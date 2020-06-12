Заря - Динамо: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 26-й тур

13 июня. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена". Начало в 17:00

"Заря" (Луганск) - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Николай Балакин

Ассистенты: Александр Войтюк и Семён Шлончак

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "2+2"

Интернет-трансляция: 1plus1.video, UA-Футбол и FootballHub

Цифры и факты

"Заря" и "Динамо" делят вторую строчку таблицы, набрав по 49 очков после 25 матчей. Выше на данный момент луганчане за счёт преимущества в личных встречах. То есть хозяев в субботу может устроить даже ничья, но здесь нельзя забывать, что это не последний тур сезона и оступиться можно в последующих встречах.

на первом этапе текущего чемпионата соперники одну встречу завершили вничью 2:2, а во второй "Заря" выиграла 2:1. В целом, у луганчан трёхматчевая беспроигрышная серия против "Динамо". Больше года назад - в апреле 2019-го - Киев в последний раз побеждал "Зарю". Как раз в Запорожье.

матчи киевлян и луганчан, как правило, результативные. Из десяти последних встреч нет ни одной нулевой ничьи, а всего трижды соперники забивали два и менее голов на двоих.

из семи официальных игр "Зари" в 2020 году (до и после карантина) пять завершились со счётом 1:0. Так были обыграны "Олимпик", "Шахтёр" и "Колос", а также проиграны встречи "Десне" и "Александрии".

и "Заря", и "Динамо" после рестарта сезона по одному поединку выиграли и проиграли. Луганчане не набрали очков против "Александрии" (0:1), но оказались сильнее "Колоса" (1:0). Киевляне потерпели поражение от "Шахтёра" (1:3), а затем разбили "Александрию" (5:1).

у "Зари" действующая четырёхматчевая победная серия на своём поле. Подопечные Виктора Скрипника не пропускают на "Славутич-Арене" уже 366 минут (с декабря).

"Динамо" забивало во всех восьми официальных матчах в 2020 году.

Составы

"Заря"

Не сыграют: Леднев (дисквалификация), Шевченко (травма)

Виктор Скрипник довольно серьёзно ротировал состав в обеих послекарантинных встречах. Но сейчас, думается, старт "Зари" будет больше напоминать тот, который играл против "Александрии". Богдан Михайличенко должен вернуться на левый фланг защиты, отправив Абу Ханну в резерв, Махарадзе будет отвечать за последний рубеж, а Перович вытеснит Громова на острие атаки. "Динамовцу" Тымчику играть сегодня можно.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Махарадзе - Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик - Кочергин, Иванисеня, Хомченовский - Юрченко, Кабаев - Перович.

"Динамо"

Не сыграют: Бурда (травма), Беседин (дисквалификация)

Вместе с "Динамо" в Запорожье полетел Цыганков. Алексей Михайличенко может либо придержать его на второй тайм, либо выпустит в старте. Также возвращается после дисквалификации Попов - ему место на поле с первых минут также найдётся. Любопытно, кого гости выпустят слева в средней линии. Вербича? Де Пену? Андриевского?

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цитаишвили - Русин.

Прогноз на матч Заря - Динамо Александра Рыженко

Михайличенко и Скрипник в текущем сезоне уже пересекались дважды. В обоих случаях луганская команда забивала по два гола. Ключевая особенность практически всех последних встреч между оппонентами - они довольно результативные (от трёх и больше голов за игру). Поэтому логичным выглядит ожидания голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1,86

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