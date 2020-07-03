Динамо - Шахтер. Три причины, почему обе команды забьют

"Шахтер" еще два тура назад оформил чемпионский титул, 4-й подряд для "горняков". Так что сегодняшний матч для команды Каштру уже ничего не решает. Но когда "Динамо" и "Шахтер" сходятся в очной дуэле, турнирные расклады отходят на второй план – в любом случае нас ждет настоящая битва.

Коэффициенты Favbet: 2.5 – 4 – 2.5

Удивительно, но букмекеры Favbet считают шансы команд абсолютно равными. Коэффициент как на победу Динамо, так и на победу "Шахтеру" одинаков – 2.5. Не часто такое встретишь. Объективно класс "Шахтера" сейчас выше и с этим вряд ли кто-то будет спорить. Но в пользу "Динамо" говорит мотивация, ведь киевляне еще не решили все свои вопросы в этом чемпионате. В прошлом туре команда Михайличенко сенсационно уступила 2:3 "Десне" и у нас вновь появилась интрига в борьбе за второе место. Сейчас "Заря" отстает на 2 очка от "Динамо", а "Десна" на 3. И в случае поражения от "Шахтера", "Динамо" скорее всего пропустит конкурентов вперед.

Так что в итоге перевесит? Сила "Шахтера" или куда большая мотивированность игроков "Динамо"? Предугадать непросто, но есть ставка, которая читается куда явнее – "обе команды забьют". И вот почему:

1) В 2020 году в 9 из 10 матчах "Динамо" в Favbet Лиге забивали как киевляне, так и их соперники. Оставить свои ворота на замке "динамовцам" удалось лишь в мартовской матче против "Колоса". Да и в целом игра команды Алексея Михайличенко в обороне не выдерживает никакой критики, в чемпионате у "Динамо" больше пропущенных, чем у "Зари" и "Десны". В то же время забивает команда исправно, в среднем более 2 голов за матч. В последний раз в официальном матче "Динамо" не забивало еще в ноябре, как раз в матче против "Шахтера"

2) Но тот матч был скорее исключением из правил. Ибо в большинстве очных встреч "Динамо" и "Шахтера" забивают обе команды. Так, в прошлом "Класичном" "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:1, ход того матча вы еще, наверняка, не забыли. Более того, в 7 из 9 последних личных встреч забивали обе команды

3) В пользу результативной игры говорят и кадровые потери "Динамо" в обороне. В матче с "Десной" не смогли сыграть Попов и Миколенко. В итоге мы увидели Александра Караваева на левом фланге обороны, а Мохамеда Кадири в центре. Ни к чему хорошему это не привело. Да, после серьезной травмы возвращается Никита Бурда, который пропустил полгода. Но даже если Никита выйдет в основе, вряд ли он уже готов играть на 100% своих возможностей, особенно против "Шахтера". У "горняков", как известно, надолго выбыл ключевой левый защитник Исмаили, и против "Динамо" его отсутствие может сыграть свою роль

Вывод: слишком много факторов говорят в пользу того, что обе команды должны забить и было бы логично поставить именно на это исход

Прогноз: обе команды забьют – 1.65