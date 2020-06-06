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Олимпик - Мариуполь. Анонс и прогноз матча
Донбасское дерби в Киеве
Команда Александра Бабича устала ждать. Неделю назад они преодолели огромный путь на автобусе (порядка 1300 км), но так и не сыграли в первом туре после карантина. Сейчас никаких проблем быть не должно и "приазовцы" вступят в бой, сыграв против "Олимпика" в Киеве.
7 июня, Киев, стадион "Динамо"
"Олимик" 14:00 "Мариуполь"
Арбитр: А. Дердо
Трансляция: канал "Фубол 1"
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Цифры и факты:
- Последний раз команды встречались в декабре месяце - "Мариуполь" сумел переломить ход встречи, одержав победу со счетом 2:1. Решающим оказался автогол Лукьянчука
- Всего оба коллектива провели друг с другом 8 матчей. "Олимпик" побеждал дважды, проиграв при этом пять встреч. Еще однажды стороны победителя не определили
- "Мариуполь" всегда агрессивно ведет себя в играх с донецким клубом. Подтверждением тому служит статистика - они забивают в каждой игре с ними
- "Олимпик" будет иметь шанс провести юбилейную 50-ю ничью в рамках украинского чемпионата
- А вот команда Бабича мировые в текущем сезоне не очень любит - уже шесть матчей этот счет зафиксирован не был
- Еще одним возможным юбиляром может стать Кирюханцев. Если защитник выйдет на поле, то проведет 50-й матч в УПЛ
Последние новости перед матчем
"Олимпик":
Будем откровенны, в прошлом туре команда Климовского разочаровала своих болельщиков, очень невзрачно сыграв с "Днепром-1". Если в первые 15 минут они смотрелись достаточно живенько, то после этого угроза от них шла весьма редко, а в обороне донеччани играли тоже не эталонно.
Главная задача очевидна - "Олимпику" нужно сохранить свое место в УПЛ. Их перевес над "Карпатами" - 5 пунктов, но затянувшийся кризис не прибавляет оптимизма. Игра с "Мариуполем" - прекрасная возможность начать набирать очки.
Ориентировочный состав: Крынский - Ксенз, Литвин, Гришко, Лебеденко - Цымбалюк - Балашов, Политыло, Завийский, Тейшейра - Шахаб
"Мариуполь":
Команда Бабича станет предпоследней, которая из УПЛ выйдет с карантина (когда это сделают "Карпаты" - большая загадка). Затянувшийся простой точно не будет играть на руку гостям, ведь соперник, в отличии от них, почувствовал игровый ритм, что может сказаться на финальном отрезке игры.
"Приазовцы" смогут сыграть оптиминальным составом, ведь их лазарет пуст, а дисквалификацию никто не отбывает. Мотивации футболистам точно будет не занимать, ведь они продолжают свою погоню за "Днепром-1", который обгоняет их уже на 6 пунктов.
Ориентировочный состав: Гальчук - Яворский, Муравский, Чоботенко - Кирюханцев, Федорчук, Чех, Топалов, Корниенко - Чурко, Фомин
От игры не стоит ждать обилия моментов и забитых голов. "Олимпик" никак не может выйти из кризиса, который начался еще после зимней паузы. С другой стороны, встреча с соперником, который еще не набрал оптимальных кондиций и не играл в официальных матчах, может стать для них отправной точкой. Рискнем предположить, что ничья - наиболее вероятный исход.