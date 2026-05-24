  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Италия
  4. Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026

Италия
Обновлено

Обеим командам есть за что играть

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Единственный матч последнего тура сезона 2025/26 в Серии А, в котором обеим командам есть за что играть - матч в Кремоне. "Кремонезе" борется за выживание, находясь в зоне вылета, но отставая от 17-го места лишь на одно очко. А "Комо" отстает от лигочемпионского места лишь на два очка. Так что ожидается жаркий матч.

Серия А. 38-й тур

24 мая. 21:45. Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Комо"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 1Интер

 38 27 6 5 89-35 87
2

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 2Наполи

 37 22 7 8 57-36 73
3

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 3Милан

 37 20 10 7 52-33 70
4

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 4Рома

 37 22 4 11 57-31 70
5

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 5Комо

 37 19 11 7 61-28 68
6

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 6Ювентус

 37 19 11 7 59-32 68
7

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 7Аталанта

 38 15 14 9 51-36 59
8

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 8Болонья

 38 16 8 14 49-46 56
9

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 9Лацио

 38 14 12 12 41-40 54
10

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 10Удинезе

 37 14 8 15 45-47 50
11

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 11Сассуоло

 37 14 7 16 46-49 49
12

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 12Торино

 37 12 8 17 42-61 44
13

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 13Парма

 37 10 12 15 27-46 42
14

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 14Фиорентина

 38 9 15 14 41-50 42
15

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 15Дженоа

 37 10 11 16 41-50 41
16

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 16Кальяри

 37 10 10 17 38-52 40
17

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 17Лечче

 37 9 8 20 27-50 35
18

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 18Кремонезе

 37 8 10 19 31-53 34
19

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 19Верона

 37 3 12 22 25-59 21
20

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 20Пиза

 38 2 12 24 26-71 18

В "Комо" уже бурно отпраздновали первый в истории выход в Еврокубки. Причем обеспечили Лигу Европы. При этом, разумеется, хочется вершить большую историю, но давления нет. В клубе заявляют, что не ожидали такого быстрого прогресса, таких высоких мест уже сейчас, Сеск Фабрегас часто напоминает, где играла команда ещё два года тому - в Серии Б.

Мечтать при этом он не запрещает и хочет свершить еще более грандиозную историю. Прежде всего - хочет сделать все со своей стороны и дождаться ошибок конкурентов.

С другой стороны, излишнее спокойствие может и расхолодить. "Милан", "Рома" и "Ювентус" будут цепляться за Топ-4 всеми зубами и когтями. И их нацеленность в итоге может опередить слишком беспечное отношение "Комо". Все же на таком уровне нужно бороться на сто процентов. И опыт очень важен, а его именно игрокам, тренеру и клубу "Комо" явно не хватает.

Команда Фабрегаса уже находилась на четвертом месте, но потеряла его. Не выиграла четыре матча лиги из пяти и лишь затем добыла две победы подряд. Обе - со счетом 1:0. Над аутсайдерами - "Вероной" и "Пармой". Первую помогла победить ошибка защитника соперников при длинном пасе, вторую - подключение своего защитника в атаку.

"Комо" не в лучшей игровой форме. Особенно - мало забивает. Оборона команды сейчас очень хороша - не пропустила в четырех последних матчах. Но атака ослабела - лишь два забитых в последних трех матчах. И ведь два из этих матчей состоялись против аутсайдеров. "Верона" и вовсе вылетела.

В гостях он выиграл два последних матча, но до них два не выиграл. Да и победа в Вероне, как уже сказано выше, состоялась с большим трудом, при равной игре.

"Кремонезе" еще не вылетел. Еще борется. Отстает от 17-го места "Лечче" лишь на одно очко. Но тот играет дома с "Дженоа", которой уже не за что играть. Так что команде из Кремоны явно нужна лишь победа, и затем придется надеяться на помощь от команды из Генуи. Шансы не очень высоки, но бороться нужно.

Последние два матча "Кремонезе" выиграл. Даже не пропустив. Но победить "Пизу", даже со счетом 3:0 - не особое достижение. Особенно дома. А победа в гостях над "Удинезе" была добыта благодаря раннему голу, после которого долго никто не играл в футбол. "Удинезе" заиграл на 70-ой минуте, и тогда "Кремонезе" удержался с трудом.

До этих двух матчей команда Марко Джампаоло набрала лишь одно очко в пяти, четыре - в десяти. Пресса даже сообщала, что тренера хотят уволить лишь после месяца работы и вернуть Давиде Николу. В итоге не уволили. Поскольку команда все же играет плотно, борется, сейчас почти не разваливается. Кроме 0:4 в Неаполе в апреле.

