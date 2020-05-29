Александрия - Заря. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 24-й тур

30 мая. Александрия. КСК "Ника". Начало в 17:00

"Александрия" - "Заря" (Луганск)

Главный арбитр - Евгений Арановский

Ассистенты: Сергей Приступа и Евгений Петраков

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол 2"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

"Заря" на карантин ушла на второй строчке таблицы. Луганчане лишь по дополнительным показателям обходят "Динамо", у которого также 46 очков. Отрыв в 13 баллов себе уже создал "Шахтёр".

"Александрия" пока только пятая, но ещё ничего не потеряно в борьбе за четвёртую, третью или вторую строчки. Победа в субботу сократит отставание ко второй позиции до трёх баллов. О падении ниже пятого места пока говорить не приходится: "Колос" отстал на 14 очков.

александрийцы после карантина провели два спарринга: обыграли "Ворсклу" 4:2 и "Черкащину" 5:0. "Заря" официально ни о каких играх не заявляла. В прессе лишь была информация, что луганчане во время карантина провели "совместную тренировку" с "Днепром-1", уступив 2:3.

соперники в нынешнем сезоне уже провели три очные игры. На первом этапе чемпионата "Александрия" дважды выиграла: 2:1 в Запорожье и 1:0 на своём поле. В 1/8 финала Кубка страны александрийцы завоевали путёвку в следующий раунд в серии пенальти (1:1 в основное время).

"Александрию" можно считать "домашней" командой. В текущем сезоне из 40 очков "горожане" в родных стенах взяли 24. Впрочем, из трёх официальных домашних игр в 2020 году команда проиграла в двух. Посмотрим, как на эту статистику повлияют игры без зрителей.

подопечные Владимира Шарана забивают в десяти подряд матчах на КСК "Ника".

из шести последних матчей в Александрии "Заря" выиграла только раз.

Составы

"Александрия"

Не сыграют: Запорожан (травма)

Вряд ли состав "горожан" будет сильно отличаться от того, который выходил на поле до паузы. Среди любопытных вопросов: кто сыграет на левом фланге - Лучкевич и Задерака или Пашаев и Лучкевич? Безбородько и ситало разыграют позицию центрфорварда, а Грицука ждём под форвардом.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Панькив - Вантух, Бабогло, Дубра, Пашаев - Третьяков, Банада, Гречишкин, Лучкевич - Грицук - Ситало

"Заря"

Не сыграют:Шевченко (восстановление)

По составу "Зари" вопросов даже ещё меньше. Интересно будет посмотреть, кто выйдет на острие, но мы сделаем ставку на Перовича. Под ним - Леднев, которого по ходу игры может поменять Лунёв. По остальным позициям всё достаточно прогнозируемо.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Махарадзе - Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик - Иванисеня - Кочергин, Юрченко, Хомченовский - Леднев - Кабаев.

Прогноз на матч Александрия - Заря Александра Рыженко

Вряд ли за тот короткий промежуток времени, который был у команд, они успели подтянуть свою форму после двухмесячного простоя. Поэтому этот матч должен получиться "втягивающим": без лишних травм и для понимания главными тренерами, в каких кондициях сейчас игроки. Футбол должен получиться мало результативным, возможно, даже с малым количеством моментов. Как итог - команды вряд ли "пробьют" высокий тотал.

Ставка: тотал меньше 2,0 за 2,16

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