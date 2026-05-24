Милан - Кальяри. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026

"Милан" мог и обязан был обеспечить себе место в Лиге Чемпионов гораздо раньше, но упал настолько, что казался обреченным. Все же он сумел опомниться, победить в Генуе и теперь зависит от себя. Победа дома над "Кальяри", которому ничего не нужно - и "россонери" в Лиге Чемпионов. Удастся ли ее одержать? Ведь матч дома, где они выглядят хуже, чем в гостях.

Серия А. 38-й тур

24 мая. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Кальяри"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 38 27 6 5 89-35 87 2 Наполи 37 22 7 8 57-36 73 3 Милан 37 20 10 7 52-33 70 4 Рома 37 22 4 11 57-31 70 5 Комо 37 19 11 7 61-28 68 6 Ювентус 37 19 11 7 59-32 68 7 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59 8 Болонья 38 16 8 14 49-46 56 9 Лацио 38 14 12 12 41-40 54 10 Удинезе 37 14 8 15 45-47 50 11 Сассуоло 37 14 7 16 46-49 49 12 Торино 37 12 8 17 42-61 44 13 Парма 37 10 12 15 27-46 42 14 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42 15 Дженоа 37 10 11 16 41-50 41 16 Кальяри 37 10 10 17 38-52 40 17 Лечче 37 9 8 20 27-50 35 18 Кремонезе 37 8 10 19 31-53 34 19 Верона 37 3 12 22 25-59 21 20 Пиза 38 2 12 24 26-71 18

После четырех очков и четырех поражений в шести турах (как и четырех из шести матчей без забитых), после трех туров без побед подряд "Милан" чувствовал себя разваленным, потерявшим желание бороться. Казалось, что его можно брать голыми руками, что он просто не сопротивляется. Атмосфера, настроение были ужасными.

Он приехал в Геную после нескольких дней закрытия на базе. И в первом тайме казалось, что они не помогли. Он просто не играл в футбол. Пробил по воротам лишь дважды. Владел мячом лишь 37 процентов времени. Массимилиано Аллегри перед матчем говорил о постоянных проблемах своей команды в дебютах, в первых таймах. Неужели приказал игрокам на этот раз в первом тайме просто не пропустить?

Они не пропустили. Не позволили сопернику ничего. А в начале второго тайма перехватили пас назад, заработали пенальти, затем же держали игру в центре поля, атаковали чаще, чем до перерыва. И нашли гол. Ударом защитника из-за пределов штрафной. После чего отбивались нервно, пропустили, но в итоге удержали победу. Гостевая модель.

Аллегри признал давление, нервозность в первом тайме. Зато доволен вторым, особенно - концовкой, когда, как считает, команда держалась хорошо и даже могла забить еще. В целом он доволен обороной в этом матче и считает возвращение к этому базису хорошим знаком.

В целом в клубе сейчас сильно нервничают. Пролет мимо Лиги Чемпионов второй сезон подряд станет страшным ударом, вынудит продавать звезд, возможно, и распрощаться с Аллегри. Говорят об уходе всех функционеров в случае неудачи - Златана Ибрагимовича, Джорджо Фурлани, Игли Таре. Много пишут о нынешней войне между ними. Ситуация крайне неприятна.

Домашний матч в последнем туре должен быть преимуществом. Но на самом деле таким не является. Поскольку "Милан" в этом сезоне в лиге набрал больше очков в гостях, чем дома - 38:32. В гостевой таблице он второй, а в домашней - лишь седьмой. По забитым мячам дома и вовсе лишь десятый. Не выиграл три последних домашних матча.

В феврале он проиграл дома "Парме" - соседям "Кальяри" в турнирной таблице. С разницей более одного мяча дома в 2026-ом году не побеждал никого.

"Кальяри" обеспечил себе место в Серии А в предыдущем туре. Так что играть ему вроде бы не за что. Но он уже не раз создавал проблемы грандам в этом сезоне. Дома побеждал "Ювентус", "Рому", а менее месяца тому - "Аталанту". В гостях в мае сыграл 0:0 с "Болоньей". В марте проиграл дома "Наполи" и "Комо" с разницей лишь в один мяч.