В апреле-мае она проиграла дома "Лацио" и "Болонье" лишь с разницей в один мяч. В марте "Милану" - с разницей в два, но начала пропускать лишь на 90-ой минуте. В феврале проиграла "Аталанте" в гостях с разницей в один мяч. Она, опираясь на глубокую оборону и контратаки, может создать проблемы "Комо", который сейчас мало забивает.

По дополнительным показателям "Комо" уступает "Милану", но опережает "Ювентус" и "Рому". Он выйдет в Лигу Чемпионов из четверной таблицы и любой тройной с участием "Ювентуса". А вот в тройной таблице с "Миланом" и "Ромой" уступит обеим. "Кремонезе" же в случае своей ничьей и поражения "Лечче" сыграет с ним дополнительный плей-офф.

Последние матчи команд

Кремонезе - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026 - изображение 21

Кадры

В "Комо" проблемы у Валле и Нико Паса. От последнего во многом зависит креатив команды. Батурина переместится на его позицию, тогда настоящий вингер Родригес выйдет слева. В целом же ожидается атакующий состав с двумя опорниками и четырьмя игроками атаки. Хотя в Топ-матчах "Комо" нередко играл с одним-двумя игроками атаки. Но "Кремонезе" - не Топ.

"Кремонезе" должен остаться с 3-5-2. И здесь наибольшее внимание - разумеется, на Джейми Варди. Он забил в двух последних матчах, и его команда победила в них. Отдал ассист в марте в Парме - и его команда победила. В других матчах с восьмого января ничего не сделал (пять пропустил из-за травмы) - и его команда ни разу не победила.

"Кремонезе": Аудеро, Ф. Терраччьяно, Бьянкетти, Луперто, Барбьери, Грасси, Торсбю, Мале, Пеццелла, Бонаццоли, Варди

"Комо": Бютез, Смольчич, Диего Карлос, Рамон, Морено, Да Кунья, Перроне, Диао, Батурина, Родригес, Дувикас

Цифры и факты

  • "Кремонезе" не проиграл "Комо" в десяти последних матчах лиги - семь побед, три ничьи. Правда, лишь один из них состоялся в Серии А - 1:1 в Комо в нынешнем сезоне
  • "Кремонезе" выиграл последних четыре домашних очных матча, до них однажды проиграл. Все состоялись не в Серии А
  • "Комо" выиграл три из четырех последних матчей лиги на всех полях против всех - одна ничья, но до этого не выиграл три подряд - два поражения и ничья
  • В гостях "Комо" выиграл два последних матча лиги, но до них два не выиграл - поражение и ничья. До них два выиграл
  • "Кремонезе" выиграл два последних матча против всех на всех полях, до них проиграл четыре из пяти (одна ничья), до них один выиграл, до него четыре проиграл
  • Дома "Кремонезе" выиграл последний матч (3:0 у "Пизы"), а до него не побеждал в десяти подряд - четыре ничьи, шесть поражений. В пяти перед этой победой он проиграл четырежды - одна ничья
  • Лишь в одном из шести последних матчей "Кремонезе" в лиге забивали обе команды, как и ни в одном из последних четырех "Комо". В последних четырех "Комо" забивалось менее трех мячей
  • В четырех из пяти последних домашних матчей "Кремонезе" в лиге забивалось более двух мячей. В трех из четырех последних гостевых "Комо" - два и менее
  • "Комо" не пропускал в четырех последних матчах лиги на всех полях, при этом забил более одного мяча лишь в одном из последних пяти, двух из последних семи. В последних трех он забил в целом два мяча
  • "Комо" не пропускал в трех из четырех последних гостевых матчей в лиге, при этом в трех из четырех забил не более одного мяча

Ставки и коэффициенты


betking
6.10
4.50
1.52
Узнать больше

Прогноз: Кремонезе - Комо 0:1

Здесь явно может получиться плотная скучная напряженная игра. Более двух голов в матче в целом сильно удивят. Никак не удивит ничья в первом тайме. И вообще ничья по итогам матча, как и победа любой команды с разницей в один мяч более чем реальны. Но все же "Комо" скорее в итоге дожмет и добудет третью 1:0 подряд.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Милан - Кальяри. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026
yellow-arrow
Торино - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026
yellow-arrow
Эллас Верона - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.05.2026
Серия А Кремонезе Прогнозы Комо
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости