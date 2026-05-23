Эллас Верона - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026

"Рома" не выходила в Лигу Чемпионов с сезона 2017/18. Сейчас она пребывает в такой позиций, в какой с тех пор не пребывала никогда. Все зависит от нее. Победа в последнем туре - и она вернется в главный Еврокубок. Вот только побеждать придется команду, которой на выезде проиграла четыре из пяти последних матчей. Команду, которая только что не проиграла "Интеру" и "Ювентусу".

Серия А. 38-й тур

24 мая. 21:45. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Рома"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Верона - Рома Смотреть трансляцию

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 37 27 5 5 86-32 86 2 Наполи 37 22 7 8 57-36 73 3 Милан 37 20 10 7 52-33 70 4 Рома 37 22 4 11 57-31 70 5 Комо 37 19 11 7 61-28 68 6 Ювентус 37 19 11 7 59-32 68 7 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59 8 Болонья 37 16 7 14 46-43 55 9 Лацио 37 13 12 12 39-39 51 10 Удинезе 37 14 8 15 45-47 50 11 Сассуоло 37 14 7 16 46-49 49 12 Торино 37 12 8 17 42-61 44 13 Парма 37 10 12 15 27-46 42 14 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42 15 Дженоа 37 10 11 16 41-50 41 16 Кальяри 37 10 10 17 38-52 40 17 Лечче 37 9 8 20 27-50 35 18 Кремонезе 37 8 10 19 31-53 34 19 Верона 37 3 12 22 25-59 21 20 Пиза 37 2 12 23 25-69 18

"Рома" побеждала в последних четырех матчах лиги, в последних шести набрала 16 очков. Она в лучшей форме в лиге. Можно даже сказать - единственная в лиге, кто сейчас в очень хорошей форме. После увольнения Клаудио Раньери она будто высвободилась, будто лишь он сковывал ее. Именно тогда состоялись эти четыре победы подряд. В том числе 2:0 над "Лацио" и "Болоньей" и 4:0 над "Фиорентиной".

В последнем матче - в дерби - "джаллоросси" держали игру в руках. 16:6 по ударам по воротам, 7:2 по ударам в створ. Хотя вовсе не выдали какую-то особо впечатляющую игру. Но в дерби такую никто и не ожидает. Победа, еще и без пропущенных, еще и с разницей в два мяча - идеально. Пусть и оба гола забил головой со стандартных положений центральный защитник - Джанлука Манчини.

Как раз именно против наименее статусной команды из этих четырех "Роме" пришлось сложнее всего. В Парме она была близка к поражению. Невероятным образом в добавленное время сумела превратить поражение в победу. В том числе благодаря пенальти на 101-ой минуте. Также недавно побеждала дома "Лечче" лишь со счетом 1:0 и проиграла в гостях "Дженоа". Хотя и добыла дома 3:0 над "Пизой".

"Пиза" - соседи "Вероны" в турнирной таблице. Они находятся на двух последних местах и уже давно вылетели. Правда, "Верона" уже после официального оформления вылета сыграла 1:1 в гостях с "Ювентусом" и "Интером". А между этими матчами проиграла дома "Комо" лишь со счетом 0:1 в равной игре. Пропустив из-за серьезной ошибки своего защитника. Значит, она борется и играет организованно.

Причем играет так она не только в последние недели. Во втором круге проигрывала дома "Милану" и в гостях "Аталанте" лишь со счетом 0:1. "Наполи" дома - со счетом 1:2, пропустив на 95-ой минуте. В восьми последних матчах она и пропускала более одного мяча лишь однажды - 1:2 от "Торино". Так что соперник неудобный. В последних четырех турах на ее счету лишь одно поражение и три ничьи.

Владение мячом она совершенно не ищет, против грандов даже часто не доходя до 30-ти процентов. Зато плотно организованно обороняется и часто контратакует. По воротам "Интера" она нанесла целых 14 ударов, по воротам "Комо" нанесла 11 и пропустила столько же, то есть по ударам не проиграла. "Аталанту" и "Милан" по ударам переиграла (второго - со счетом 13:6), "Наполи" - не проиграла.

Она еще и исторически конкретно неудобна для "Ромы". Выиграла у нее два последних домашних матча, четыре из последних пяти домашних. Так что неудобна для команды Джан Пьеро Гасперини во многих аспектах, и победа фавориту в этом матче, тем более - при таком давлении исторического момента - отнюдь не обеспечена.