В гостях в этом сезоне лишь двум командам Топ-8 он проиграл с разницей более одного мяча. Во вполне боевом 0:2 против "Ромы" и в 0:3 против "Интера" чуть более месяца тому, в котором на 51-ой минуте счет еще был 0:0. Против "Аталанты" и "Ювентуса" в гостях вышло 1:2, "Наполи" - 0:1 на 95-ой минуте. "Комо" - 0:0.

Он плотно борется, отдает мяч, обороняется, контратакует, устраивает много единоборств, а "Милану" против такого стиля очень тяжело. Было тяжело и против самого "Кальяри" в последних матчах - 1:0 в гостях в первом круге и лишь 1:1 в последнем домашнем матче против него.

Следует отметить, что ничья также не обязательно станет для "Милана" катастрофой. Поскольку у него преимущество по дополнительным показателям над "Ромой" и "Комо", также преимущество в общей таблице всех четырех претендентов. Но все же лучше просто победить и не думать о дополнительных показателях.

Последние матчи команд

Кадры

Леау, Салемакерс и Эступиньян возвращаются после дисквалификаций, но лишь второй ожидается в стартовом составе "Милана". Как раз вместо Атекаме, автора победного гола в Генуе. В центре атаки ожидается, что останутся Хименес и Нкунку. Последний дважды заработал и реализовал пенальти - это и были два последних гола его команды.

Лука Модрич в заявке, но готов ли играть после практически месяца отсутствия из-за травмы? Скорее всего, он все же начнет в запасе. Яшари и Риччи борются за его место.

В "Кальяри" отсутствуют Идрисси, Фолоруншо, Маццителли, Киличсой и Паволетти. Но никто из них не играл в стартовом составе и в предыдущем матче. Главная дилемма - вингер Боррелли или юный форвард Менди в атаке? Наибольшее внимание - на Марко Палестру на правом фланге, одно из открытий сезона. Форвард Себастьяно Эспозито также интересен.

"Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Яшари, Рабио, Бартезаги, Хименес, К. Нкунку

"Кальяри": Каприле, Зе Педро, Доссена, Мина, Палестра, Адопо, Гаэтано, Дейола, Оберт, С. Эспозито, Менди

Цифры и факты

"Милан" проиграл лишь один из 42-ух последних очных матчей в лиге - 31 победа, десять ничьих. Дома он не проигрывал в последнем 21-ом таком - 18 побед, три ничьи. Правда, последний домашний был ничейным - 1:1

"Милан" не одерживал двух побед подряд в лиге с восьмого марта. Последняя победа прервала его серию из трех матчей без них - ничьей и двух поражений. В последних семи на его счету две победы, ничья и четыре поражения

Дома "Милан" не выиграл три последних матча лиги - ничья и два поражения, до них выиграл два, до них не выиграл два - ничья и поражение. Четырех домашних матчей лиги без побед подряд у него не было с 2021-го года

Результаты "Кальяри" в трех последних матчах лиги на всех полях - ничья, поражение, победа. В последних шести - три победы, ничья и два поражения

В гостях "Кальяри" сыграл в последнем матче вничью, прервав серию из трех поражений. В последних шести на его счету две ничьи и четыре поражения. В последних двух он не забивал - трех подряд таких не было с 2021-го года

В последних двух матчах лиги "Милан" забил по два мяча. Трех подряд таких не было с декабря

Наиболее популярный результат первых таймов "Милана" в сезоне в лиге на всех полях - ничья. Таких было 20 - также десять побед и семь поражений. У "Кальяри" таких было 19 - также шесть побед и 12 поражений

Наиболее популярный результат первых таймов "Милана" в сезоне в лиге дома - ничья. Таких было девять - также пять побед и четыре поражения. У "Кальяри" в гостях в первых таймах было восемь ничьих - также три победы и семь поражений

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Милан - Кальяри 2:1

В плане голов в целом в последних матчах команд и между собой, и против всех было все, что угодно. И меньше трех, и три и больше. И 0:0, и 3:2. Так что здесь предсказать трудно. Но все же предположим, что игра не будет закрытой, и три гола как минимум состоятся. Результат же должен быть плотным, поскольку "Кальяри" играет плотно, а "Милан" слаб дома.

Три гола в матче в целом, в том числе гол "Кальяри", победа "Милана", но с разницей лишь в один мяч, ничья по итогам первого тайма - логичные ставки.