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Олимпик - Львов. Анонс и прогноз матча
Кто прервет серию без побед?
Субботним вечером, 13-го июня, встретятся две команды, которые смогли провести хорошие матчи неделю назад, несмотря на низкое положение в таблице. Да, на двоих они набрали лишь одно очко, но каждая сторона может винить арбитра, который не совсем справедливо обошелся с ними. И вот в 26-м туре они сойдутся в очной дуэли.
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13 июня, Киев, стадион "Динамо"
"Олимпик” 19:30 ФК "Львов"
Арбитр: Д. Кривушкин
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Цифры и факты
- Команды обладают очень равной статистикой в очных противостояниях. Львовский и донецкий коллективы имеют по одной победе и сразу четыре ничьих
- Последний раз они встречались в феврале этого года. В той встречи львовяне одолели соперника на выезде (1:0), взяв реванш за минимальное поражение в первом круге
- Пропущенный гол станет юбилейным для команды Меликяна - 50-м у рамках чемпионата Украины
- А вот "Олимпик" отпраздновал свое "круглое число" еще тур назад - они не выигрывают уже 10 матчей подряд
- У гостей ситуация немного лучше - лишь шесть матчей без побед
- "Львов" не забивает более одного гола после зимней паузы. В конце прошлого года они отгрузили сразу три мяча в ворота "Колоса", добыв победу (3:2)
- Приймаку осталось провести лишь одну игру до юбилея - 50 матчей в УПЛ
- Особенной также встреча может стать для Клименчука и Пенькова. Оба игрока начали сезона в составе "Олимпика", позже перейдя в ФК "Львов"
Последние новости перед игрой
"Олимпик”:
Положение в таблице у команды Климовского сейчас достаточно опасное. Они опережают "Карпаты” на 6 очков, однако у приболевшего львовского коллектива сразу две игры в запасе. Одним словом, по потерянным очкам, донецкий клуб разделяет с ними последнюю строчку. Отступать уже некуда и если они хотят избежать вылета, то нужно срочно начать побеждать (или хотя бы набирать очки).
С основным составом у наставника особых проблем быть не должно, так как никто не пропустит встречу из-за дисквалификаций. Однако в распоряжении Климовского не такой большой набор футболистов, а потому он вряд ли мы увидем много замен. Скорее всего, выйдут примерно те же бойцы, которые неделю назад добыли ничью с "Мариуполем".
Ориентировочный состав: Кичак - Ксенз, Литвин, Гришко, Лебеденко - Цымбалюк - Кравченко, Кравчук, Политыло, Тейшейра - Шахаб
"Львов”:
А вот у команды из запада Украины сейчас дела в таблице немного лучше. Но им хватает других проблем. Проблема с COVID-19 не позволила им в прошлом туре выступить на домашней арене и вот уже который тур подряд они будут играть на выезде. Можно согласиться с главным тренером клуба, что поездки в Полтаву, Днепр и Киев всего за три недели отражаются на команде. И что самое печальное, неизвестно, когда они смогут сыграть в родных стенах.
Есть проблемы у команды Меликаня и с кадрами. Игру точно пропустит Богунов, который мог стать героем прошлой недели, но получил спорную желтую за симуляцию. Травмированные Ренан, Сабино и Бусько также не отправились с командой в столицу.
Ориентировочный состав: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька - Приймак - Богунов, Велвес, Татарков, Бопесу - Ныч
Номинальные хозяева должны быть гораздо мотивирование соперника, ведь победа позволит им укрепиться в таблице и увеличить шансы на сохранение в элите. К тому, у команды Меликяна гораздо более сложный график, вызванный постоянными переездами. Оттого, донецкий клуб должен будет выглядеть и свежее, и собранее.