Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026
Обеим командам есть за что играть
Единственный матч последнего тура сезона 2025/26 в Серии А, в котором обеим командам есть за что играть - матч в Кремоне. "Кремонезе" борется за выживание, находясь в зоне вылета, но отставая от 17-го места лишь на одно очко. А "Комо" отстает от лигочемпионского места лишь на два очка. Так что ожидается жаркий матч.
Серия А. 38-й тур
24 мая. 21:45. Кремона. "Джованни Дзини"
"Кремонезе" - "Комо"
Главный арбитр: Фабио Мареска
Состояние команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|38
|27
|6
|5
|89-35
|87
|2
|37
|22
|7
|8
|57-36
|73
|3
|37
|20
|10
|7
|52-33
|70
|4
|37
|22
|4
|11
|57-31
|70
|5
|37
|19
|11
|7
|61-28
|68
|6
|37
|19
|11
|7
|59-32
|68
|7
|38
|15
|14
|9
|51-36
|59
|8
|38
|16
|8
|14
|49-46
|56
|9
|38
|14
|12
|12
|41-40
|54
|10
|37
|14
|8
|15
|45-47
|50
|11
|37
|14
|7
|16
|46-49
|49
|12
|37
|12
|8
|17
|42-61
|44
|13
|37
|10
|12
|15
|27-46
|42
|14
|38
|9
|15
|14
|41-50
|42
|15
|37
|10
|11
|16
|41-50
|41
|16
|37
|10
|10
|17
|38-52
|40
|17
|37
|9
|8
|20
|27-50
|35
|18
|37
|8
|10
|19
|31-53
|34
|19
|37
|3
|12
|22
|25-59
|21
|20
|38
|2
|12
|24
|26-71
|18
В "Комо" уже бурно отпраздновали первый в истории выход в Еврокубки. Причем обеспечили Лигу Европы. При этом, разумеется, хочется вершить большую историю, но давления нет. В клубе заявляют, что не ожидали такого быстрого прогресса, таких высоких мест уже сейчас, Сеск Фабрегас часто напоминает, где играла команда ещё два года тому - в Серии Б.
Мечтать при этом он не запрещает и хочет свершить еще более грандиозную историю. Прежде всего - хочет сделать все со своей стороны и дождаться ошибок конкурентов.
С другой стороны, излишнее спокойствие может и расхолодить. "Милан", "Рома" и "Ювентус" будут цепляться за Топ-4 всеми зубами и когтями. И их нацеленность в итоге может опередить слишком беспечное отношение "Комо". Все же на таком уровне нужно бороться на сто процентов. И опыт очень важен, а его именно игрокам, тренеру и клубу "Комо" явно не хватает.
Команда Фабрегаса уже находилась на четвертом месте, но потеряла его. Не выиграла четыре матча лиги из пяти и лишь затем добыла две победы подряд. Обе - со счетом 1:0. Над аутсайдерами - "Вероной" и "Пармой". Первую помогла победить ошибка защитника соперников при длинном пасе, вторую - подключение своего защитника в атаку.
"Комо" не в лучшей игровой форме. Особенно - мало забивает. Оборона команды сейчас очень хороша - не пропустила в четырех последних матчах. Но атака ослабела - лишь два забитых в последних трех матчах. И ведь два из этих матчей состоялись против аутсайдеров. "Верона" и вовсе вылетела.
В гостях он выиграл два последних матча, но до них два не выиграл. Да и победа в Вероне, как уже сказано выше, состоялась с большим трудом, при равной игре.
"Кремонезе" еще не вылетел. Еще борется. Отстает от 17-го места "Лечче" лишь на одно очко. Но тот играет дома с "Дженоа", которой уже не за что играть. Так что команде из Кремоны явно нужна лишь победа, и затем придется надеяться на помощь от команды из Генуи. Шансы не очень высоки, но бороться нужно.
Последние два матча "Кремонезе" выиграл. Даже не пропустив. Но победить "Пизу", даже со счетом 3:0 - не особое достижение. Особенно дома. А победа в гостях над "Удинезе" была добыта благодаря раннему голу, после которого долго никто не играл в футбол. "Удинезе" заиграл на 70-ой минуте, и тогда "Кремонезе" удержался с трудом.
