Ворскла - Львов. Анонс и прогноз на матч

Встречи соседей по турнирной таблице всегда интересны, к тому же полтавчане и львовяне середняки второй шестерки, а также прямые конкуренты в борьбе за сохранение путевки в УПЛ. Хотя, кто знает, может "Ворскла" или "Львов" еще будут бороться за еврокубковую позицию. Для этого необходимо побеждать у этих самых прямых конкурентов.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр - Максим Козиряцкий (Запорожье)

"Ворскла" Полтава 14:00 ФК "Львов"

Телетрансляция канал – "Футбол 1"

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В середине марта "Ворскла" провела последний официальный матч, расписав ничью 1:1 с "Олимпиком". Ранее у "бело-зеленых" была победа в четвертьфинале Кубка Украины над крепкой "Десной" (1:0), а также в чемпионате опять же с "Олимпиком" играли полтавчане – победа команды Максимова 1:0. Тогда "Ворскла" находилась в очень хорошей форме. Сейчас неизвестно, что с полтавчанами - товарищеский матч с "Александрией" и поражение 2:4 оставили больше вопросов, чем дали какие-то ответы.

"Львов" в 23-м туре УПЛ (также в середине марта) сыграл вничью 1:1 с "Карпатами". Серия без поражений у "сине-золотых" составляет два матча, но серия без побед четыре игры. Впрочем, это условная статистика, которая не повлияет на нынешнее состояние команды Егише Меликяна. В контрольном матче с "Минаем" 22 мая львовяне одержали победу 3:2.

В первой части чемпионата "Ворскла" и "Львов" обменялись победами. Летом полтавчане на своем поле в зрелищном противостоянии разобрались с представителями Галичины 3:2. Львовяне взяли реванш в ноябре 2:0. Для "сине-золотых" это стало первой победой над "бело-зелеными" в УПЛ. В Полтаве "Львов" еще не побеждал. Тут же отметим, что в четырех последних играх без ничьих играют эти соперники.

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Важно обратить внимание, что с Юрием Максимовым "Ворскла" на своем поле очков еще не теряла – 4 победы в 4 матчах. А встреча со львовянами станет для Максимова юбилейной десятой.

Одинаковое количество очков набрали эти команды в чемпионате – по 21. Но у гостейвой команды лучше разница мячей, "Львов" забил 17, а пропустил 36. У "Ворсклы" 16 забитых голов и 39 пропущенных. После этого тура команды не смогут подняться выше девятого места, которое делят перед игрой. Но и ниже десятой позиции никто из них не опустится.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно шесть матчей;

Три победы у Ворсклы, одна победа у Львова, одна ничья;

Общий счет – 6:4

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У хозяев противостояния из-за травм точно не сыграют нападающий Дмитрий Щербак и хавбек Луизао, зато успели вернуться в Полтаву хорватские легионеры полузащитники Давид Пуцлин и Эдин Шехич. Хоть и неизвестно, в какой они форме и смогут ли помочь своей команде. Также два травмированных игрока и у гостей - хавбек Андрей Бусько и бразильский центральный полузащитник Рафаэль Сабино не помогут "Львову".

Ворскла: Ткаченко, Чеснаков, Баенко, Сапай, Пердута, Габелок, Кане, Степанюк, Кулач, Ребенок, Васин.

Львов: Сарнавский, Приймак, Борзенко, Татарков, Гончар, Лима, Люлька, Алваро, Шина, Сабино, Ренан.

ПРОГНОЗ

Можно смело предположить, что "Ворскла" не проиграет на своем поле, а вот победит ли – это вопрос. Ничья кажется наиболее вероятным исходом встречи. "Львов" умеет атаковать и может забить гол, но могут сказаться проблемы в обороне у гостей. Все же есть основания предполагать, что больше двух забитых голов будет во встрече. Подопечные Максимова забьют на один мяч больше. Прогноз: победа хозяев 2:1.