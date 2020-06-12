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Заря - Динамо. Битва за Лигу чемпионов

Украина
(2 голосов)
Заря - Динамо. Битва за Лигу чемпионов
Новина українською

С чемпионом в украинской Favbet Лиге всё уже давно понятно – "Шахтер" имеет 16-очковый перевес над конкурентами и в ближайшее время досрочно оформит чемпионский титул. А вот за второе место и право сыграть в Лиге Чемпионов нас ждет серьезная борьба. Основными претендентами на это являются "Заря" и "Динамо", и в субботу они в очной дуэли определят сильнейшего

Коэффициенты Favbet: 4.75 – 3.6 – 1.8

Займет второе место:
Динамо – 1.35
Заря – 2.9
Десна – 20
Александрия - 25

На данный момент "Заря" и "Динамо" делят второе место. На три очка от них отстает "Десна", а "Александрия" на 6. Но несмотря на такую плотность, букмекеры уверены, что 2-е место разыграют именно "Динамо" и "Заря".

В прошлом туре "Динамо" разгромило "Александрию" 5:1 и отчасти реабилитировалось за поражение от "Шахтера". Но с "Зарей" так просто киевлянам не будет. В трех матчах кряду "Динамо" не может обыграть луганчан, а в последней встрече в декабре прошлого года команда Михайличенко даже умудрилась проиграть 1:2. А потому ставить на победителя сегодняшнего матча слишком рискованно. Куда лучше рассмотреть ставку "обе забьют". Судите сами:

- В 10 из 14 последних очных встреч "Динамо" и "Зари" забивали обе команды (Причем порой выдают по-настоящему феерические матчи, чего только стоит ничья 4:4 в 2017 году). Это тем удивительнее, что при Викторе Скрипнике "Заря" обычно демонстрирует весьма прагматичный футбол, и чаще всего матчи с участием "Зари" завершаются со счетом 1:0. Но как только доходит до очных встреч с "Динамо", то картина меняется кардинально

- В 2020 году в матчах Favbet Лиги "Динамо" практически в каждой игре и забивает и пропускает. Из всех соперников лишь "Колосу" не удалось отметиться в воротах "бело-синих". Такая игра в обороне вряд ли может радовать болельщиков, в 25 матчах киевляне пропустили уже 22 гола. Это даже больше, чем, например, у "Десны".

- Но есть и хорошие новости. У "Динамо" вернулся в строй Виктор Цыганков, и в матче с "Зарей" его можно ждать с первых минут. Скорее всего это означает, что на скамейку запасных сядет Георгий Цитаишвили, который отлично проявил себя в первых двух матчах после карантина. Впрочем, возможно, Михайличенко найдет возможность задействовать их обоих одновременно. В любом случае возвращение Цыганкова это большой плюс для атакующего потенциала киевлян

В общем, учитывая то, как "Динамо" сейчас играет в обороне и его статистику личных встреч с "Зарей", ставка на "обе забьют" выглядит максимально логичной

Прогноз: обе команды забьют – 1.8

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
12.06.2020 в 15:57
всем ясно что дк будет "вторым"--на третье тянуть алекса -- --команда белее сговорчивая чем ЗАРЯ и ДЕСНА.
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