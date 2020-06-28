Минай - Ингулец. Прогноз на центральный матч тура Первой лиги

Соперничество, зародившееся на официальном уровне только в последний день лета 2019-го года, уже успело обрести статус принципиального из-за конфликта на карантине. Правда Александр Поворознюк и Михаил Кополовец уже пожали руки и принесли друг другу взаимные извинения по мотивам "Facebook войны". Однако на футбольном поле ни о каком мире речи идти не может - каждой стороне нужны только три очка, что обещает жаркую схватку.

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Отдельного внимания заслуживает вопрос арбитража центрального поединка 21-го тура, ведь доверен он "проштрафившемуся" по мотивам матча Заря - Динамо (1:3) Николаю Балакину. Многие СМИ уже окрестили это назначение "наказанием" и "ссылкой в Первую лигу".

Первая лига, 21-й тур

Стадион: "Минай Арена"

Арбитр: Николай Балакин

Минай 18:00 Ингулец

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Пока что в двух посткарантинных матчах "Минай" проиграл, не сумев даже распечатать ворота "Динамо" (0:2) и "Кремня" (0:1). Ближе всех к голу был Богдан Орынчак, когда попал в штангу в кубковом полуфинале. Однако возобновление сезона в Первой лиге оставило удручающее впечатление от качества игры закарпатцев.

От опытной пары опорных Ткачук - Голодюк Кобин в Кременчуге весьма быстро отказался, что ставит под вопрос появление кого-то из них с первых минут в понедельник. Также ожидаем возвращения в ворота Андрея Поповича, который в прошлой игре уступил свою позицию на последнем рубеже Артему Кулиничу. Состояние Антона Кичи, замененного еще в первом тайме, также вызывает вопросы. Благо, дисквалифицированных у "Миная" перед игрой с "Ингульцом" нет.

Ориентировочный состав Миная (4-2-3-1): Попович - Жичиков, Допилка, Маткобожик, Стасюк - Вагин, Ткачук - Кныш, Нуриев, Пыняшко - Орынчак.

Не без проблем, но все же сумел "Ингулец" обыграть дома "Горняк-Спорт" (2:1) и вместе с полученными тремя очками вышел на первую строчку в таблице. Однако по потерянным все еще лидер "Рух", так что и в Минае желательно команде из Петрово набирать максимум.

Из-за повреждений сразу у двух основных центральных защитников (Виталий Павлов и Максим Ковалев) тренерский штаб коллектива гостей вынужден был в спешном порядке оформлять трансферы Андрея Семенко и Владимира Сеницы. Первый даже появился в основе против горишнеплавненцев и сходу показал весьма добротный уровень игры, хоть и без позиционных ошибок не обошлось.

Также "Ингулец" отправил в аренду Дмитрия Сулу и Вадима Лободу, а вот с Александром Акименко просто полюбовно расстались, не став продлевать контракт. Сейчас в команде осталось два чистых центрфорварда, что намекает на то, что искать альтернативы схеме с одним нападающим Сергей Лавриненко не будет. Но есть вариации в центре поля...

Ориентировочный состав Ингульца (4-3-2-1): Шуст - Балан, Семенко, Кучеренко, Синегуб - Лупашко, Запорожец, Загальский - Бартулович, Щедрый - Ситчинава.

Цифры и факты

Предстоящий матч станет четвертым в целом и третьим официальным в истории противостояния команд. В товарищеской игре петровцы разгромили минайцев (4:1), тогда еще пребывавших в аматорском статусе. Два официальных же поединка закончились вничью 1:1.

Вместе с "Агробизнесом" эти команды делят вторую строчку в Первой лиге по результативности, забив по 33 гола. Лидирует "Волынь", сумевшая оформить 39 мячей за 20 встреч.

В родных стенах команда Кобина потеряла только 16,6% очков (пять из 30).

Все четыре свои поражения в сезоне "Ингулец" потерпел на выезде.

Прогноз

Учитывая домашнюю статистику "Миная", своевременный "холодный душ" для команды Василия Кобина в прошлом туре, а также все-таки до сих пор плохо сыгранный центр обороны "Ингульца", есть смысл ставить на победу хозяев, которая позволит им догнать соперника в турнирной таблице. В противном случае закарпатцы рискуют выпасть из числа претендентов на УПЛ, так что принципиальный матч еще и можно назвать моментом истины для хозяев.

Ставка: Победа "Миная"