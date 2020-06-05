Шахтер - Десна. Анонс и прогноз на матч

"Шахтер" неудобный соперник для "Десны", более того, заметно доминирующий соперник, но почему бы сейчас черниговцам не воспользоваться ситуацией и не прервать серию неудач в поединках с "безпятиминут чемпионом"? По крайней мере, от подопечных Рябоконя можно ждать хорошей игры и забитого гола, может даже больше одного мяча получится забить, но тогда это будет равноценно чуду. Ведь ранее "северяне" в Премьер-лиге "горнякам" не забивали. А подопечные Каштру, наверняка, сыграют в свой футбол, с хладнокровием и спокойствием, как настоящий фаворит, только недооценка соперника может помешать дончанам добыть очередную победу.

УПЛ. 25-й тур

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Шахтер Донецк 17:00 Десна Чернигов

Телетрансляция на канале "Футбол 2"

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка >>

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"Шахтер" в прошлом туре одержал волевую, тактическую и, что особо важно, - психологическую победу над принципиальным соперником – "Динамо". Лишь в первом тайме киевляне создали проблемы дончанам, а вот после перерыва "горняки" показали, что находятся в хорошей форме и в полной мере готовы к возобновлению чемпионата, словно и не было для "Шахтера" этой двухмесячной паузы.

"Десна" также одержала победу в прошлом туре, сломив сопротивление "Колоса" 2:0. В первую очередь тактически подопечные Рябоконя переиграли коваливцив, также сказался опыт. Но "Колос" потрепал нервы черниговцам, были периоды в игре, когда все могло сложиться иначе. Все же к состоянию "северян" есть вопросы, успеют ли они восстановиться и в полной мере подготовиться к очень непростому сопернику?

В принципе, уже набрали форму. Сейчас полностью сконцентрированы на игре с "Десной", на разборе команды. Хотим победить Маркос Антонио, Шахтер

В феврале этого года последний раз встречались "Шахтер" и "Десна", тогда дончане с большим трудом вырвали победу 1:0. Лишь на пятой компенсированной минуте Марлос забил решающий мяч. А также в сентябре прошлого года "горняки" с минимальным счетом 1:0 взяли верх над "северянами".

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По известным причинам "Шахтер" не может выступать в Донецке, но являясь номинальным хозяином поля, "оранжево-черные" показывают невероятные результаты. Не проигрывают "горняки" с апреля 2018-го, а с сентября прошлого года никто не может забить дончанам больше одного мяча.

В матчах с "Шахтером" всегда тяжело набирать очки. Но сейчас каждая игра - сложная. Думаю, нет ничего невозможного. Андрей Домбровский, Десна

Команда Рябоконя не проигрывает в пяти последних матчах чемпионата (4 победы и одна ничья), до повторения рекорда "Десны" остается один поединок. Все же есть шанс у черниговцев зацепиться за очки в противостоянии с лидером – раньше им не хватало опыта.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 6 матчей: все шесть матчей выиграл "Шахтер", общий счет – 12:2.

В УПЛ сыграно 4 матча: победы "Шахтера" с общим счетом 5:0

На поле Шахтера - 2 матча: +2 =0 -0; голы 2:0

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Есть потери у обоих соперников - Майкон, Валерий Бондарь, Артем Бондаренко и Максим Малышев все еще не готовы помочь "Шахтеру". Ранее сообщалось, что уже восстановились Сиприано и Николай Матвиенко. У черниговцев травмирован Гуцуляк, восстановился Арвелалдзе, но он занимается по индивидуальной программе и точно не сыграет. Не поможет гостям Конопля, который по арендному соглашению выступает в "Десне", а права на игрока принадлежат именно "Шахтеру".

Шахтер: Пятов - Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Додо - Степаненко - Тайсон, Коваленко, Патрик, Марлос - Жуниор Мораес.

Десна: Паст – Фаворов, Имереков, Гитченко, Тамм, Мостовой - Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий – Филиппов.

ПРОГНОЗ

Можно с легкостью спрогнозировать начало встречи и большую часть игрового времени – "Шахтер" будет доминировать, а "Десна" постарается на контратаках доставить проблемы "горнякам". Обе эти команды окажутся в своей привычной стихии, однако не стоит ожидать зрелищного и результативного противостояния.

"Северяне" постараются сковать соперника по рукам и ногам. Тут интересно будет посмотреть на дуэль двух главных бомбардиров УПЛ этого сезона – Мораеса и Филиппова. Сделаем смелый прогноз, что никто из них не сможет забить. Оборона будет особенно внимательно следить за ними. А вот Марлос, как специалист по "Десне" (три гола в ворота черниговцев), вполне способен отличиться. Всего "Шахтер" сможет забить дважды, на что гости ответят лишь раз. Прогноз: победа "горняков" 2:1.