Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026

Единственный матч последнего тура сезона 2025/26 в Серии А, в котором обеим командам есть за что играть - матч в Кремоне. "Кремонезе" борется за выживание, находясь в зоне вылета, но отставая от 17-го места лишь на одно очко. А "Комо" отстает от лигочемпионского места лишь на два очка. Так что ожидается жаркий матч.

Серия А. 38-й тур

24 мая. 21:45. Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Комо"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Интер 38 27 6 5 89-35 87 2 Наполи 37 22 7 8 57-36 73 3 Милан 37 20 10 7 52-33 70 4 Рома 37 22 4 11 57-31 70 5 Комо 37 19 11 7 61-28 68 6 Ювентус 37 19 11 7 59-32 68 7 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59 8 Болонья 38 16 8 14 49-46 56 9 Лацио 38 14 12 12 41-40 54 10 Удинезе 37 14 8 15 45-47 50 11 Сассуоло 37 14 7 16 46-49 49 12 Торино 37 12 8 17 42-61 44 13 Парма 37 10 12 15 27-46 42 14 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42 15 Дженоа 37 10 11 16 41-50 41 16 Кальяри 37 10 10 17 38-52 40 17 Лечче 37 9 8 20 27-50 35 18 Кремонезе 37 8 10 19 31-53 34 19 Верона 37 3 12 22 25-59 21 20 Пиза 38 2 12 24 26-71 18

В "Комо" уже бурно отпраздновали первый в истории выход в Еврокубки. Причем обеспечили Лигу Европы. При этом, разумеется, хочется вершить большую историю, но давления нет. В клубе заявляют, что не ожидали такого быстрого прогресса, таких высоких мест уже сейчас, Сеск Фабрегас часто напоминает, где играла команда ещё два года тому - в Серии Б.

Мечтать при этом он не запрещает и хочет свершить еще более грандиозную историю. Прежде всего - хочет сделать все со своей стороны и дождаться ошибок конкурентов.

С другой стороны, излишнее спокойствие может и расхолодить. "Милан", "Рома" и "Ювентус" будут цепляться за Топ-4 всеми зубами и когтями. И их нацеленность в итоге может опередить слишком беспечное отношение "Комо". Все же на таком уровне нужно бороться на сто процентов. И опыт очень важен, а его именно игрокам, тренеру и клубу "Комо" явно не хватает.

Команда Фабрегаса уже находилась на четвертом месте, но потеряла его. Не выиграла четыре матча лиги из пяти и лишь затем добыла две победы подряд. Обе - со счетом 1:0. Над аутсайдерами - "Вероной" и "Пармой". Первую помогла победить ошибка защитника соперников при длинном пасе, вторую - подключение своего защитника в атаку.

"Комо" не в лучшей игровой форме. Особенно - мало забивает. Оборона команды сейчас очень хороша - не пропустила в четырех последних матчах. Но атака ослабела - лишь два забитых в последних трех матчах. И ведь два из этих матчей состоялись против аутсайдеров. "Верона" и вовсе вылетела.

В гостях он выиграл два последних матча, но до них два не выиграл. Да и победа в Вероне, как уже сказано выше, состоялась с большим трудом, при равной игре.

"Кремонезе" еще не вылетел. Еще борется. Отстает от 17-го места "Лечче" лишь на одно очко. Но тот играет дома с "Дженоа", которой уже не за что играть. Так что команде из Кремоны явно нужна лишь победа, и затем придется надеяться на помощь от команды из Генуи. Шансы не очень высоки, но бороться нужно.

Последние два матча "Кремонезе" выиграл. Даже не пропустив. Но победить "Пизу", даже со счетом 3:0 - не особое достижение. Особенно дома. А победа в гостях над "Удинезе" была добыта благодаря раннему голу, после которого долго никто не играл в футбол. "Удинезе" заиграл на 70-ой минуте, и тогда "Кремонезе" удержался с трудом.

До этих двух матчей команда Марко Джампаоло набрала лишь одно очко в пяти, четыре - в десяти. Пресса даже сообщала, что тренера хотят уволить лишь после месяца работы и вернуть Давиде Николу. В итоге не уволили. Поскольку команда все же играет плотно, борется, сейчас почти не разваливается. Кроме 0:4 в Неаполе в апреле.

