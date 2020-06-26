Карпаты - Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Львовские "Карпаты" наконец сыграют первый после карантина матч. И сразу же это будет чуть ли не решающий поединок за сохранение места в элите. Соперник - другой львовский клуб, который после возобновления чемпионата не набрал ни одного очка и логично рухнул на предпоследнее место. От полной катастрофы спасает только тяжелая ситуация зелено-белых. Собственно, от исхода этого матча зависят дальнейшие перспективы обеих команд. Победа "Карпат" подарит им надежду на спасение, "Львов" в случае получения трех очков существенно улучшит свои шансы в итоге не вылететь из высшего дивизиона.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур

27 июня. Луцк. Стадион "Авангард"

"Карпаты" 17:00 "Львов"

Телетрансляция – Униан

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Арбитр: Андрей Коваленко

ЦИФРИ И ФАКТЫ

Это будет восьмое львовское дерби в рамках Чемпионата Украины. Пока преимущество на стороне "Карпат", которые выиграли два поединка, у "Львова" только одна победа. Четыре поединка завершились вничью. В частности, в текущем сезоне во всех трех встречах не было победителя.

Для "Карпат" это будет в целом третий матч подряд против "Львова". Зелено-белые противостояли соседям в последнем туре первой части чемпионата и в первом туре второй. Затем ушли на карантин, поскольку в команде обнаружили вспышку заболеваний на COVID-19. На прошлой неделе львовяне должны были сыграть с "Олимпиком", но инфицированных обнаружили уже в донецкой команде.

За последнее время "Карпаты" оставили Марвин Мартинс, Тим Халл, Кирилл Кириленка, Матар Дийе, Егор Назарина. Последний - лучший бомбардир команды, на его счету пять голов. У Егора истек срок арендного соглашения, он вернется в бельгийский "Антверпену".

"Львов" не может победить уже в восьми матчах подряд. Последний раз команда побеждала еще в феврале. В последних трех матчах было три поражения. После разгрома от "Мариуполь" в прошлом туре "Львов" сменил тренера. Егише Меликяна на посту главного заменил грузинский специалист Георгий Цецадзе.

Серия без побед "Карпат" еще более впечатляющая. Зелено-белые последний раз побеждали еще в сентябре прошлого года, когда обыграли "Ворсклу". С тех пор львовяне шесть раз сыграли вничью и десять матчей проиграли.

"Карпатам" осталось пропустить 5 голов, чтобы довести число пропущенных за все годы выступлений в высшем дивизионе до одной тысячи. "Львов" может получить свою 20-ю победу в высшем дивизионе.

Матч состоится не во Львове, а в Луцке на стадионе "Авангард". В городе базирования обеих команд сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Мало того, что Роман Санжар потерял многих легионеров, которые прекратили сотрудничество с "Карпатами", так еще и в этом поединке он не сможет рассчитывать на двух основных исполнителей из-за дисквалификации - игру пропустят Дмитрий Клец и Геннадий Пасич. Очевидно, что в составе львовской команды могут появиться немало новичков из молодежного состава. Если выбирать из тех, кто остался, то Кудрик будет защищать ворота в центре обороны увидим Гиоргадзе и Прийму, Дубинчак сыграет на левом фланге, Якимец может закрыть правый фланг. Не исключено, что Санжар сыграет в три центральных защитник, тогда место в старте получит Веремеенко. В центре поля могут выйти Козак, Сыч или Хахлев. Предположим, что создавать в атаке будут Танчик, Лях и Деда, а завершать - Бойчук.

Кудрик - Якимец, Гиоргадзе, Прийма, Дубинчак - Козак, Хахлев - Танчик, Деда, Лях - Бойчук

Что предложит Георгий Цецадзе - тоже загадка. Вряд ли будут кардинальные изменения, так как для этого нужен необходимый кадровый потенциал. Тем не менее, в составе могут оказаться те игроки, которые не были основными в последних матчах. На фоне слухов о переезде в Днепр и невыразительной игры в Мариуполе место в основе может потерять даже Богдан Сарнавский - Герман Пеньков давно ожидает своего шанса.

Пеньков - Гончар, Братков, Борзенко, Люлька - Тавареш, Приймак, Жонатан, Татаркова, Богунов - Шина

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КАРПАТЫ - ЛЬВОВ 0:2

Очевидно, "Львов" в более выгодном положении, даже несмотря на серию последних неудач. "Карпаты" не играли официальных матчей почти четыре месяца, что не может не сказаться на сыгранности команды. Еще один фактор в пользу номинальных гостей - желание показать себя перед новым тренером. Поэтому спрогнозируем победу "Львова", хотя вряд ли она будет убедительной.