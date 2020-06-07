Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз матча

Матч львовского и днепровского клубов был перенесен на один день и на другой стадионе. Всему виной коронавирус, который львовская область никак не может одолеть. Как итог, "Днепр-1" будет проводить выездной матч на домашнем стадионе. Но зрителей на трибуны, по прежнему, не пускают, а значит команды будут в одинаковых условиях.



7 июня, Днепр, стадион "Днпепр-Арена"

ФК "Львов" 19:30 СК "Днепр-1"

Арбитр: Я. Козык

Трансляция: канал "Фубол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Второй этап, нижняя шестерка. 25-й тур7 июня, Днепр, стадион "Днпепр-Арена": Я. Козык: канал "Фубол 1"Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты:

Между собою клубы играли лишь дважды и оба раза в текущем сезоне. Сначала днепряне проиграли на "Днепр-Арене" (2:3), а после добыли выездную победу (2:0)

В последних трех играх команда Михайленко добыла три победы и это их клубный рекорд

Четвертая виктория кряду станет для "Днепра-1" десятой в УПЛ

А вот львовский коллектив последний раз набирал три очка еще в феврале месяца - тогда на выезде был обыгран "Олимпик"

В домашних матчах команда Меликяна трижды подряд играет вничью. Еще один подобный результат и это станет их клубным рекордом

В случае выхода на поле, матч может стать особенным для Тейлора и Адамюка. Ранее они защищали цвета львовского клуба, откуда отправились в "Днепр-1"

Последние новости перед матчем

"Львов":

Ничья неделю назад в игре против "Ворсклы" может считаться удачным результатом для подопечных Меликяна. Все таки именно полтавский клуб выглядел интереснее, создавал моменты, а пенальти на последних секундах вызывает смутные сомнения.

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Помимо не лучшей формы, "Львов" испытывает еще и кадровые проблемы. Два бразильца пропустят воскресный матч - Альваро из-за дисквалификации, а Ренан из-за травмы.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Гончар, Борезнко, Братков, Люлька - Приймак - Бопесу, Богунов, Шина, Татарков - Яковелли

"Днепр-1":

Полностью противоположная ситуация у команды с востока Украины. В прошлом туре они не испытали серьезных проблем в игре с "Олимпиком", а некоторые игроки показали футбол очень высокого уровня. Нельзя не сказать о Лукаса Тейлора, ранее защищавшего цвета "Львова". Он впервые вышел в старте, отметился голом и голевой передачей, зарекомендовав себя игроком основы.

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Помимо этого, вернулся в общую группу Владислав Супряга. Игрок был в прекрасной форме весной, но сейчас неизвестно, рискнет ли Михайленко выпустить его в старте. Молодого украинца можно использовать и в качестве джокера.

Ориентировочный состав: Юрчук - Адамюк, Логинов, Лопыренок, Полевой - Кравченко, Назаренко - Вакулко, Булеца, Тейлор - Хобленко

Прогноз на матч "Львов" - "Днепр-1" 0:2

После просмотра матчей недельной давности, именно "Днепр-1" можно считать фаворитом игры. Они в хорошей форме и не испытывают кадровых проблем. Что касается львовской команды, то у них не очень большая мотивация на остаток сезона. Вряд ли "Карпатам" удасться их догнать, а шансы на седьмое-восьмое места на уровне статистической погрешности