В апреле-мае она проиграла дома "Лацио" и "Болонье" лишь с разницей в один мяч. В марте "Милану" - с разницей в два, но начала пропускать лишь на 90-ой минуте. В феврале проиграла "Аталанте" в гостях с разницей в один мяч. Она, опираясь на глубокую оборону и контратаки, может создать проблемы "Комо", который сейчас мало забивает.

По дополнительным показателям "Комо" уступает "Милану", но опережает "Ювентус" и "Рому". Он выйдет в Лигу Чемпионов из четверной таблицы и любой тройной с участием "Ювентуса". А вот в тройной таблице с "Миланом" и "Ромой" уступит обеим. "Кремонезе" же в случае своей ничьей и поражения "Лечче" сыграет с ним дополнительный плей-офф.

Последние матчи команд

Кадры

В "Комо" проблемы у Валле и Нико Паса. От последнего во многом зависит креатив команды. Батурина переместится на его позицию, тогда настоящий вингер Родригес выйдет слева. В целом же ожидается атакующий состав с двумя опорниками и четырьмя игроками атаки. Хотя в Топ-матчах "Комо" нередко играл с одним-двумя игроками атаки. Но "Кремонезе" - не Топ.

"Кремонезе" должен остаться с 3-5-2. И здесь наибольшее внимание - разумеется, на Джейми Варди. Он забил в двух последних матчах, и его команда победила в них. Отдал ассист в марте в Парме - и его команда победила. В других матчах с восьмого января ничего не сделал (пять пропустил из-за травмы) - и его команда ни разу не победила.

"Кремонезе": Аудеро, Ф. Терраччьяно, Бьянкетти, Луперто, Барбьери, Грасси, Торсбю, Мале, Пеццелла, Бонаццоли, Варди

"Комо": Бютез, Смольчич, Диего Карлос, Рамон, Морено, Да Кунья, Перроне, Диао, Батурина, Родригес, Дувикас

Цифры и факты

"Кремонезе" не проиграл "Комо" в десяти последних матчах лиги - семь побед, три ничьи. Правда, лишь один из них состоялся в Серии А - 1:1 в Комо в нынешнем сезоне

"Кремонезе" выиграл последних четыре домашних очных матча, до них однажды проиграл. Все состоялись не в Серии А

"Комо" выиграл три из четырех последних матчей лиги на всех полях против всех - одна ничья, но до этого не выиграл три подряд - два поражения и ничья

В гостях "Комо" выиграл два последних матча лиги, но до них два не выиграл - поражение и ничья. До них два выиграл

"Кремонезе" выиграл два последних матча против всех на всех полях, до них проиграл четыре из пяти (одна ничья), до них один выиграл, до него четыре проиграл

Дома "Кремонезе" выиграл последний матч (3:0 у "Пизы"), а до него не побеждал в десяти подряд - четыре ничьи, шесть поражений. В пяти перед этой победой он проиграл четырежды - одна ничья

Лишь в одном из шести последних матчей "Кремонезе" в лиге забивали обе команды, как и ни в одном из последних четырех "Комо". В последних четырех "Комо" забивалось менее трех мячей

В четырех из пяти последних домашних матчей "Кремонезе" в лиге забивалось более двух мячей. В трех из четырех последних гостевых "Комо" - два и менее

"Комо" не пропускал в четырех последних матчах лиги на всех полях, при этом забил более одного мяча лишь в одном из последних пяти, двух из последних семи. В последних трех он забил в целом два мяча

"Комо" не пропускал в трех из четырех последних гостевых матчей в лиге, при этом в трех из четырех забил не более одного мяча

Прогноз: Кремонезе - Комо 0:1

Здесь явно может получиться плотная скучная напряженная игра. Более двух голов в матче в целом сильно удивят. Никак не удивит ничья в первом тайме. И вообще ничья по итогам матча, как и победа любой команды с разницей в один мяч более чем реальны. Но все же "Комо" скорее в итоге дожмет и добудет третью 1:0 подряд.