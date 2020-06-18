Мариуполь - Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Эгише Меликяну не позавидуешь. После возобновления чемпионата его команда почти половину времени проводит в автобусе. Сначала проехали 880 км в Полтаву (и обратно же), затем более тысячи километров в Днепр. Теперь "Львову" нужно преодолеть более 1300 километров, чтобы доехать на игру с "Мариуполем". Говорить о качественном тренировочном процессе в таком случае трудно. Тем не менее, другого выбора у горожан нет. Они должны побороть обстоятельства, иначе рискуют свалиться на последнюю строчку. Учитывая ситуацию в "Карпатах" в это трудно верится, тем не менее, без набранных очков риски существенно увеличиваются. Что касается "Мариуполь", то у него задача одна - только победа, если, конечно, они хотят пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

19 июня. Мариуполь. Стадион им. Бойко

"Мариуполь" 17:00 "Львов"

Телетрансляция - Футбол 1

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Арбитр: Константин Труханов 19 июня. Мариуполь. Стадион им. Бойко- Футбол 1Константин Труханов

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На первом этапе во Львове Мариуполь получил минимальную победу, а на берегах Азова была зафиксирована нулевая ничья. В общем команды встречались 11 раз. Шесть побед в активе "Мариуполя" / "Ильичевца", трижды фиксировалась ничья, дважды побеждали львовяне.

Сейчас азовцы идут вторыми во второй группе, отставая от "Днепра-1 на семь очков. "Львов" предпоследний - отставание от "Мариуполя" составляет пять очков.

В прошлом туре команда Бабича сыграла вничью с "Ворсклой", а "Львов" уступил "Олимпику". Команда Меликяна не может победить уже в семи поединках подряд - четыре мировых и три поражения. Неудачная серия "Мариуполя" насчитывает четыре матча (два поражения, две ничьих).

На своем поле "Мариуполь" выиграл четыре матча, пять раз играл вничью, трижды уступил. Статистика "Львова" на выезде: +3 = 3 -7.

Самый продуктивный игрок в составе "Мариуполь" - Дмитрий Мишнев, на счету которого три гола и четыре результативные передачи. Больше забивает Дмитрий Топалов - четыре мяча. У "Львова" выделяется Ренан Оливейра - 5 голов и два ассиста. Правда, последний раз он забивал еще в прошлом году, а в двух последних матчах не попадал в заявку. Роль главного бомбардира взял на себя Шина - два гола в трех матчах после карантина (всего четыре мяча в сезоне).

Однако Шина в этом матче не сыграет из-за дисквалификации. В составе "Мариуполь" по этой причине игру пропускают Алексей Быков и Даниил Игнатенко.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Александр Бабич вместо Быкова может выставить на левом фланге Корниенко или Горбунова. Игнатенко в центре поля заменит Федорчук, который пропускал прошлый тур из-за дисквалификации. Топалов своей игрой против "Ворсклы" заслужил выход с первых минут.

Гальчук - Полегенько, Яворский, Муравский, Дава, Горбунов - Федорчук, Мишнев, Топалов, Чурко - Фомин

Эгише Меликян возможно и хотел бы перетасовать состав, но у него не так много вариантов, чтобы это сделать. Очевидно, линия обороны останется той же самой. В центре поля может добавиться Приймак, который не играл в прошлом туре с первых минут. Место в полузащите может получить Богунов, который, таким образом, компенсирует потерю Шины.

Сарнавский - Люлька, Борзенко, Братков, Бопесу - Гончар, Приймак - Богунов, Тавареш, Татарков - Яковелли

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАРИУПОЛЬ - ЛЬВОВ 2:1

Александр Бабич перед игрой отмечает, что "Львов" существенно прибавил в тактическом плане. Впрочем, когда ноги не бегут, рассчитывать на результат сложно. Да и в исполнительском мастерстве азовцы вряд ли уступают. На их стороне будет преимущество домашнего поля и мотивация борьбы за путевку в плей-офф. Правда, "Мариуполь" не отличается надежностью игры в обороне, поэтому стоит рассматривать вариант - победа хозяев с забитыми голами в ворота обеих команд.