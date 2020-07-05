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Олимпик - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
Чья полоса продолжится: беспроигрышная дончан или серия поражений днепрян?
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5 июля. Киев. Стадион "Динамо". Начало в 19:30
"Олимпик" (Донецк) - "Днепр-1"
Главный арбитр - Дмитрий Кутаков
Ассистенты: Сергей Приступа и Евгений Петраков
Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция: oll.tv
Цифры и факты
- "Днепр-1" всё ещё лидер нижней шестёрки, однако преимущество над "Мариуполем" всего один балл.
- "Олимпик" делит со "Львовом" десятое и одиннадцатое места. Дончане отстают от СК на десять очков.
- в трёх предыдущих очных играх соперников на протяжении текущего сезона постоянно выигрывали хозяева: 2:0 и 3:1 в родных стенах побеждал "Днепр-1", а в Киеве 3:2 победу праздновал "Олимпик".
- у днепрян началась серия поражений. Подопечные Дмитрия Михайленко уступили в двух кряду встречах "Ворскле" и "Мариуполю".
- оба поединка были гостевыми и, что интересно, на выезде СК себя чувствует не так комфортно, как дома: единственная выездная победа в этом чемпионате у "Днепра-1" была против "Львова" в ноябре.
- "Олимпик" два последних матча отыграл на ноль и сейчас удерживает трёхматчевую серию без поражений.
Составы
"Олимпик"
Не сыграют: Зотько (дисквалификация), Цымбалюк, Гошкодеря, Пасич, Лукьянчук (все - травмы)
Игорь Климовский доверяет одному стартовому составу и лишь в исключительных случаях идёт на замены в основе. Сегодня без них не обойтись: дисквалифицированного Зотько в центре обороны должен заменить Снурницын, а чуть выше из-за отсутствия Цымбалюка место на поле получит Вербный.
Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Снурницын, Гришко, Кравченко - Вербный - Балашов, Политыло, Романовский, Тейшейра - Шахаб.
"Днепр-1"
Не сыграют:
Дмитрий Михайленко говорил, что после двухмесячной паузы команда не может играть одним составом - это главная причина ротации. Поэтому ожидаем, что какие-то измененения тренерский штаб гостей внесёт и сегодня. Например, могут вернуться в середину поля Булеца и ди Франко.
Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк - Кравченко - Булеца, ди Франко, Когут, Тейлор - Хобленко.
Прогноз на матч Олимпик - Днепр-1 Александра Рыженко
Матч тяжёлый для прогноза, потому как обеим коллективам после карантина не хватает стабильности. Днепряне словно подсознательно уже готовятся к плей-офф за еврокубки, поэтому опустили руки, а у дончан есть проблемы как минимум с реализацией. Сделаем очень осторожную ставку на номинальных хозяев пары, учитывая неудачную серию СК в последних матчах.
Ставка: "Олимпик" с форой +0,5 за 1,71