Последние матчи команд

Кадры

Травма Ндика и дисквалификация Уэсли - серьезные проблемы "Ромы". Хотя второго готов заменить Ренш, голом и заработанным пенальти принесший камбек в Парме. А вот первого заменит либо бывший игрок "Вероны" Гиларди, либо Жолковски - оба молоды, неопытны и не уверены в себе.

В центральной оси, как всегда, дилемма - три или два опорника. И готов ли играть Коне? В дерби он не играл, но сейчас чувствует себя лучше. Кристанте, Писилли и Эль-Айнауи готовы в любом случае. Как и атакеры Дибала и Суле (Пеллегрини по-прежнему травмирован). Возглавит атаку, разумеется, Дониэлл Мален, автор 13-ти голов в 17-ти матчах лиги за клуб.

Артем Довбик вернулся в дерби после почти 4.5 месяцев травмы. Вышел на замену на 88-ой минуте и успел дважды пробить по воротам, в том числе попасть в стойку. На этот раз также ожидаются его игровые минуты, причем больше. Хотя, разумеется, Малена он не сдвинет из стартового состава, а выпускать сразу двух форвардов Гасперини вряд ли рискнет.

Первый и один из трех своих голов в сезоне Артем забил как раз "Вероне". Еще в сентябре.

В "Вероне" дисквалифицирован опорник Гальярдини. Акпа-Акпро должен заменить его. Кроме этого же состав не должен измениться. Внимание на шотландского форварда Кирона Боуи. Он забил четыре последних мяча своей команды. В девяти последних матчах лиги, кроме него, за "Верону" не забивал никто.

"Эллас Верона": Монтипо, Нельссон, Эдмундссон, Валентини, Бельгали, Акпа-Акпро, Ловрич, Бернед, Фрезе, Суслов, Боуи

"Рома": Свилар, Гиларди, Манчини, Эрмосо, Челик, Кристанте, Писилли, Ренш, Дибала, Суле, Мален

Цифры и факты

В последних семи очных матчах на всех полях не было ничьих - 5:2 по победам в пользу "Ромы". В последних четырёх счёт по победам также в её пользу - 3:1

"Верона" выиграла два последних очных матча дома, четыре из пяти последних - одно поражение

В шести последних очных матчах в Вероне забивалось более двух мячей. В последних четырёх и в пяти из последних шести таких забивали обе команды

"Рома" побеждала в последних четырёх матчах в лиге на всех полях против всех, не проигрывала в последних шести - пять побед, одна ничья

В гостях в лиге "Рома" побеждала в последних двух матчах, до этого в трёх проиграла. До последних двух побед она не побеждала в лиге в гостях в пяти подряд - одна ничья, четыре поражения

"Верона" не побеждала в девяти последних матчах в лиге против всех на всех полях - три ничьи, шесть поражений. Правда, в последних четырёх проиграла лишь однажды - три ничьи

Дома в лиге против всех "Верона" не побеждала в последних 11-ти матчах - две ничьи, девять поражений

В пяти последних матчах лиги на всех полях и в семи из последних восьми "Верона" не пропускала более одного мяча. Как и в последних четырёх дома. При этом она не забивала вообще в последних пяти дома

В пяти последних матчах "Вероны" на всех полях забивалось не более двух мячей. Как и в восьми из последних девяти. Как и в пяти последних и в шести из семи последних её дома. В пяти из шести последних "Ромы" в лиге в гостях забивалось более двух

В последних четырёх матчах лиги на всех полях "Рома" забивала как минимум два мяча, как и в шести из последних семи. Как и в трёх последних в гостях. Как минимум один в гостях в лиге она забивала в последних шести

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Эллас Верона - Рома 0:1

"Верона" борется, мало пропускает, совсем недавно не проиграла "Интеру" и "Ювентусу", хотя уже знала, что вылетела. И у неё отличные последние домашние показатели против "Ромы". А самой "Роме" ещё совсем недавно было тяжело в гостях против всех. Потому лёгкую победу фаворита не следует ожидать. И не следует ожидать более двух голов в матче в целом. Хотя в итоге всё же фаворит дожмёт.