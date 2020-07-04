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Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча

Украина
(2 голосов)

Наиболее неудобный соперник для команды Скрипника

Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Обратный отсчет пошел. В УПЛ командам осталось провести лишь по четыре игры, но интриг в сезоне еще предостаточно. Главная из них - кто в итогу возьмет серебро и получит право сыграть в Лиге Чемпионов? Один из претендентов, луганская "Заря", в 29-м туре играет с наиболее сложным для себя соперником - "Александрией". Хорошая проверка ожидает коллектив Виктора Скрипника.

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5 июля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
"Заря” 19:30 ФК "Александрия"
Арбитр: Е. Монзуль
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: plus1.video и FootballHub
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • Выше уже было отмечено, что "Александрия" - наиболее неудобный соперник для "Зари" в этом сезоне. Коллективы встречались три раза и каждый раз команда Шарана праздновала победу (дважды по 1:0 и один раз - 2:1). Провели они матч и в кубке Украины, в котором также верх одержали "горожане", но на этот раз в серии пенальти
  • В сумме "Заря" и "Александрия" встречались в официальных матчах 26 раз, и снова преимущество на стороне вторых. Представители Кировоградской области побеждали 11 раз, в то время как луганчане - лишь восемь. В остальных семи играх победитель не был определен
  • Команда Шарана вот уже 12 игр подряд не уходит с поля без забитых голов. За это время на их счету сразу 22 точных удара. Последний раз они имели баранку в графе забитых еще первого декабря, когда без особых шансов проиграли "Десне" (2:0)
  • Следующий точный удар станет для "Александрии" 200-м в рамках чемпионатов Украины под руководством Владимира Шарана
  • "Горожане" имеют удручающую серию из четырех поражений. Если "Заря" в воскресенье окажется сильнее, то "Александрия" повторит свой клубный антирекорд по количеству фиасок подряд
  • Лучший бомбардир "Зари" Богдан Леднев не забивает на протяжении пяти матчей. Он существенно ухудшил свои позиции в гонке бомбардиров и отстает от лидера, Жуниора Мораеса, на восемь ударов (19 против 11)

Последние новости перед матчем

"Заря":

Кто знает с каким настроем подходил бы луганский к отчетному матчу, если бы "Динамо" не проиграло "Десне" неделю назад. В подобном случае киевляне существенно оторвались бы от "Зари" и вряд ли бы у кого-то стоял вопрос, кто завоюет серебро в этом сезоне. Но на данный момент подопечные Скрипника отстают от "Динамо" всего на два пункта и, в случае выиграша всех четырех игр, добудут историческую для себя вторую строчку.

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В этом туре, после дисквалификации, вернутся сразу два центральных защитника луганчан - Чеберко и Вернидуб. Тымчик сможет вздохнуть спокойно и вернуться на родной правый фланг. На воротах вновь место займет Василь, который, из-за травм сразу двух конкурентов, будет основным до конца сезона. В целом, если не считать потери Цвека, ожидаем оптимальный состав "Зари" в воскресенье.

Ориентировочный состав: Василь - Тымчик, Абу Хана, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня - Юрченко, Леднев, Хомченовский - Громов, Кабаев

"Александрия":

А вот у "горожан" совсем нет турнирной мотивации. После ряда неудач для них практически недосягаемым стало даже четвертое место, а вот уступить пятую строчку "Колосу" они точно не смогут. Единственное за что могут сражаться футболисты "Александрии" - за своего тренера. Последние новости не сулят Владимиру Шарану ничего хорошего и, поговаривают, руководство уже имело контакт с его возможным преемником.

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Огромной потерей для "горожан" станет отсутсвие Ковальца. Ни у кого не повернется язык спорить с тем фактом, что именно Кирилл - лучший футболист команды Шарана в этом сезоне, на счету которого десять голевых действий (семь голов и три ассиста). Кроме этого, встречу с "Зарей", вероятнее всего, пропустит другой важный игрок центра поля - Гречишкин. Наставнику придется серьезно подумать, кому доверить место в старте.

Ориентировочный состав: Панькив - Вантух, Дубра, Бухал, Пашаев - Довгий - Лучкевич, Банада, Задерака, Третьяков - Ситало

Прогноз на матч "Заря" - "Александрия" 1:0

Подопечные Скрипника провели два качественных матча подряд против "Шахтера" и "Десны" и будут иметь все шансы продлить свою безпроигрышную серию. Впервые за несколько туров у наставника нет проблем с составом, а мотивация будет на запредельном уровне. "Александрии" придется серьезно постараться, что увезти хотя бы ничью из Запорожья.

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
04.07.2020 в 20:52
С детства за Александрию ))!!!
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ascent (Луксор)
04.07.2020 в 21:08
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Hugo64 (PARIS)
04.07.2020 в 21:27
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