. Акпа-Акпро должен заменить его. Кроме этого же состав не должен измениться. Внимание на шотландского форварда Кирона Боуи. Он забил четыре последних мяча своей команды. В девяти последних матчах лиги, кроме него, за "Верону" не забивал никто.
"Эллас Верона": Монтипо, Нельссон, Эдмундссон, Валентини, Бельгали, Акпа-Акпро, Ловрич, Бернед, Фрезе, Суслов, Боуи
"Рома": Свилар, Гиларди, Манчини, Эрмосо, Челик, Кристанте, Писилли, Ренш, Дибала, Суле, Мален
Цифры и факты
- В последних семи очных матчах на всех полях не было ничьих - 5:2 по победам в пользу "Ромы". В последних четырёх счёт по победам также в её пользу - 3:1
- "Верона" выиграла два последних очных матча дома, четыре из пяти последних - одно поражение
- В шести последних очных матчах в Вероне забивалось более двух мячей. В последних четырёх и в пяти из последних шести таких забивали обе команды
- "Рома" побеждала в последних четырёх матчах в лиге на всех полях против всех, не проигрывала в последних шести - пять побед, одна ничья
- В гостях в лиге "Рома" побеждала в последних двух матчах, до этого в трёх проиграла. До последних двух побед она не побеждала в лиге в гостях в пяти подряд - одна ничья, четыре поражения
- "Верона" не побеждала в девяти последних матчах в лиге против всех на всех полях - три ничьи, шесть поражений. Правда, в последних четырёх проиграла лишь однажды - три ничьи
- Дома в лиге против всех "Верона" не побеждала в последних 11-ти матчах - две ничьи, девять поражений
- В пяти последних матчах лиги на всех полях и в семи из последних восьми "Верона" не пропускала более одного мяча. Как и в последних четырёх дома. При этом она не забивала вообще в последних пяти дома
- В пяти последних матчах "Вероны" на всех полях забивалось не более двух мячей. Как и в восьми из последних девяти. Как и в пяти последних и в шести из семи последних её дома. В пяти из шести последних "Ромы" в лиге в гостях забивалось более двух
- В последних четырёх матчах лиги на всех полях "Рома" забивала как минимум два мяча, как и в шести из последних семи. Как и в трёх последних в гостях. Как минимум один в гостях в лиге она забивала в последних шести
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Эллас Верона - Рома 0:1
"Верона" борется, мало пропускает, совсем недавно не проиграла "Интеру" и "Ювентусу", хотя уже знала, что вылетела. И у неё отличные последние домашние показатели против "Ромы". А самой "Роме" ещё совсем недавно было тяжело в гостях против всех. Потому лёгкую победу фаворита не следует ожидать. И не следует ожидать более двух голов в матче в целом. Хотя в итоге всё же фаворит дожмёт.
