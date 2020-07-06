Первая лига. Оболонь Бровар - Прикарпатье. Прогноз на единственный матч понедельника

Киевские "пивовары" сыграли в Луцке более качественно, чем против "Авангарда", но результат все равно отрицательный. "Прикарпатье" же улучшило свой футбол, в том числе за счет усиления свободными агентами, однако пока что в посткарантинный период команда Ковалюка очков набрать не может.

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Очный матч двух "зеленых" команд обещает стать бескомпромиссным, ведь и тем, и другим необходимо прерывать неудачную серию.

Первая лига, 22-й тур

Стадион: "Оболонь Арена"

Арбитр: Степан Лапко

Оболонь Бровар 19:00 Прикарпатье

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Против "Волыни" (0:1) подопечные Олега Мазуренко сыграли неплохо, особенно оживил их действия в атаке выход Гутти во втором тайме. Тем не менее, стремительная контратака соперника с участием Волошиновича и Кожанова решила судьбу поединка в пользу соперника. Говорить сейчас о серьезных амбициях "Оболони Бровар" не с руки, выиграть бы первый посткарантинный матч для начала.

Максим Покотилюк из-за лишней желтой карточки в Луцке не сможет сыграть против "Прикарпатья". Заменить его равноценно в центре поля сложно, но полагаем, что с первых минут тренерский штаб "пивоваров" доверится опытному Андрею Корневу. Вернется в центр нападения и отсидевший дисквалификацию Александр Батальский, который продлил контракт.

Ориентировочный состав Оболони Бровара (3-4-2-1): Федоривский - Голиков, Безуглый, Билый - Майданевич, Корнев, Валеев, Прокопенко - Мединский, Слободян - Батальский.

Иванофранковцы буквально в день матча с "Черноморцем" (0:1) дозаявили Ивана Сондея, неделей ранее обратились к услугам Святослава Лаврука, который первую часть сезона провел в "Калуше". Футбол в родных стенах "Прикарпатье" показало куда более содержательный, чем против "Николаева" (1:5), но отрицательного результата все равно избежать не удалось. Серия поражений "команды родного края" насчитывает уже шесть встреч.

Роман Дытко и Роман Кузьмин дисквалифицированы, из-за травм не смогут сыграть вратарь Андрей Новак, защитник Василий Француз и нападающий Роман Барчук.

Ориентировочный состав Прикарпатья (4-2-3-1): Пицан - Сикач, Пастух, Бочкур, Лаврук - Вацеба, Семотюк - Воробчак, Цюцюра, Сондей - Шпирка.

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Цифры и факты

"Оболонь Бровар" набрала лишь одно очко в четырех последних турах чемпионата.

Последняя победа "Прикарпатья", как и последние набранные очки в чемпионате, датированы 26 октября, когда подопечные Владимира Ковалюка одолели дома "Горняк-Спорт" (2:1).

Три матча провели команды между собой в рамках Первой лиги и во всех победу праздновали "пивовары".

Прогноз

Уверены в четвертой победе "пивоваров" над иванофранковцами в рамках Первой лиги. Сейчас состав "Прикарпатья" настолько молодой и несыгранный, что играть даже просто на равных с командами первой восьмерки дивизиона практически нереально. Так что серия поражений "команды родного края" продолжится, а вот "Оболонь Бровар" наберет желанные три очка.

Ставка: Победа "Оболони Бровара"