Черноморец - Волынь. Анонс с прогнозом на матч Первой лиги

Матч между одесским "Ченоморцем" и луцкой "Волынью" сместили на один день из-за необходимости уточнения результатов тестирования на коронавирус в расположении гостей. Но игра все же состоится на этой неделе, единственная проблема, что у соперников будет меньше времени на восстановление перед следующим туром, который пройдет в Первой лиге уже в понедельник 29 июня.

"Черноморец" занимает десятое место и на шестнадцать очков отстает от "Металлиста 1925", "Оболони Бровара" и "Волыни", которые как раз делят третье место.

Первая лига, 20-й тур

Стадион: "Черноморец"

Арбитр: Ярослав Козык

Черноморец 19:00 Волынь

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Множество новичков пришло в Одессу зимой, многие "Черноморец" покинули. Еще некоторые футболисты ушли со стана "моряков" уже после того как их возглавил Сергей Ковалец, не сыграв ни одного матча за команду.

Из наиболее значимых новичков, которые будут защищать сине-черные цвета во второй части сезона, стоит отметить вратаря Алексея Паламарчука, защитника Виктора Лиховидько, хавбека Владислава Клименко и форварда Игоря Сикорского. Эти футболисты хорошо себя зарекомендовали в других клубах Первой лиги и вряд ли затеряются в новом "Черноморце".

Дисквалификаций в составе "Черноморца" нет. В тактическом же плане ожидаем увидеть схему с тремя центральными защитниками, которую нынешний наставник "моряков" активно использовал в "Оболони Броваре" ранее. Ориентируемся на состав, который играл в черно-синих футболках в недавней двусторонке.

Ориентировочный состав Черноморца (3-5-2): Мирный - Микицей, Долгов, Слинкин - Лиховидько, Велев, Клименко, Хамелюк, Штогрин - Янаков, Сикорский.

Луцкая команда проводила спаринги в режиме повышенной секретности, но все же удалось узнать об их результатах от фанатов команды. Еще до снятия карантинных ограничений "крестоносцы" экзаменовали аматорские коллективы "Демня", ЛСТМ, "Вотранс", все с удачным исходом. Затем были поражения от "Карпат" (0:2) и "Миная" (0:1), а также ничья с ФК "Львов" (1:1).

Артур Рябов не сыграет из-за дисквалификации. Центральный защитник Валерий Болденков, а также форварды Игорь Карпенко и Станислав Кулиш травмированы. Буквально накануне отъезда в Одессу "Волынь" объявила о подписании соглашений с бывшим вингером "Черноморца" Денисом Норенковым, вратарем Сергеем Литовченко и центральным полузащитником Валерием Садом, последним местом работы которого был ровенский "Верес".

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Учитывая две потери в центре защиты по сравнению с осенним составом (Горопевшек и Болденков), предположим, что Андрей Тлумак вернется к схеме с четырьмя защитниками в линию и насытит центр поля опорными полузащитниками. В центре нападения в отсутствие Карпенко и Кулиша ожидаем увидеть Ростислава Волошиновича, который кое-какой опыт на этой позиции все же имеет, в отличие от того же Кизилатеша.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Леванидов - Приндета, Михалик, Курко, Цюпа - Климець, Ульянов - Кожанов, Хагназари, Конкольняк - Волошинович.

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Цифры и факты

"Волынь" является наиболее результативной командой Первой лиги, забив 37 мячей в 19 встречах. Это на четыре больше чем ближайшие преследователи "Ингулец", "Минай" и "Агробизнес", при том, что первые двое уже сыграли по двадцать поединков.

В рамках Премьер-лиги команды неизменно встречались с 2011-го по 2016-й год. За это время в двенадцати играх пять раз праздновал победу "Черноморец" и только две виктории записала в свой актив луцкая команда. Причем обе победные для "Волыни" встречи пришлись на гостевые матчи!

В трех последних официальных играх "Черноморец" набрал лишь одно очко.

Прогноз

Не согласны с линией, согласно которой "моряки" однозначные андердоги. У Ковальца было достаточно времени, чтобы поработать с новыми подопечными, да и кадровые проблемы лучан могут сказаться на результате. То, что "Волынь" провела больше спарингов, еще не дает ей гарантию качества показываемого футбола. Так что ожидаем от одесситов серьезного сопротивления и претензий на положительный результат.

Ставка: "Черноморец" не проиграет за 2.05