Мариуполь - Ворскла: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Кубок Украины. Полуфинал

24 июня. Мариуполь. Стадион им. Бойко. Начало в 19:30

"Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Александра Ардашева

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Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

на прошлой неделе "Динамо" стало первым финалистом Кубка. Сегодня в течение 90 или 120 минут (возможна и серия пенальти) решится, кто выйдет на титульный поединок против киевлян.

на пути к полуфиналу "Мариуполь" провёл три матча: сперва прошёл "Рух" (1:0), затем "Олимпик" (1:0) и в марте нынешнего года обыграл "Альянс" (4:2).

у "Ворсклы" путь был чуть короче: победы над "Колосом" и "Десной" (дважды 1:0).

выходом в полуфинал "Мариуполь" повторил своё лучшее достижение в Кубке Украины. Ранее приазовцы достигали предпоследней ступеньки турнира трижды. В 2001-м команда вылетела от "Шахтёра" (1:2), в 2006-м от запорожского "Металлурга" (2:3 по сумме двух встреч), в 2018-м вновь от "Шахтёра" (1:5).

"Ворскла" во второй раз в истории сыграет в полуфинале. В прошлый раз, когда полтавчане добрались до этой стадии турнира, то выиграли его. Дело было в 2009 году: подопечные Николая Павлова в финале переиграли "Шахтёр" (1:0).

для "Мариуполя" и "Ворсклы" это будет уже четвёртый очный поединок по ходу нынешнего сезона. Дважды встречи завершались вничью 1:1, а ещё раз победу праздновали приазовцы 3:0. Беспроигрышная серия команды Александра Бабича против полтавчан составляет 4 матча.

"Ворскла" в последний раз побеждала в Мариуполе в 2017 году.

Составы

"Мариуполь"

Не сыграют: Федорчук (дисквалификация), Танковский (травма)

Александр Бабич скорее всего вернётся к игре в три центрбека - от этой тактики он отошёл против "Львова", но всё же она продолжает оставаться главной для приазовцев. Центр поля у хозяев должен получиться очень насыщенным, а в атаке вместе с опытнейшим Фоминым появится перспективный Кулаков.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Гальчук - Чоботенко, Яворский, Быков - Кирюханцев, Игнатенко, Мишнёв, Полегенько - Чурко - Фомин, Кулаков.

"Ворскла"

Не сыграют: Васин (дисквалификация)

У полтавчан возвращаются в обойму Пердута и Сапай, пропустившие встречу с "Днепром-1" из-за дисквалификаций. Добавляют вариативности составу гостей Опанасенко и Луизао, но они только восстановились после травм и их функциональные кондиции под вопросом. В остальном не ожидаем большой ротации по сравнению с поединком против днепрян в пятницу.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Сапай, Чеснаков, Ндиайе, Пердута - Пуцлин, Скляр - Кане, Степанюк, Шехич - Кулач

Прогноз на матч Мариуполь - Ворскла Александра Рыженко

Если на прошлых стадиях турнира наставники позволяли себе эксперименты в стартовых составах, то сейчас наверняка заявка хозяев и гостей будет максимально боевой. Для обоих соперников это матч повышенной важности, в котором вряд ли одна из команд будет рисковать. Поэтому не ждите результативного футбола в этой встрече. Скорее всего, игра пойдёт до первой реализованной ошибки. А она может произойти как на первых минутах, так и в овертайме.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,69

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