Мариуполь - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч

Для Александра Бабича наступил, пожалуй, решающий период в карьере. На неделе его команда не смогла выйти в финал Кубка, хотя была очень к этому близка. Как следствие, в СМИ сразу появилась информация, что "Мариуполь" сменит тренера, если не получится выйти в Лигу Европы. Собственно, шанс попасть на международную арену у азовцев еще есть. Но для этого нужно занять одно из двух первых мест во второй группе и затем выиграть плей-офф. Поэтому матч с прямым конкурентом за потенциальное лидерство - это серьезный экзамен. Тем более, когда команда находится в подавленном психологическом состоянии после кубковой неудачи.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 28-й тур

28 июня. Мариуполь. Стадион имени Бойко

"Мариуполь" 17:00 "Днепр-1"

Трансляция - Футбол 1

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Арбитр: Анатолий Абдула 28 июня. Мариуполь. Стадион имени Бойко- Футбол 1Анатолий Абдула

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Это будет четвертая встреча соперников в текущем сезоне и в целом. Пока выигрывают только хозяева. В Мариуполе было 1:0, в Днепре - 2:0 и 3:0.

Последняя встреча кроме разгрома примечательна тем, что команда Бабича доигрывала матч ввосьмером из-за трех удалений. Поражение в этом матче не позволило "Мариуполю" попасть в первую шестерку.

В прошлом туре азовцы разгромили "Львов" 3:0. "Днепр-1" в свою очередь уступил "Ворскле" 0:2. Таким образом у Михайленко прервалась серия из четырех побед подряд.

"Мариуполь" на своем поле в текущем сезоне выиграл пять матчей, столько же раз играл вничью, в трех матчах проиграл. "Днепр-1" на выезде выиграл только два матча, четыре раза делил с соперником очки и в семи случаях проигрывал.

Лучший бомбардир "Днепра-1" - Владислав Супряга, забивший девять голов. У "Мариуполя" четыре гола на счету Руслана Фомина. Дмитрий Мишньов имеет восемь баллов по системе гол + пас (3 + 5). У Сергея Булеца из "Днепра-1" аналогичный показатель, только у него четыре гола и четыре результативные передачи.

Супряга и Булеца из "Днепра-1", а также Максим Чех, Алексей Кащук, Виктор Корниенко из "Мариуполя" вместе выигрывали молодежный чемпионат мира в прошлом году.

Вячеслав Чурко может сыграть 100-й матч за "Мариуполь" в высшем дивизионе чемпионата Украины. Владимиру Полевому осталось сыграть два матча, чтобы довести их количество в рамках УПЛ до 300.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Скорее всего, Александр Бабич проведет частичную ротацию основного состава. С первых минут могут сыграть Дава или Быков в защите, Кирюханцев может стать альтернативой Полегенько справа. Под вопросом участие в игре Мишнева, который травмировался в игре с "Ворсклой". Если Дмитрий не сможет выйти на поле, в центре сыграют Федорчук и Игнатенко. Топалов может остаться в резерве, чтобы усилить игру во втором тайме. Вместо него ожидаем с первых минут Кащука.

Гальчук - Полегенько, Чоботенко, Дава, Быков - Федорчук, Игнатенко - Кащук, Чурко, Корниенко - Фомин

У Дмитрия Михайленко был полноценный недельный цикл для подготовки. Среди потерь - двое дисквалифицированных - Лопиренок и Коркишко. По составу вопросы возникают по атаке – начнет ли снова Супряга матч на скамейке запасных, или все же выйдет со старта.

Юрчук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Кравченко - Тейлор, Когут Ди Франко, Булеца - Хобленко

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАРИУПОЛЬ - ДНЕПР-1 1:2

120 минут кубковой игры с плохим финалом бесследно не проходят. Да еще и ключевой игрок центра поля толком не тренировался и вообще не факт, что сыграет. Несмотря на то, что "Мариуполь" будет играть дома, а соперник на выезде зачастую не демонстрирует свои лучшие качества, фаворитом этого противостояния будет "Днепр-1". Хотя наверняка гола будут в исполнении обеих команд.