Мариуполь - Ворскла. Анонс и прогноз матча

Всего четыре очка разделяют "Мариуполь" и "Ворсклу" в турнирной таблице, и для команды Бабича игра с полтавчанами может иметь решающее значение в борьбе за седьмую позицию. Впрочем, подопечные Максимова сохраняют теоретические шансы занять место в еврокубках. Интрига сохраняется, а значит и стимул есть у команд показать хороший футбол и играть на результат.

УПЛ. 26-й тур

Мариуполь. Стадион имени В. Бойко

Главный арбитр – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Мариуполь 14:00 Ворскла

Телетрансляция матча на канале "Футбол 2"

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол>>

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Азовчане после карантина успели провести один матч, расписав ничью с "Олимпиком" 2:2. Есть вопросы к форме мариупольцев, хотя сказывалась усталость от долгих переездов. Помним, что сначала во Львов ехал "Мариуполь", но развернулся на полдороги, затем на автобусе в Киев пришлось добираться. В 26-м туре команда Бабича сыграет дома, последний раз такое счастье она испытывала еще в начале марта.

Интересно, что именно с "Ворсклой" состоялся последний домашний поединок мариупольцев. 4-го марта "бело-зеленые" с разгромным счетом уступили приазовской команде – 3:0 (Мишнев, Топалов и Чоботенко забивали голы).

"Мариуполь" может считаться неудобным соперником для "Ворсклы". Победить азовчан на их поле полтавчанам удалось еще в 2017-м году (1:0). Общая серия без побед над мариупольцами составляет три поединка – два поражения и одна ничья. Можно отношения между соперниками назвать принципиальными, в Кубке несколько раз встречались соперники, регулярно играют в УПЛ. И лишь один гол перевеса определял судьбу встреч. Так что разгром 3:0 нехарактерен для этих отношений – с 2012-го года за счет небольшого преимущества побеждала одна или другая команда.

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Сейчас "Ворскла" не является фаворитом матча с "Мариуполем". Во-первых, прошлый тур подопечные Максимова пропускали (по той же причине, что и "Мариуполь" пропускал 24-й тур – коронавирус обнаружен в "Карпатах"). Полтавчане успели провести одну игру со "Львовом", должна была выигрывать, но на последних секундах не удержала счет 1:0. Дома состоялась та игра, на своем поле "Ворскла" выглядит сильнее, а вот в гостях могут быть проблемы.

Отметим, что самая слабая атака у полтавчан в УПЛ – всего 17 голов в 24 матчах. В 2020-м больше одного мяча "бело-зеленые" забить своим соперникам не могут. Еще и продолжается серия из десяти матчей без побед "Ворсклы" в гостях, с 14 сентября не могут выиграть "бело-зеленые" (в них всего одна ничья и девять поражений). "Мариуполь" не может выиграть в трех последних матчах чемпионата – одна ничья и два поражения.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 48 матчей; 22 победы "Мариуполя", 7 ничьих, 19 побед "Ворсклы"

Общий счет – 63:58

В УПЛ сыграно 42 матча: +19 =6 -17; общий счет 53:53

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Команде Бабича из-за дисквалификации не помогут опорный полузащитник Валерий Федорчук и защитник Сергей Чоботенко. Зато восстановились после травм Павел Полегенько и Илья Путря. Можно ожидать у хозяев боевой состав. А вот полтавчане явно будут больше времени уделять обороне. Не сыграют за гостей травмированные - форвард Дмитрий Щербак и хавбек Луизао.

Мариуполь: Гальчук, Быков, Кащук, Дава, Топалов, Мишнев, Горбунов, Кирюханцев, Тищенко, Игнатенко, Кулаков.

Ворскла: Резник, Кане, Чеснаков, Пердута, Скляр, Сапай, Пуцлин, Ндиайе, Кулач, Степанюк, Васин.

ПРОГНОЗ

Днем в 27-ти градусную жару сыграют эти команды (хотя возможен краткий дождь), поэтому высоких скоростей ждать не стоит. Но эпизоды с яркими противостояниями наверняка мы увидим, первым номером сыграют хозяева, гости постараются поймать соперника на контратаках. Сделаем смелое предположение, что всего один мяч решит судьбу противостояния. Прогноз: победа "Мариуполя" 1:0.