Черноморец - Николаев. Анонс и ставка на матч Первой лиги

В прочих условиях матч середняков Первой лиги не вызвал бы особого интереса, но "Черноморец" и "Николаев" с возобновлением сезона показывают отличный футбол. У этих команд в межсезонье сменились тренеры, которые уже успели перестроить коллективы на новые рельсы. "Морякам" это принесло шесть очков в двух матчах, "корабелы" же потеряли два балла лишь против мощного львовского "Руха" (1:1).

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На десятом и одиннадцатом местах расположились команды с шестиочковой форой в пользу "Черноморца". Правда это не значит, что футбол, продемонстрированный в очном поединке, будет неинтересным.

Первая лига, 22-й тур

Стадион: "Черноморец"

Арбитр: Дмитрий Кузовлев

Черноморец 19:00 Николаев

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Телетрансляция на You-Tube канале ФК "Черноморец"

Используя усиление со скамейки по ходу матча, Сергей Ковалец добивается результата. В то время когда соперники уже на исходе физических кондиций, его "Черноморец" получает второе дыхание и подпитку молодыми "джокерами". Четыре из шести голов в двух последних матчах одесситы забивали начиная с 60-й минуты.

В три защитника решил сыграть в Ивано-Франковске Ковалец, но быстрая травма Долгова вынудила вернуться к четырем в линию. Такой же вариант формации мы наверняка увидим с первых минут против "Николаева" с уже привычными перестановками после перерыва, когда на поле начнут появляться Яловенко, Янаков, Штогрин...

Ориентировочный состав Черноморца (4-2-3-1): Паламарчук - Зубейко, Лиховидько, Микицей, Слинкин - Клименко, Хамелюк - Велев, Авагимян, Брагару - Сикорский.

Игра команды Ильи Близнюка в посткарантинный период не может не нравиться. Сперва "Николаев" показал мастер-класс розыгрыша стандартов против "Прикарпатья" (5:1), затем отобрал два очка у наиболее попсового клуба дивизиона, львовского "Руха" (1:1). Причем вряд ли можно говорить, что счет не по делу, скорее именно "корабелы" потеряли в тот вечер два очка.

Дисквалифицированных в составе "корабелов" нет, о травмах также не сообщалось. Поэтому можно предположить, что команда выйдет в том же стартовом составе, что и против "Руха" в прошлый понедельник.

Ориентировочный состав Николаева (4-1-4-1): Шелихов - Ульянов, Кушниренко, Порох, Куксенко - Витенчук - Кравченко, Ковалев, Охрончук, Войцеховский - Яворский.

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Цифры и факты

Будущий матч станет первым выездным для "Николаева" в 2020-м году.

В среднем в матчах "моряков" забивается 2,71 гола, в играх с участием "Николаева" оформляется зачастую ровно три мяча. Это обещает нам результативный сюжет и для их очного поединка.

В сентябре 2019-го команды сыграли дважды в Николаеве - нулевая ничья в чемпионате и минимальная победа "корабелов" в рамках Кубка (1:0). Правда тогда тренерами коллективов были еще Сергей Шищенко и Ангел Червенков.

Прогноз

Есть уверенность, что команды сыграют в открытый футбол, ведь результат над ними не довлеет. Именно в атаке попытаются отыскать свое счастье и "моряки", и "корабелы", так что минимум три гола зрители увидят.

Ставка: Тотал больше (2,5)