Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча

В Киеве пройдет одна из самых интригующих встреч 28-го тура. Вопросов перед игрой накопилось немало. Выйдет ли "Шахтер" с боевым настроем или будет играть в чемпионате спустя рукава? Насколько серьезную ротацию применит Луиш Каштру? Готова ли "Заря" во втором туре подряд провести эталонный матч и одержать важную победу? Точные ответы сможет дать только игра, но мы постараемся выделить наиболее интересные моменты.

Favbet-лига. Второй этап, верхняя шестерка. 28-й тур

27 июня, Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер” 19:30 "Заря"

Арбитр: В. Романов

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

УПЛ выходит на финишную прямую. Каждой из команд осталось сыграть всего лишь пять матчей. И если "Шахтер" свою основную задачу решил, оформив неделю назад чемпионство, то команде Виктора Скрипника еще предстоит бороться за свои награды. Луганский коллектив имеет шансы занять не только третье место, но даже побороться за серебро (отставание от "Динамо" - три очка)

На данный момент, "Шахтер" имеет 71 пункт в общей таблице. Если Каштру будет серьезно настраивать своих ребят, то они будут иметь шанс поставить рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне. Лучший показатель сейчас - "Динамо" в сезоне 1999/20 (84). Потенциально донецкий клуб (в случае пяти побед) может добыть 86 пунктов

В текущем сезоне коллективы встречались на поле трижды. В первых двух случаях "горняки" минимально превосходили соперника (4:3, 2:1), а вот в последней игре уже "Заря" взяла верх (1:0)

Всего же представители донецка и луганска сыграли между собой 45 матчей. Громадное превосходство на счету первых (38 побед). Шесть раз викторию праздновали луганчане и один раз зафиксирована ничья. Общий счет голов 112:32

"Шахтер" уже долгое время не проигрывает на своем поле. Последний раз, будучи номинально хозяевами, их соперник одерживал победу в апреле 2018-го

"Горняки" имеют шанс пропустить юбилейный, 250-й гол в УПЛ. Для этого "Заре" нужно нанести "всего лишь" три точных удара

Оба коллектива редко играют вничью в этом сезоне. Команда Скрипника уже 19 матчей обходится без этого результата, команда Каштру - 11

Сразу несколько игроков "Шахтера" могут забить юбилейные голы - Марлос (65-й), Коваленко, Дентиньо (20-й), Степаненко (15-й), Патрик (10-й)

Последние новости перед матчем

"Шахтер":

Неделю назад "горняки" де юре стали чемпионами, хотя де факто этот титул был оформлен задолго до. Что символично, сделали они это на домашнем стадионе главного соперника. Однако, обида киевлян может продлиться не долго, если "Шахтер" отберет очки у "Зари" и выведет луганский клуб из битвы за серебро.

Футболисты и тренерский штаб "Шахтера" уверяют, что они будут играть с любым соперником в полной готовности и не стоит ждать от команды наплевательского отношения. С одной стороны, доля лукавства в этом есть, так как вряд ли многие смогут искать мотивацию в матчах, где уже ничего для решаться не будет. С другой, сразу после встречи с "Зарей" пройдет церемония награждения. Маловероятно, что "Шахтер" захочет испортить это действо поражением.

Следующий матч чемпионов – с «Зарей» в Киеве!



#ШахтерЗаря

27 июня 19:30

НСК «Олимпийский»

https://t.co/XMGJjNPUwD. pic.twitter.com/xA3ufrZTJB — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 23, 2020

Луиш Каштру - большой любитель ротации. А после того, как золото было оформлено официально, с большей долей вероятностью он предоставит отдых многим лидерам, параллельном с этим проверяя весь свой ближайший резерв. Прогнозируем выход героя прошлой неделе Тете, а на противоположном фланге - Соломона. Вполне вероятно, что на воротах появится Трубин, а из защитников свой дебют сможет отпраздновать перспективный Витао.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Витао, Болбат - Пихаленок, Патрик - Тете, Коваленко, Соломон - Фернандо

"Заря":

Виктору Скрипнику сейчас не позавидуешь. За последние две недели его команда провела два изнурительных матча против прямых конкурентов - "Динамо" и "Десны". У наставника не очень большой выбор исполнителей и у него не получается применять широкую ротацию. В добавок к этому, от матча к матчу он вынужден обходиться без игроков основы, которые отбывают дисквалификацию.

Опровергая все трудности, "Заря" неделю назад провела отличную игру против "Десны". "Северяне" ничего не смогли противопоставить сопернику и итоговый счет 2:1 и близко не отображает доминирование луганчан. Спустя шесть дней "Заре" придется сыграть еще лучше, чтобы добыть положительный результат в матче с "горняками".

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Кадры решают многое. И именно это - главная проблема луганчан. Основной голкипер команды Заури Махарадзе вылетел до конца сезона, повредив приводящую мышцу. Два центральных защитника, Вернидуб и Чеберко, отбывают дисквалификацию. Небольшой отрадой во всем этом может служить возвращение лучшего бомбардира - Леднева. Богдан пропустил два последних матча.

Ориентировочный состав: Василь - Каменюка, Тымчик, Абу Хана, Михайличенко - Иванисеня - Юрченко, Леднев, Кочергин - Громов, Кабаев

Прогноз на матч "Шахтер" - "Заря" 1:1

Ожидаем равной игры. Даже без должной мотивации, состав "Шахтера", в рамках УПЛ, выглядит очень мощно, а некоторые футболисты способны в одиночку решать судьбу матчей. "Заря" всегда была для "горняков" сложным оппонентом, а сейчас ей просто некуда отступать. Любая потеря очков практически лишит их шансов на серебро.