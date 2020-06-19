Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча

Уже в матче 27-го тура у команды Луиша Каштру будет реальный шанс оформить досрочное чемпионство. Для этого им нужно будет обыграть "Александрию" на поле НСК "Олимпийский". И если неделю назад, во время игры с "Колосом", донецкий клуб не показал своего максимума, сыграв на треть возможностей, то уже в субботу у них будет совсем иная мотивация.

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Для команды Шарана предстоящая встреча будет не менее важной. Пропустив за два последних тура сразу десять голов (бедный Панькив), они покинули борьбу за бронзу. Однако "Александрия" все равно рвется в бой, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Лучшего способа, чем не дать гранду стать досрочным чемпионом в очном матче, и представить сложно.



20 июня, Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер” 19:30 ФК "Александрия"

Арбитр: И. Пасхал

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 27-й тур20 июня, Киев, НСК "Олимпийский": И. Пасхал: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

Как было сказано выше, "Шахтер" на растоянии одной победы от золотых медалей. В случае выиграша, который может стать для них 600-м в рамках чемпионата Украины, "горняки" оторвутся от "Динамо" на 19 пунктов. За шесть туров такой отрыв отыграть невозможно даже математически

У двух команд достаточно богатая история противостояний. Они провели друг с другом сразу 25 поединков (20 - в УПЛ). Громадное преимущество на стороне "горняков" - 21 победа. Трижды игра заканчивалась вничью и лишь однажды команда Шарана одерживала верх

Последняя встреча коллективов завершилась без голов - 0:0. Тогда команда Каштру первый раз потеряла очки в чемпионате (на дворе уже был конец октября). В матче же первого круга "Шахтер" одержал выездную викторию со счетом 3:1

Свою единственную победу в очном противостоянии команда Шарана добыла в далеком 2017-м году. Гола Бернарда в тот вечер было недостаточно, ведь сразу дублем ответил Полярус. Оба сейчас играют за пределами УПЛ - бразилец в "Эвертоне", украинец в "Химках"

Интересно, что при любом итоге матча, "Александрию" будет ожидать юбилей. Они добудут либо 70-ю ничью в рамках УПЛ, либо 50-ю победу, либо 60-е поражение

Свой 65-й гол в матчах чемпионата Украины может забить Марлос. На счету бразильца четыре точных удара в трех послекарантинных играх

Также очень мотивирован будет Жуниор Мораес. Бразилец с украинским паспортом отметился уже 19 раз и может побить рекорд Мхитаряна по голам за один розыгрыш (25)

Последние новости перед игрой

"Шахтер”:

Луишу Каштру придется внести определенные корректировки в игру своей команды. Вряд ли португальский специалист остался доволен матчем недельной давности, в котором "Шахтер" создал полтора момента. Безусловно, цитирую классика можно сказать, что "игра забывается, а результат остается", однако "горняки" приучили своих болельщиков к атакующему футболу с обилием голов.

Как бы там ни было, Каштру уверяет, что для донецкого клуба важно стать чемпионом как можно скорее. А значит, будет сделано упор в сторону атаки. Как минимум из-за того, что защитная линия - не самая сильная сторона "горняков".

Победа в следующем матче = чемпионство



#ШахтерАлександрия

20 июня 19:30

НСК «Олимпийский», Киев

https://t.co/XMGJjNPUwD. pic.twitter.com/R52TVuA9MB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 17, 2020

В строй после дисквалификации вернется Маркос Антонио. Возможно именно его нехватало в игре с "Колосом", ведь 20-летний бразилец уже стал важным винтиком в механизме "Шахтера". Прогнозируем выход Сергея Болбата, на этот раз на позиции левого оборонца. Неделю назад там вышел Сиприано, теперь португалец должен предоставить время украинскому универсалу. Также возможно появление в старте Тете. Марлос играл три матча подряд и ему иногда нужен отдых.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Болбат - Степаненко, Антонио - Тете, Тайсон, Соломон - Мораес

"Александрия”:

И если "Шахтер" имеет шанс оформить золото, то гости субботнего матча на медали уже могут не расчитывать. Обыграв "Зарю" в первой игре после карантине, они похоронили шансы на третье место проиграв дважды по 1:5. Чудеса в футболе случаются, но вряд ли подопечные Шарана смогут отыграть шестиочковое отставание. А потому, вероятно, что им придется играть в матчах плей-офф за право выступить в Лиге Европы.

Сразу два центральных защитника "горожан" будут отбывать дисквалификацию - Бухал и Бабогло. Есть вероятность, что туда будет отправлен Гречишкин, который имеет опыт игры центрбэком.

Ориентировочный состав: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Гречишкин, Вантух - Банада - Лучкевич, Ковалец, Гордиенко, Третьяков - Ситало

Прогноз на матч "Шахтер" - "Александрия 2:1

"Горняки" сейчас на подъеме, показывают футбол хорошего уровня, а длинная скамейка запасных позволяет Каштру грамотно ротировать состав. В том, что гости на поле отдадут все силы и постараются испортить праздник сопернику, сомнений никаких нет. Но хватит ли одного желания для итогового успеха? Маловероятно. А потому с большей долей вероятности "Шахтер" уже в субботу досрочно оформит золотые медали.