До этих двух матчей команда Марко Джампаоло набрала лишь одно очко в пяти, четыре - в десяти. Пресса даже сообщала, что тренера хотят уволить лишь после месяца работы и вернуть Давиде Николу. В итоге не уволили. Поскольку команда все же играет плотно, борется, сейчас почти не разваливается. Кроме 0:4 в Неаполе в апреле.
В апреле-мае она проиграла дома "Лацио" и "Болонье" лишь с разницей в один мяч. В марте "Милану" - с разницей в два, но начала пропускать лишь на 90-ой минуте. В феврале проиграла "Аталанте" в гостях с разницей в один мяч. Она, опираясь на глубокую оборону и контратаки, может создать проблемы "Комо", который сейчас мало забивает.
По дополнительным показателям "Комо" уступает "Милану", но опережает "Ювентус" и "Рому". Он выйдет в Лигу Чемпионов из четверной таблицы и любой тройной с участием "Ювентуса". А вот в тройной таблице с "Миланом" и "Ромой" уступит обеим. "Кремонезе" же в случае своей ничьей и поражения "Лечче" сыграет с ним дополнительный плей-офф.
Последние матчи команд
Кадры
В "Комо" проблемы у Валле и Нико Паса. От последнего во многом зависит креатив команды. Батурина переместится на его позицию, тогда настоящий вингер Родригес выйдет слева. В целом же ожидается атакующий состав с двумя опорниками и четырьмя игроками атаки. Хотя в Топ-матчах "Комо" нередко играл с одним-двумя игроками атаки. Но "Кремонезе" - не Топ.
"Кремонезе" должен остаться с 3-5-2. И здесь наибольшее внимание - разумеется, на Джейми Варди. Он забил в двух последних матчах, и его команда победила в них. Отдал ассист в марте в Парме - и его команда победила. В других матчах с восьмого января ничего не сделал (пять пропустил из-за травмы) - и его команда ни разу не победила.
"Кремонезе": Аудеро, Ф. Терраччьяно, Бьянкетти, Луперто, Барбьери, Грасси, Торсбю, Мале, Пеццелла, Бонаццоли, Варди
"Комо": Бютез, Смольчич, Диего Карлос, Рамон, Морено, Да Кунья, Перроне, Диао, Батурина, Родригес, Дувикас
Цифры и факты
- "Кремонезе" не проиграл "Комо" в десяти последних матчах лиги - семь побед, три ничьи. Правда, лишь один из них состоялся в Серии А - 1:1 в Комо в нынешнем сезоне
- "Кремонезе" выиграл последних четыре домашних очных матча, до них однажды проиграл. Все состоялись не в Серии А
- "Комо" выиграл три из четырех последних матчей лиги на всех полях против всех - одна ничья, но до этого не выиграл три подряд - два поражения и ничья
- В гостях "Комо" выиграл два последних матча лиги, но до них два не выиграл - поражение и ничья. До них два выиграл
- "Кремонезе" выиграл два последних матча против всех на всех полях, до них проиграл четыре из пяти (одна ничья), до них один выиграл, до него четыре проиграл
- Дома "Кремонезе" выиграл последний матч (3:0 у "Пизы"), а до него не побеждал в десяти подряд - четыре ничьи, шесть поражений. В пяти перед этой победой он проиграл четырежды - одна ничья
- Лишь в одном из шести последних матчей "Кремонезе" в лиге забивали обе команды, как и ни в одном из последних четырех "Комо". В последних четырех "Комо" забивалось менее трех мячей
- В четырех из пяти последних домашних матчей "Кремонезе" в лиге забивалось более двух мячей. В трех из четырех последних гостевых "Комо" - два и менее
- "Комо" не пропускал в четырех последних матчах лиги на всех полях, при этом забил более одного мяча лишь в одном из последних пяти, двух из последних семи. В последних трех он забил в целом два мяча
- "Комо" не пропускал в трех из четырех последних гостевых матчей в лиге, при этом в трех из четырех забил не более одного мяча
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Кремонезе - Комо 0:1
Здесь явно может получиться плотная скучная напряженная игра. Более двух голов в матче в целом сильно удивят. Никак не удивит ничья в первом тайме. И вообще ничья по итогам матча, как и победа любой команды с разницей в один мяч более чем реальны. Но все же "Комо" скорее в итоге дожмет и добудет третью 1:0 подряд.
