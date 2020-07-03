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Львов - Ворскла. Анонс и прогноз на матч

Украина
(1 голосов)

Чего ждать от первого матча 29-го тура УПЛ Львов - Ворскла, 3 июля 2020

Львов - Ворскла. Анонс и прогноз на матч
UA-Футбол
Новина українською

Пожалуй, Георгий Цецадзе не так представлял себе свой дебют. В первом матче после назначения его "Львов" не смог обыграть обескровленные "Карпаты". Более того, ту ничью трудно назвать случайной - выиграв первый тайм, "Львов" провалил второй. Поэтому громкое заявление грузинского специалиста о победе во всех матчах, которые остались до конца сезона, было опровергнуто фактически сразу. Сейчас "Львов" ожидает испытание финалистом Кубка Украины. "Ворскла" после битвы с "Мариуполем" в игре с "Олимпиком" отдыхала. Но вряд ли Юрий Максимов готов отказаться от борьбы за одно из двух первых мест во второй группе - на этот раз полтавчане предстанут максимально мобилизованными.

Украинская Премьер-лига. Группа 2
3 июля. Тернополь. Городской стадион
"Львов" 19:00 "Ворскла"
Телетрансляция - Футбол 1
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>
Арбитр: Юрий Иванов

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • В нынешнем сезоне это будет уже четвертая встреча соперников. В первой части чемпионата команды обменялись победами, в первом после карантина туре была зафиксирована ничья.
  • Всего "Львов" и "Ворскла" встречались семь раз. Галичане выиграли только одну игру, на счету полтавчан три победы, еще три матча завершились вничью. Общий счет 5:7 в пользу зелено-белых.
  • Сейчас "Ворскла" занимает третье место в группе, "Львов" - пятый. Разница между командами составляет четыре очка. Статистика "Львов" на своем поле: +2 = 4 -7, 9:19. "Ворскла" на выезде играет еще хуже: +1 = 2 -10, 7:27.
  • "Львов" не может победить в чемпионате уже в девяти матчах подряд (5 ничьих и четыре поражения). В шести матчах подряд львовяне обязательно пропускают хотя бы один гол. Богдан Сарнавский, который сейчас защищает цвета "Львова", в 2017-м году играл за "Ворсклу".
  • "Ворскла" не проигрывает уже в восьми матчах подряд, два из которых были в Кубке. За этот период команда Максимова трижды победила и пять раз сыграла вничью (после одной из них была победа в серии пенальти).
  • Лучший бомбардир полтавчан - Денис Васин, он забил пять голов, правда, четыре из них с пенальти. У Руслана Степанюка четыре точных удара в девяти матчах. Также пять голов имеет в своем активе Ренан из Львова, Шина забил два гола.
  • Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в родном городе "Львов" будет принимать соперников в Тернополе.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В игре против "Карпат" Цецадзе использовал тактику 4-4-2. Вряд ли он сразу будет менять схему, ведь это не будет способствовать доверию команды. Поэтому следует ожидать в основном тот же состав. Пожалуй, немного выше шансы сыграть с первых минут будут у Приймака, чем в Сабино, Люлька может заменить Гончара. Также предположим, что в основу наконец вернется Ренан, тогда как в резерве останется Яковелли.

Сарнавский - Люлька, Братков, Борзенко, Бопесу - Татарков, Богунов, Приймак, Алваро - Ренан, Шина

Еще осенью казалось, что у "Ворсклы" ограничен кадровый потенциал, а сейчас Юрий Максимов может выбирать. Спрогнозируем, что Резник вернется в старт, рядом с Чеснаковым в центре защиты сыграет Ндиайе, Пердута сыграет справа, выше него по флангу расположится или Шехич, или Васин, слева связку сформируют Кане и Ребенок. В центре поля основной можно считать пару Пуцлин - Скляр, впрочем выход Луизао не станет неожиданностью. На острие обычно играет Кулач, чуть ниже - Степанюк.

Резник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Ребенок – Пуцлин, Скляр – Васин, Степанюк, Кане - Кулач

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛЬВОВ - ВОРСКЛА 1:2

Нельзя сказать, что смена тренера кардинальным образом повлияла на игру "Львов". У Георгия Цецадзе более чем достаточно проблем, которые требуют времени для их решения. Юрий Максимов работает значительно дольше с командой. К тому же он знает, как противостоять соперникам, которые хотят играть первым номером. Полтавчане, очевидно, будут не против отдать мяч "Львову" и поймать его на контратаках. Впрочем, бразильского творчества должно хватить, чтобы забить хотя бы один гол в ворота гостей.

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В статье: Ворскла (Полтава) Прогнозы Львов
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