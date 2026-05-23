Торино - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026

Календарь последних двух туров сезона в лиге явно был неблагосклонен к "Ювентусу". Да, оба его соперника из второй десятки и им не за что играть. Но когда болельщики "Фиорентины" и "Торино" видят ненавистных "бьянконери" - требуют от своих отдать всё для победы. "Фиорентина" уже исполнила требование, победила и выбила "Юве" из зоны Лиги Чемпионов. Неужели "Торино" довершит начатое ей?

Серия А. 38-й тур

24 мая. 21:45. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус"

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 37 27 5 5 86-32 86 2 Наполи 37 22 7 8 57-36 73 3 Милан 37 20 10 7 52-33 70 4 Рома 37 22 4 11 57-31 70 5 Комо 37 19 11 7 61-28 68 6 Ювентус 37 19 11 7 59-32 68 7 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59 8 Болонья 37 16 7 14 46-43 55 9 Лацио 37 13 12 12 39-39 51 10 Удинезе 37 14 8 15 45-47 50 11 Сассуоло 37 14 7 16 46-49 49 12 Торино 37 12 8 17 42-61 44 13 Парма 37 10 12 15 27-46 42 14 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42 15 Дженоа 37 10 11 16 41-50 41 16 Кальяри 37 10 10 17 38-52 40 17 Лечче 37 9 8 20 27-50 35 18 Кремонезе 37 8 10 19 31-53 34 19 Верона 37 3 12 22 25-59 21 20 Пиза 37 2 12 23 25-69 18

"Ювентус" уже казался находящимся прочно в зоне Лиги Чемпионов. Опережал пятое место на восемь очков. Даже вышел на третье. Но затем не победил в трёх из четырёх матчей лиги и упал даже на шестое. Он мог поймать жутко кризисный "Милан", но играл крайне несмело и добыл лишь 0:0, не сумел пробить дома "Верону", которая уже вылетела, подарив ей гол грубой ошибкой в обороне (1:1).

"Юве" слишком часто владел огромным преимуществом, много бил по воротам, но не реализовывал и грубо ошибался в обороне. Так вышло и против "Фиорентины" неделю тому - 26 ударов, но без гола. Кроме двух отменённых. Много пропущенных атак, в том числе два гола с них (первый - слабый удар в ближний угол) - это полный провал. Это вопиющий недостаток качества, организованности и характера.

Лучано Спаллетти ничего не оставалось, как признать, что команде всего этого не хватало. И заявить, что он должен прежде всего задать вопросы самому себе после такой игры, "ужасной во многих аспектах". "Мы начали плохо, мы проигрывали много единоборств, мы не заряжали атмосферу на стадионе". Признал, что игрокам не хватало спокойствия и умения принимать решения, находить правильный путь, а также агрессии.

Капитан же Мануэль Локателли также признавал недостаток агрессии, поражения в единоборствах, слишком много ошибок в передачах. Признал и ментальную неготовность к такой борьбе и недостаток страсти, желания выиграть матч. Непозволительно в любой ситуации, тем более - в такой яростной борьбе за места в Топ-4.

Журналисты также обратили внимание на то, что в 16-ый раз в сезоне "Юве" пропускает с первого удара соперников в створ ворот. Отметили также, что, несмотря на потребность в голах, весь матч в запасе провели форварды Джонатан Дэвид и Лоис Опенда. На вопросы об этом вразумительных ответов Спаллетти не дал.

После такого настроение ожидаемо плохое. В случае невыхода в Лигу Чемпионов говорят об уходе всех. Спаллетти, который лишь несколько недель тому продлил контракт. Генерального директора Дамьена Комолли. Ведущих игроков. Первый невыход в Лигу Чемпионов по результатам на футбольном поле за 15 лет будет катастрофой. И ведь зависит он от соперников. Победы "Милана" и "Ромы" - и "Ювентусу" ничего не поможет.

Сезон "Торино" также вышел хмурым. Ему пришлось бороться против вылета, менять тренера. Болельщики уже годами протестуют против хозяина Урбано Кайро и требуют от него продать клуб. Очередной потерянный, не имеющий значения, проходной сезон. В таком трофеем, достижением будет преграждение пути ненавистным соседям в Лигу Чемпионов. "Торо" уже отобрал у них очки в первом круге (0:0), захочет отобрать и сейчас.

