  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Десна - Заря: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - Заря: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(2 голосов)

Битва за группу Лиги Европы

Десна - Заря: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап. 27-й тур
21 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30
"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

Главный арбитр - Виталий Романов
Ассистенты: Игорь Дебенко и Дмитрий Запороженко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "УНІАН"
Интернет-трансляция: UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Цифры и факты

  • соперники на данный момент делят третью-четвертую строчки с 49 набранными очками. "Десна" сейчас выше благодаря преимуществу в личных встречах.
  • оппоненты дважды встречались в нынешнем сезоне. В Запорожье победу праздновали луганчане 2:1, а в Чернигове сильнее оказалась "Десна" 1:0. За счёт гола на выезде в очных матчах "северяне" и расположены в таблице выше.
  • "Динамо" впереди лишь на три очка, поэтому в теории можно помечтать и о борьбе с киевлянами за Лигу чемпионов. Правда, столичный клуб свой поединок текущего тура проведёт только завтра.
  • "Десна" после карантина провела три поединка, два из них выиграв (у "Александрии" и "Колоса"), а также в одном уступив ("Шахтёру"). Любопытно, что в каждой из этих встреч черниговчане забивали минимум по два гола.
  • у "Зари" два поражения и одна победа с момента возобновления чемпионата. Все четыре гола в мае-июне луганчане пропустили после 71-й минуты. К слову, забить за три матча весны и лета получилось только дважды.
  • "Десна" вместе с "Шахтёром" удерживает звание лучшей обороны нынешнего чемпионата. "Северяне" за 26 матчей вынимали мяч из сетки своих ворот только 20 раз. У "Зари", впрочем, показатель не намного хуже: 22 пропущенных.

Составы

"Десна"
Не сыграют:

У Александра Рябоконя очень хорошая глубина состава, которая позволяет команде варьировать как футболистами, так и схемой игры. Ожидаем. что сегодня вернутся на фланги обороны Мостовой и Фаворов, а места в полузащите займут Добровский (ближе к обороне) и Тотовицкий (ближе к атаке). Не исключаем также появления на поле с первых минут Гуцуляка, Кузыка или Тамма.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Гитченко, Имереков, Фаворов - Картушов, Огиря, Домбровский, Калитвинцев - Тотовицкий - Филиппов.

"Заря"
Не сыграют: Абу Ханна, Леднев, Цвек (все - дисквалификация), Шевченко (травма)

Дисквалифицированные усложняют возможность ротации для Виктора Скрипника. Впрочем, всем игрокам, которые сегодня не могут выйти на поле, тренерский штаб луганчан может найти замену. Жалеть приходится разве что об отсутствии Леднева, для которого это будет второй и последний матч бана. Не исключаем выхода Перовича в старте, что в таком случае может немного видоизменить схему "Зари" в атаке.

Ориентировочный состав "Зари (слева - направо): Махарадзе - Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик - Иванисеня - Хомченовский, Юрченко, Кочергин - Громов, Кабаев.

Прогноз на матч Десна - Заря Александра Рыженко

"Зари" в послекарантинной части сезона не хватает стабильности на протяжении даже отдельных матчей. К тому же, сейчас у луганчан хватает внутренних сложностей, с которыми для начала нужно разобраться в клубе прежде чем думать о борьбе в УПЛ. "Десна" сейчас показывает более целостную и результативную игру. В каждой из трёх уже сыгранных встречах "северяне" забивали минимум по два гола. Поэтому небольшим фаворитом поединка всё же считаем "Десну", которая должна защитить фору.

Ставка: "Десна" с форой 0 за 1,90.

1xbet
2,70
3,34
2,62
Сделать ставку
Favbet
2,63
3,40
2,64
Сделать ставку
Parimatch
2,70
3,35
2,60
Сделать ставку

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Прогнозы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
21.06.2020 в 11:59
скрипник загнал в такую ситуацию САМ-- зачем отпускать филю, силоса которые могли усилить при необходимости ротации--или думал 12-15 человек ему хватит-- где усиление о котором Он так говорил ? циганикс ноль петкович ноль цвек -костолом тоже ноль
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 10:28
Шансы на медали хорошие, Десна на ходу. Плюс длинная скамейка с хорошим резервом. Надо выходить и доказывать на поле свои амбиции. Когда , если не сейчас)?! Верим в команду!!! Вперед,Чернигов!!!
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2020 в 09:46
Битва за группу Лиги Европы (c) - ?????? а что, 2 место уже точно только дупамо займёт?
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 10:25
Наверное что-то знают)))... но вполне можно ожидать от Dynамо потери очков в двух-трех матчах второго круга. Посмотри .
Ответить
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.06.2020 в 11:27
Вагиноголовый проснулся?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...