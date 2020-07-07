Рух - Агробизнес. Анонс перенесенного матча 20-го тура

Обе команды уже столкнулись с коронавирусной проблемой - помимо переноса их встречи двадцатого тура, "Рух" не сыграл с запорожским "Металлургом" в прошлом туре из-за семи (возможно большего количества) положительных тестов у соперника. С теми же "казаками" играл "Агробизнес" в позапрошлом своем поединке. Благо, повторное тестирование волочисцев уже после матча в Запорожье дало на 100% отрицательный результат.

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Поединок было решено перенести со стадиона "СКИФ" во Львове на винниковскую арену имени Богдана Маркевича. Здесь "Рух" проводил свои домашние игры до осени 2018-го, пока не переехал во Львов.

Первая лига, 20-й тур

Стадион: "Им. Богдана Маркевича" (Винники)

Арбитр: Александр Дердо

Рух 18:00 Агробизнес

Смотрите текстовую трансляцию матча на сайте UA-Футбол>>

Телетрансляция на You Tube канале Ruh TV

В позапрошлый понедельник "Рух" сыграл свой первый и до сих пор единственный посткарантинный матч, на выезде не сумев обыграть "Николаев" (1:1). Функционально команда Ивана Федика готова неплохо, но вот реализация моментов хромает.

Вряд ли тренерский штаб отойдет от избранной модели, несмотря на то, что положительного результата она не принесла. Ожидаем ротацию на вратарском посту, где Александр Бандура и Роман Мысак кажутся равноценными исполнителями с предположительно одинаковым количеством игрового времени. До сих пор не известно готов ли на 100% Иван Брикнер, имевший повреждение и пропустивший по этой причине матч с "корабелами".

Ориентировочный состав Руха (3-4-2-1): Мысак - Дуць, