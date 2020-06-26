Колос - Александрия. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 28-й тур

27 июня. Киев. Стадион: "Оболонь-Арена". Начало в 17:00

"Колос" (Ковалёвка) - "Александрия"

Арбитр - Дмитрий Бондаренко

Ассистенты: Дмитрий Козорезов и Максим Чос

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

оба соперника идут внизу верхней шестёрки УПЛ. "Колос" замыкает секстет с 26 баллами. Сразу на 17 больше у "Александрии". Команда Шарана отстаёт от четвёртого места на шесть очков.

у "Колоса" семиматчевая серия поражений в УПЛ. На прошлых выходных против "Динамо" ковалёвцы забили первый гол после карантина.

"Александрия" уступила в трёх встречах кряду. Подопечные Владимира Шарана сейчас очень много пропускают: за эти три поединка в воротах "горожан" побывало 13 голов.

в трёх предыдущих встречах нынешнего сезона соперники обменялись победами и ещё одну встречу завершили вничью. Разница мячей - 6:5. В каждом из этих трёх матчей было забито по два гола и больше.

у "Александрии" всего одна гостевая победа в 2020-м. Сыграно пять встреч: одна победа, ничья и три поражения (одно - в овертайме).

"Колос" может стать первой в нынешнем сезоне УПЛ командой, которая пропустила 50 голов. Для этого александрийцам нужно забить хотя бы раз.

Составы

"Колос"

Не сыграют: Ефремов, Петров (оба - дисквалификация)

У хозяев возвращаются в обойму Смирный и Ореховский, которые однозначно пригодятся тренерскому штабу "Колоса" в этом матче. Ожидаем, что первый из них получит место в стартовом составе. Петрова в центре обороны заменит Парамонов, а вместо другого дисквалифицированного, Ефремова, на фланге защиты выйдет Зозуля.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Емец, Парамонов, Гавриш, Зозуля - Милько - Морозко, Богданов, Смирный, Ильин - Лысенко.

"Александрия"

Не сыграют:

Выход Билыка против "Шахтёра" неделю назад не дал каких-то весомых результатов по количеству набранных очков против чемпиона страны, поэтому сейчас ожидаем, что место в рамке займёт третий голкипер сборной Украины Панькив. Также после возвращения Бухала и Бабогло из бана намного легче тренерскому штабу гостей будет формировать центр обороны: кто-то из них выйдет в старте. А может, и оба.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бухал, Пашаев - Гречишкин - Третьяков, Ковалец, Банада, Лучкевич - Ситало.

Прогноз на матч Колос - Александрия Александра Рыженко

У "Колоса" уже нет особой необходимости убиваться до окончания матчей в шестёрках: у коллектива Руслана Костышина через месяц будет плей-офф за место в еврокубках, куда сейчас и должны быть направлены все мысли ковалёвцев. В то же время, "Александрия" сохраняет шансы избежать стыковых игр - для этого необходимо догонять "Десну", до которой шесть баллов. К тому же, "горожане", похоже, отошли от двух серьёзных нокдаунов от "Динамо" и той же "Десны" и против "Шахтёра" на прошлых выходных показали довольно неплохой футбол. Сейчас возвращение к своему уровню у гостевой команды должно продолжиться.

Ставка: победа "Александрии" за 2,46.

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