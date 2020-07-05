Десна - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

5 июля. Чернигов. Стадион им. Гагарина

"Десна" 17:00 "Колос"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Матч, который "Десна" просто обязана выигрывать, если собирается в дальнейшем побороться с "Динамо" и "Зарей" за 2-3 места в чемпионате.

После поражения киевлян от "Шахтера" (2:3) черниговская команда отстает от второй позиции всего на три очка. Победа над "Колосом" поставит "Десну" вровень с подопечными Михайличенко, которые мало того, что буксуют три тура кряду, так еще и на прошлой неделе в лобовой игре в Чернигове проиграли (2:3).

Да, есть еще "Заря", которая, в отличие от "Динамо", научилась останавливать "Шахтер", но в любом случае "Десна" сегодня не пассажир, а реальный игрок в гонке за место в ЛЧ. И безусловно в команде прекрасно понимают: сейчас или никогда.

В сегодняшней игре против "Колоса" на стороне Чернигова много факторов. Во-первых, к матчу готовится вся основа - травмирован только игрок ротации Гуцуляк. У "Колоса" ситуация сложнее - там не досчитались важных крайков Вильхамссона и Ильина. Заменить их, особенно исландца, будет нелегко.

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Во-вторых, "Десна" подходит к игре, имея за плечами очень достойный первый круг второй части УПЛ. "Колос" же этот отрезок напрочь провалил. Команда Руслана Костышина лишь в минувший уик-энд добыла первую победу после семи кряду поражений, и в целом смотрится в верхней шестерке слабейшим звеном.

В-третьих, "Колос" - команда домашняя. С начала сезона он выиграл только три гостевых игры - у "мертвых" "Карпат" (2:1) и "Олимпика" (1:0), ну и одна-единственная победа на поле "Александрии" (2:1) в феврале. В остальном - ничьи и поражения. Собственно, в последних играх "Колоса" с "Десной" это ярко проявилось: дома в ноябре команда Костышина победила 2:0, в гостях в мае - с тем же счетом проиграла.

Ну и, опять-таки, фактор мотивации - "Колосу" уже не подняться с последней строчки в верхней шестерке, но это и не беда. Впереди у команды плей-офф за место в ЛЕ - вот там она и включится на 120%. Что же до "Десны", то ей, как мы уже говорили, отступать некуда.

Гипотетичная победа над "Колосом" не решит для команды Рябоконя всех проблем, но создаст важный плацдарм перед решающими битвами с "Динамо", "Шахтером" и "Зарей". Без него очков в концовке может не хватить.

Цифры и факты

"Колос" проиграл 9 из 10 последних гостевых матчей в УПЛ

В текущем сезоне команды ни разу не забивали на полях друг у друга - "Колос" выиграл дома 2:0, затем "Десна" в Чернигове победила с тем же счетом, а еще одна игра завершилась вничью 0:0

За всю историю команды встречались между собой 7 раз - у каждой по 3 победы, и еще раз была ничья. Разница мячей - 9:6 в пользу "Колоса"

И те, и другие после рестарта сезона не играют вничью - у "Десны" 3 победы и 2 поражения; у "Колоса" - 4 поражения и 1 победа

Центрфорвард "Десны" Александр Филиппов забил в чемпионате 15 голов. Это больше, чем три лучших бомбардира "Колоса" вместе взятых (Лысенко - 5, Смирный - 5, Вильхамссон - 4)

"Колос" непременно пропускал хотя бы гол в последних 11 матчах чемпионата. В последний раз команда Костышина играла на ноль 7 декабря против "Днепра-1" (4:0)

Ориентировочные составы

Как мы уже отмечали, у "Десны" не сыграет травмированный Алексей Гуцуляк. Также под вопросом из-за ушиба Влад Калитвинцев.

У "Колоса" не сыграют игроки основы Вильхамссон и Ильин - у обоих травмы. Также продолжают лечение ранее выбывшие Павел Ориховский и Антон Яшков.

"Десна": Паст - Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой - Картушов, Домбровский, Огиря, Кузык - Филиппов, Будковский

"Колос": Волынец - Зозуля, Гавриш, Максименко, Емец - Богданов, Милько - Морозко, Смирный, Кожушко - Лысенко

Прогноз на матч "Десна" - "Колос"

Оригинальничать не будем - ставим на победу хозяев. Они мало того, что сильнее, так еще и им эти три очка прямо сейчас куда важнее. Букмекеры предлагают такой вариант с кэфом около 1,5.