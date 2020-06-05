Заря – Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Украинская Премьер-лига. Группа I. 25-й тур

6 июня. Запорожье, "Славутич-Арена"

"Заря" 17:00 "Колос"

Телетрансляция: УНИАН

Арбитр: Анатолий Абдула

Наверное, нужно сказать прямо - в верхней шестерке УПЛ борются всего четыре команды. "Шахтер" уже де-факто чемпион, ну а "Колос" не имеет никаких шансов подняться с последнего места.

И случайностью назвать такой расклад нельзя. Команда Руслана Костышина старается, спору нет, однако по уровню исполнительского мастерства не дотягивает до претендентов на серебро. Это было хорошо видно неделю назад, когда "Колос" на "Оболонь-Арене" проиграл "Десне" (0:2). Коваливка этот матч отнюдь не провалила - даже наоборот, и моменты у нее были, и неплохие отрезки удавались. Однако по части эффективности "Десна" убежала далеко вперед.

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"Заря", в свою очередь, в первом туре после вынужденной паузы проиграла "Александрии" (0:1), пропустив не менее полудюжины опаснейших контратак. Лавро Цвек в опорной зоне не справился с нагрузкой, а заточенные на атаку Кочергин, Юрченко, Леднев и Кабаев ему не сильно-то и помогали.

Естественно, это проблема, но она, в отличие от нехватки класса у "Колоса", решаема. Во-первых, есть вариант с выходом второго опорника, Иванисени; во-вторых, Виктор Скрипник по ходу сезона не раз доказывал свое влияние на раздевалку. Думается, и сейчас он все популярно объяснит команде, и она заиграет иначе.

Отступать-то "Заре" некуда - побеждать надо любой ценой. Это "Колос" не имеет совершенно никаких турнирных задач и борется сугубо за престиж. Луганчане же наряду с "Динамо" и "Десной" делят 2-4-е места. Всего в трех очках от этого трио расположилась и "Александрия".

Помочь "Заре" может кадровая ситуация: ни травмированных, ни дисквалифицированных у Скрипника нет. Если, конечно, не считать Никиту Шевченко, но он выбыл уже очень давно - в те дивные времена, когда люди еще смело ходили по улицам без масок и пожимали друг другу руки. В то же время у "Колоса" из-за перебора карточек не сыграет ключевой центрбек Кирилл Петров, а также левый защитник Владислав Емец.

Ну и потом, "Заря" с ее долгим, изнуряющим защиту контролем мяча - явно неудобный соперник для "Колоса". Два предыдущих матча команд в текущем чемпионате завершились легкими победами фаворита - 2:0 и 3:1. Чтобы сценарий не повторился, Руслану Костышину нужно как-то удивлять хозяев, но с его кадрами это будет сделать ну очень сложно.

Цифры и факты

"Заря" и "Колос" впервые встретились в официальных матчах только в текущем сезоне, и оба раза луганчане обыграли соперника с разницей в два мяча, выиграв при этом оба тайма

"Колос" проиграл 4 последних матча в УПЛ "Динамо", "Шахтеру", "Александрии" и "Десне" с общим счетом 5:12.

"Заря" дома проиграла всего два раза в текущем чемпионате - "Александрии" и "Шахтеру". В 6 из последних 7 домашних игр луганчане не просто побеждали, но даже не пропустили ни гола

Лучший бомбардир "Колоса" в чемпионате Евгений Смирный забил 5 голов. Это меньше, чем у двух игроков "Зари" - Богдана Леднева (11) и Владислава Кабаева (6). Те же 5 голов на счету Владлена Юрченко

"Колос" выиграл лишь три выездных встречи в УПЛ из 12, проиграв 8. Средняя результативность - чуть меньше гола за 90 минут (10 мячей в 12 играх).

Ориентировочные составы

Как уже упоминалось, у "Зари" потерь нет. У "Колоса" две - Петров и Емец. Второго с большой вероятностью заменит Александр Черноморец, который играл в основе на осеннем отрезке. Вместо Петрова же, скорее всего, выйдет левша Вадим Парамонов. Есть еще вариант с Максимом Максименко, но он зарабатывает уж слишком много красных.

"Заря": Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Хомченовский, Цвек, Леднев, Кочергин - Кабаев - Перович

"Колос": Яшков - Ефремов, Гаврыш, Парамонов, Черноморец - Ильин, Смирный, Милько, Богданов, Вильхамссон - Лысенко

Прогноз на матч "Заря" - "Колос"

Поскольку "Заря" до сих пор не имела никаких проблем с "Колосом", она более мотивирована и не имеет потерь, рискнем поставить на ее уверенную победу. Чтобы хоть немного повысить коэффициент, выберем вариант П1 (-1) за 1,59.

Кроме того, поскольку обе команды неидеальны в обороне, а в "Колоса" вдобавок будет отсутствовать самый мастеровитый центрбек, можно выбрать "верх". Коэффициент на ТБ 2,5 держится в районе 1,75-1,8.