Роберто Д'Аверса занял пост главного тренера в конце февраля и сразу же сумел преобразить команду. Добыл четыре победы в своих первых шести матчах, проиграв в них лишь "Наполи" и "Милану" в гостях с разницей в один мяч. Затем, правда, темп побед явно снизился - одна в пяти матчах. Но лишь два из них были поражениями. А в позапрошлом домашнем матче даже удалось вернуться с 0:2 против "Интера" и сыграть 2:2.

В целом дом, несмотря на протесты и бойкот болельщиков, при Д'Аверсе стал крепостью. Четыре победы и ничья в пяти последних матчах там. Сама команда стала крепкой. Владение мячом она никогда не искала и не ищет. Но организованность, скорость, силовой футбол с множеством единоборств - её козыри, и против таких команд "Ювентус" играть не любит.

Последние матчи команд

Кадры

Лидер обороны "Ювентуса" и бывший игрок "Торино" Бремер отсутствует из-за дисквалификации. Его заменит Гатти. Уже месяц проблемы у Кефрена Тюрама. Его в центре поля может вновь заменить Коопмейнерс, либо же туда перейдёт МакКенни и тогда Холм выйдет на фланге обороны. Дилемма и в воротах. Ди Грегорио играет неудачно, так что может вернуться Перин.

На остальных же позициях дилемм нет. Влахович, Консейсау и Йилдиз сыграют в атаке. Душан забил две и три недели тому, а неделю тому его гол отменили.

В "Торино" также дисквалифицирован центральный защитник - Марипан. Другой игрок этого амплуа - Исмаили - под вопросом. Так что может вновь сыграть неопытный Мариануччи. Справа конкурируют Педерсен и Лазаро. В центре поля за две позиции - Илхан, Гинейтис и Прати. В атаке вновь выйдут два форварда - Сапата, Нджие либо Адамс рядом с Симеоне.

Симеоне точно выйдет, ведь забивал в пяти последних домашних матчах, в том числе "Интеру" и "Лацио". И у него в карьере шесть голов против "Ювентуса".

"Торино": Палеари, Мариануччи, Коко, Эбосс, Лазаро, Гинейтис, Прати, Обрадор, Влашич, Адамс, Симеоне

"Ювентус": Перин, Калулу, Келли, Гатти, Холм, Локателли, МакКенни, Камбиазо, Консейсау, Влахович, Йилдиз

Цифры и факты

Последние два очных матча завершились вничью, как и три из последних четырех при одной победе "Ювентуса". До этого "Юве" выиграл трижды подряд. "Торино" не побеждал в последнем 21-ом очном матче в лиге

На поле "Торино" последние два очных матча завершились вничью, до них "Юве" дважды победил со счетом 1:0, до них состоялась ничья. "Торино" не побеждал в девяти последних таких. При этом все пять последних побед "Ювентуса" в таких состоялись со счетом 1:0

В пяти последних и восьми из девяти последних очных матчей в лиге на всех полях забивалось менее трех мячей. Как и в четырёх последних и семи из восьми последних на поле "Торино". В шести из восьми последних на поле "Торино" забивалось менее двух

"Торино" проиграл два из последних трех матчей лиги против всех на всех полях (одна победа), а до них не проиграл четыре подряд - две победы и две ничьи. Дома он не проиграл в последних пяти - четыре победы и ничья

"Ювентус" проиграл последний матч лиги после десяти подряд таких без поражений - шести побед и четырех ничьих. В гостях он не проигрывал в последних пяти - три победы, две ничьи. При этом он не выигрывал на всех полях в лиге в трех из последних четырех - две ничьи и поражение

В четырех последних матчах "Торино" дома и в пяти из шести последних забивалось более двух мячей и забивали обе команды. Он забивал в семи последних таких, в пяти последних - как минимум два мяча. Шести таких подряд не было с 1992-го года

В четырех последних гостевых матчах "Ювентуса" в лиге забивала одна команда либо никто не забивал и в целом забивалось не более одного мяча. В девяти его последних в лиге на всех полях забивалось не более двух. Лишь в одном из семи его последних на всех полях забивали обе команды

Прогноз: Торино - Ювентус 0:1

Дома у "Торино" в последнее время забивают много, но в матчах "Ювентуса" на всех полях и в гостях - мало. Да и традиция этого дерби, особенно на поле "Торино", обещает мало голов. Не больше двух. А победа всё же нужнее "Ювентусу". Хотя "Торо" явно упрётся и вполне способен сделать то же, что сделала неделю тому "Фиорентина". Или хотя бы вытащить ничью - наиболее популярный результат в последних Туринских дерби.