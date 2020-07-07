  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Рух - Агробизнес. Анонс перенесенного матча 20-го тура
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Агробизнес. Анонс перенесенного матча 20-го тура

Украина
(2 голосов)

Поединок между львовским "Рухом" и волочиским "Агробизнесом" должен был состояться в рамках 20-го тура, но был перенесен на 7 июля из-за положительных тестов на covid-19 в расположении хозяев. Игра начнется в 18:00.

Рух - Агробизнес. Анонс перенесенного матча 20-го тура
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды уже столкнулись с коронавирусной проблемой - помимо переноса их встречи двадцатого тура, "Рух" не сыграл с запорожским "Металлургом" в прошлом туре из-за семи (возможно большего количества) положительных тестов у соперника. С теми же "казаками" играл "Агробизнес" в позапрошлом своем поединке. Благо, повторное тестирование волочисцев уже после матча в Запорожье дало на 100% отрицательный результат.

Читайте также В Металлурге семь положительных тестов на коронавирус

Поединок было решено перенести со стадиона "СКИФ" во Львове на винниковскую арену имени Богдана Маркевича. Здесь "Рух" проводил свои домашние игры до осени 2018-го, пока не переехал во Львов.

Первая лига, 20-й тур

Стадион: "Им. Богдана Маркевича" (Винники)

Арбитр: Александр Дердо

Рух 18:00 Агробизнес

Смотрите текстовую трансляцию матча на сайте UA-Футбол>>

Телетрансляция на You Tube канале Ruh TV

В позапрошлый понедельник "Рух" сыграл свой первый и до сих пор единственный посткарантинный матч, на выезде не сумев обыграть "Николаев" (1:1). Функционально команда Ивана Федика готова неплохо, но вот реализация моментов хромает.

Вряд ли тренерский штаб отойдет от избранной модели, несмотря на то, что положительного результата она не принесла. Ожидаем ротацию на вратарском посту, где Александр Бандура и Роман Мысак кажутся равноценными исполнителями с предположительно одинаковым количеством игрового времени. До сих пор не известно готов ли на 100% Иван Брикнер, имевший повреждение и пропустивший по этой причине матч с "корабелами".

Ориентировочный состав Руха (3-4-2-1): Мысак - Дуць, Копына, Белый - Заставный, Калюжный, Мартынюк, Синица - Русин, Бойчук - Кондраков.

Под руководством Александра Чижевского "Агробизнес" провел уже два матча, поочередно обыграв главных аутсайдеров сезона "Металлург" (3:1) и "Черкащину" (1:0). Наиболее ярким исполнителем в этих встречах стал левый фулбек Игорь Бойчук, который в Запорожье записал в свой актив дубль из голевых передач, а в домашней игре забил победный гол.

Главной проблемой, с которой столкнется Александр Чижевский перед матчем в Винниках, является восстановление футболистов, которые вынуждены будут сыграть через два дня на третий. Травмированных же и дисквалифицированных у "Агробизнеса" нет.

Ориентировочный состав Агробизнеса (4-2-3-1): Мозиль - Гагун, Захарченко, Курыло, Бойчук - Думанюк, Палюх - Черненко, Кухарук, Когут Н. - Козьбан

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Цифры и факты

  • В трех матчах между собой в рамках Первой лиги команды по разу обыграли друг друга дома и однажды сыграли вничью. Пока что не фиксировалось в этой паре ни одной победы гостей.
  • С учетом осенней части сезона серия побед "Агробизнеса" насчитывает уже пять матчей. За это время команда пропустила всего лишь дважды.
  • "Рух" не играл официальных матчей в Винниках с 23 сентября 2018-го года, когда здесь в поединке чемпионата Первой лиги не смог одолеть "Горняк-Спорт" (0:0).
  • Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук готов простимулировать всех, кто обыграет "Рух" в оставшихся играх сезона, в размере 600 тысяч гривен. Для большинства участников соревнований эта сумма является весьма солидной прибавкой к контрактам.

Прогноз

Полагаем, что функциональное состояние команд все же скажется и тот факт, что "Рух" в течение восьми дней не имел игровой практики не так важен как то, что у "Агробизнеса" за тот же период времени это будет уже третья игра.

Ставка: Победа "Руха"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Рух (Львов) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...