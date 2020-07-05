Олимпик - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 29-й тур

5 июля. Киев. Стадион "Динамо". Начало в 19:30

"Олимпик" (Донецк) - "Днепр-1"

Главный арбитр - Дмитрий Кутаков

Ассистенты: Сергей Приступа и Евгений Петраков

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол1"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

"Днепр-1" всё ещё лидер нижней шестёрки, однако преимущество над "Мариуполем" всего один балл.

"Олимпик" делит со "Львовом" десятое и одиннадцатое места. Дончане отстают от СК на десять очков.

в трёх предыдущих очных играх соперников на протяжении текущего сезона постоянно выигрывали хозяева: 2:0 и 3:1 в родных стенах побеждал "Днепр-1", а в Киеве 3:2 победу праздновал "Олимпик".

у днепрян началась серия поражений. Подопечные Дмитрия Михайленко уступили в двух кряду встречах "Ворскле" и "Мариуполю".

оба поединка были гостевыми и, что интересно, на выезде СК себя чувствует не так комфортно, как дома: единственная выездная победа в этом чемпионате у "Днепра-1" была против "Львова" в ноябре.

"Олимпик" два последних матча отыграл на ноль и сейчас удерживает трёхматчевую серию без поражений.

Составы

"Олимпик"

Не сыграют: Зотько (дисквалификация), Цымбалюк, Гошкодеря, Пасич, Лукьянчук (все - травмы)

Игорь Климовский доверяет одному стартовому составу и лишь в исключительных случаях идёт на замены в основе. Сегодня без них не обойтись: дисквалифицированного Зотько в центре обороны должен заменить Снурницын, а чуть выше из-за отсутствия Цымбалюка место на поле получит Вербный.

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Кичак - Лебеденко, Снурницын, Гришко, Кравченко - Вербный - Балашов, Политыло, Романовский, Тейшейра - Шахаб.

"Днепр-1"

Не сыграют:

Дмитрий Михайленко говорил, что после двухмесячной паузы команда не может играть одним составом - это главная причина ротации. Поэтому ожидаем, что какие-то измененения тренерский штаб гостей внесёт и сегодня. Например, могут вернуться в середину поля Булеца и ди Франко.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Логинов, Сваток, Адамюк - Кравченко - Булеца, ди Франко, Когут, Тейлор - Хобленко.

Прогноз на матч Олимпик - Днепр-1 Александра Рыженко

Матч тяжёлый для прогноза, потому как обеим коллективам после карантина не хватает стабильности. Днепряне словно подсознательно уже готовятся к плей-офф за еврокубки, поэтому опустили руки, а у дончан есть проблемы как минимум с реализацией. Сделаем очень осторожную ставку на номинальных хозяев пары, учитывая неудачную серию СК в последних матчах.

Ставка: "Олимпик" с форой +0,5 за 1,71

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