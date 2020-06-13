Олимпик - Львов. Анонс и прогноз матча

Субботним вечером, 13-го июня, встретятся две команды, которые смогли провести хорошие матчи неделю назад, несмотря на низкое положение в таблице. Да, на двоих они набрали лишь одно очко, но каждая сторона может винить арбитра, который не совсем справедливо обошелся с ними. И вот в 26-м туре они сойдутся в очной дуэли.

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Favbet-лига. Второй этап, нижняя шестерка. 26-й тур

13 июня, Киев, стадион "Динамо"

"Олимпик” 19:30 ФК "Львов"

Арбитр: Д. Кривушкин

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

Команды обладают очень равной статистикой в очных противостояниях. Львовский и донецкий коллективы имеют по одной победе и сразу четыре ничьих

Последний раз они встречались в феврале этого года. В той встречи львовяне одолели соперника на выезде (1:0), взяв реванш за минимальное поражение в первом круге

Пропущенный гол станет юбилейным для команды Меликяна - 50-м у рамках чемпионата Украины

А вот "Олимпик" отпраздновал свое "круглое число" еще тур назад - они не выигрывают уже 10 матчей подряд

У гостей ситуация немного лучше - лишь шесть матчей без побед

"Львов" не забивает более одного гола после зимней паузы. В конце прошлого года они отгрузили сразу три мяча в ворота "Колоса", добыв победу (3:2)

Приймаку осталось провести лишь одну игру до юбилея - 50 матчей в УПЛ

Особенной также встреча может стать для Клименчука и Пенькова. Оба игрока начали сезона в составе "Олимпика", позже перейдя в ФК "Львов"

Последние новости перед игрой

"Олимпик”:

Положение в таблице у команды Климовского сейчас достаточно опасное. Они опережают "Карпаты” на 6 очков, однако у приболевшего львовского коллектива сразу две игры в запасе. Одним словом, по потерянным очкам, донецкий клуб разделяет с ними последнюю строчку. Отступать уже некуда и если они хотят избежать вылета, то нужно срочно начать побеждать (или хотя бы набирать очки).

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С основным составом у наставника особых проблем быть не должно, так как никто не пропустит встречу из-за дисквалификаций. Однако в распоряжении Климовского не такой большой набор футболистов, а потому он вряд ли мы увидем много замен. Скорее всего, выйдут примерно те же бойцы, которые неделю назад добыли ничью с "Мариуполем".

Ориентировочный состав: Кичак - Ксенз, Литвин, Гришко, Лебеденко - Цымбалюк - Кравченко, Кравчук, Политыло, Тейшейра - Шахаб

"Львов”:

А вот у команды из запада Украины сейчас дела в таблице немного лучше. Но им хватает других проблем. Проблема с COVID-19 не позволила им в прошлом туре выступить на домашней арене и вот уже который тур подряд они будут играть на выезде. Можно согласиться с главным тренером клуба, что поездки в Полтаву, Днепр и Киев всего за три недели отражаются на команде. И что самое печальное, неизвестно, когда они смогут сыграть в родных стенах.

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Есть проблемы у команды Меликаня и с кадрами. Игру точно пропустит Богунов, который мог стать героем прошлой недели, но получил спорную желтую за симуляцию. Травмированные Ренан, Сабино и Бусько также не отправились с командой в столицу.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Приймак - Богунов, Велвес, Татарков, Бопесу - Ныч

Прогноз на матч "Олимпик” - "Львов” 2:1

Номинальные хозяева должны быть гораздо мотивирование соперника, ведь победа позволит им укрепиться в таблице и увеличить шансы на сохранение в элите. К тому, у команды Меликяна гораздо более сложный график, вызванный постоянными переездами. Оттого, донецкий клуб должен будет выглядеть и свежее, и собранее.