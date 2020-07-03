Динамо - Шахтёр. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 29-й тур

4 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Динамо" (Киев) - "Шахтёр" (Донецк)

Главный арбитр - Виталий Романов

Ассистенты: Андрей Скрипка и Александр Войтюк

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "2+2"

Интернет-трансляция: 1plus1.video, UA-Футбол и FootballHub

Цифры и факты

"Шахтёр" выиграл у "Динамо" все три матча в текущем чемпионате Украины. В августе прошлого года "горняки" победили 2:1 (Мораес и Марлос против гола Родригеса), в ноябре точный удар Кривцова принёс дончанам победу, а в последний день мая - сразу после выхода из карантина - киевлянин Буяльский открыл счёт, но затем дубль Марлоса и гол Антонио подарили чемпиону ещё одну победу.

на стороне "Динамо" в нынешнем сезоне - два триумфа в кубковых соревнованиях. В Суперкубке страны Киев праздновал волевой триумф 2:1 (точного удара Патрика оказалось мало против голов Бурды и Гармаша), а в Кубке Украины Сидорчук и Попов позволили выбить из турнира "Шахтёр", за который забил Степаненко.

у "горняков" пятиматчевая беспроигрышная серия в УПЛ. Подопечные Луиша Каштру после карантина четырежды выиграли и в прошлом туре сыграли вничью с "Зарёй" (0:0).

"динамовцы" с возобновлением чемпионата провели уже шесть игр: два поражения ("Шахтёру" и "Десне"), а также четыре победы.

донецкий клуб уже решил все турнирные задачи на текущий сезон: с первого места "оранжево-чёрных" никто не подвинет. "Динамо" пока сохраняет вторую позицию, но преимущество над "Зарёй" и "Десной" всего два и три очка соответственно.

"Динамо" забивало и пропускало во всех послекарантинных игр УПЛ. "Шахтёр" с мая трижды забивал по три гола и дважды сыграл "на ноль".

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Шабанов, Шепелев, Беседин (все - дисквалификация), Попов (травма)

У киевлян из-за отсутствия Шабанова и Попова вновь наблюдается кризис в центре обороны. Видимо, в который раз придётся решать проблему при помощи Кадири, который против "Десны" чувствовал себя здесь не очень комфортно. Должны вернуться в старт Миколенко и Сидорчук, которые на короткий срок выпадали по причине повреждений, а также отдаём в нападении позицию Русину, 90 минут в прошлом туре отсидевший в запасе.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Бурда, Кадири, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цыганков - Русин.

"Шахтёр"

Не сыграют: Тете (дисквалификация), Малышев, Исмаили, Бондарь (все - травмы), Патрик, Коваленко, Хочолава (все - под вопросом / травмы)

У Луиша Каштру есть сложности с серединой поля: Патрик и Коваленко вероятно не смогут выйти на поле, что вынудит португальского наставника бросать в бой кого-то из молодых. Делаем ставку на Антонио и Коноплянку, что таким образом станет поводом перейти на позицию под форвардом Тайсона. Возможны и несколько других вариаций. В общем, будет интересно посмотреть.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Пятов - Сиприано, Матвиенко, Кривцов, Додо - Степаненко, Антонио - Коноплянка, Тайсон, Марлос - Мораес

Прогноз на матч Динамо - Шахтёр Александра Рыженко

Многое будет зависеть от состава, который выставит Луиш Каштру на эту игру. Можно не сомневаться, что даже без турнирной мотивации "горняки" отдадут все силы ради четвёртой кряду победе в УПЛ над "бело-синими". По "Динамо" вопросов очень много: поражение "Десне" неделю назад их только добавило. Иногда замены Михайличенко позволяют вытягивать поединки, но сейчас и Каштру может ответить усилением игры со скамейки. Поэтому больше верится в номинальных гостей, чем в вице-чемпиона страны.

Ставка: победа "Шахтёра".

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