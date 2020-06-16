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Минай - Динамо: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
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Претендент на УПЛ против вице-чемпиона Украины

Минай - Динамо: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
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Кубок Украины. Полуфинал
17 июня. Минай. Стадион: "Минай-Арена". Начало в 14:00
"Минай" - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль
Ассистентки: Марина Стрелецкая и Александра Ардашева

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "УНІАН"
Интернет-трансляция: 1plus1.video, UA-Футбол и FootballHub

Цифры и факты

  • полуфинальная стадия Кубка Украины, как и все остальные, состоят из одного матча. Если основное время завершится вничью, команды ожидает овертайм, а затем серия пенальти.
  • до 1/2 финала "Минай" преодолел в Кубке уже четыре стадии турнира. Команда Василия Кобина поочерёдно одолела "Калуш" (2:1), "Волынь" (1:0), "Львов" (2:0) и "Ингулец" в серии пенальти (1:1 игровое время и 6:5 после 11-метровых).
  • У "Динамо" путь был намного короче: победы над "Шахтёром" (2:1) и "Александрией" (1:0) - оба выигрыша в овертайме.
  • "Минай" и "Динамо" ранее уже встречались. Осенью 2018 года закарпатцы уступили киевлянам в матче прошлого розыгрыша Кубка Украины 1:3. Андердог первым открыл счёт (Гегедош), но во втором тайме пропустил трижды (Пиварич, Шапаренко, Гармаш).
  • "Минай" в 2020 году провёл только один официальный матч. В марте закарпатцы обыграли "Ингулец" на предыдущей стадии Кубка.
  • "Динамо" только после карантина провело три поединка. Сперва киевляне уступили "Шахтёру" 1:3, а затем дважды праздновали победу - над "Александрией" (5:1) и "Зарёй" (3:1).
  • Киев забивает во всех официальных встречах, которые провёл в 2020 году. В то же время, в теъ же девяти играх только дважды удалось не пропустить. После карантина вице-чемпион пропускал в каждом из сыгранных поединков.
  • "Минай" проиграл только один раз в родных стенах в текущем сезоне. Ещё в июле прошлого года на "Минай-Арене" выиграло "Прикарпатье" (3:0). Текущая беспроигрышная серия команды дома составляет 12 матчей.
Читайте такжеКобин: Динамо есть Динамо, однако будем готовиться к проходу в финал Кубка

Составы

"Минай"
Не сыграют: Никитюк (дисквалификация), Маик (травма)

Никитюка в центре обороны, скорее всего, заменит Маткобожик, который по ходу осени регулярно выходил на поле на этой позиции. Любопытно, бросит ли Василий Кобин сразу в бой уже довольно опытных центрхава Голодюка и правого вингера Кныша, подписанных буквально вчера. По крайней мере, оба футболиста добавят разнообразия игре команды.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Попович - Стасюк, Маткобожик, Сантос, Жичиков - Вагин, Ткачук - Пыняшко, Глагола, Оринчак - Нуриев.

"Динамо"
Не сыграют: Бурда, Сидорчук (оба - травма), Кадири (дисквалификация)

Алексей Михайличенко однозначно не обойдётся без ротации и сейчас должен довериться тем, кто мало играл после карантина. Например: Бойко, Пиварич, Караваев, де Пена, Шапаренко или Дуэлунн. Отдаём место в старте Цыганкову исключительно из-за необходимости игрока набирать форму. В выход Соля в старте не верится даже в такой игре.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бойко - Пиварич, Шабанов, Попов, Караваев - Шепелев, Андриевский - де Пена, Дуэлунн, Цыганков - Русин.

Прогноз на матч Минай - Динамо Александра Рыженко

Можно верить в чудеса, но класс вице-чемпиона, а также лучшее функциональное состояние должны сыграть свою роль. Даже если "Динамо" не в первом тайме, то уж точно во второй половине встречи после серии замен сможет добиться убедительной победы над одним из лидеров Первой лиги.

Ставка: "Динамо" с форой -2 за 2,08

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Прогнозы
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