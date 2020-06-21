Десна - Заря: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 27-й тур

21 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

Главный арбитр - Виталий Романов

Ассистенты: Игорь Дебенко и Дмитрий Запороженко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "УНІАН"

Интернет-трансляция: UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Цифры и факты

соперники на данный момент делят третью-четвертую строчки с 49 набранными очками. "Десна" сейчас выше благодаря преимуществу в личных встречах.

оппоненты дважды встречались в нынешнем сезоне. В Запорожье победу праздновали луганчане 2:1, а в Чернигове сильнее оказалась "Десна" 1:0. За счёт гола на выезде в очных матчах "северяне" и расположены в таблице выше.

"Динамо" впереди лишь на три очка, поэтому в теории можно помечтать и о борьбе с киевлянами за Лигу чемпионов. Правда, столичный клуб свой поединок текущего тура проведёт только завтра.

"Десна" после карантина провела три поединка, два из них выиграв (у "Александрии" и "Колоса"), а также в одном уступив ("Шахтёру"). Любопытно, что в каждой из этих встреч черниговчане забивали минимум по два гола.

у "Зари" два поражения и одна победа с момента возобновления чемпионата. Все четыре гола в мае-июне луганчане пропустили после 71-й минуты. К слову, забить за три матча весны и лета получилось только дважды.

"Десна" вместе с "Шахтёром" удерживает звание лучшей обороны нынешнего чемпионата. "Северяне" за 26 матчей вынимали мяч из сетки своих ворот только 20 раз. У "Зари", впрочем, показатель не намного хуже: 22 пропущенных.

Составы

"Десна"

Не сыграют:

У Александра Рябоконя очень хорошая глубина состава, которая позволяет команде варьировать как футболистами, так и схемой игры. Ожидаем. что сегодня вернутся на фланги обороны Мостовой и Фаворов, а места в полузащите займут Добровский (ближе к обороне) и Тотовицкий (ближе к атаке). Не исключаем также появления на поле с первых минут Гуцуляка, Кузыка или Тамма.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Гитченко, Имереков, Фаворов - Картушов, Огиря, Домбровский, Калитвинцев - Тотовицкий - Филиппов.

"Заря"

Не сыграют: Абу Ханна, Леднев, Цвек (все - дисквалификация), Шевченко (травма)

Дисквалифицированные усложняют возможность ротации для Виктора Скрипника. Впрочем, всем игрокам, которые сегодня не могут выйти на поле, тренерский штаб луганчан может найти замену. Жалеть приходится разве что об отсутствии Леднева, для которого это будет второй и последний матч бана. Не исключаем выхода Перовича в старте, что в таком случае может немного видоизменить схему "Зари" в атаке.

Ориентировочный состав "Зари (слева - направо): Махарадзе - Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Громов, Кабаев.

Прогноз на матч Десна - Заря Александра Рыженко

"Зари" в послекарантинной части сезона не хватает стабильности на протяжении даже отдельных матчей. К тому же, сейчас у луганчан хватает внутренних сложностей, с которыми для начала нужно разобраться в клубе прежде чем думать о борьбе в УПЛ. "Десна" сейчас показывает более целостную и результативную игру. В каждой из трёх уже сыгранных встречах "северяне" забивали минимум по два гола. Поэтому небольшим фаворитом поединка всё же считаем "Десну", которая должна защитить фору.

Ставка: "Десна" с форой 0 за 1,90.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус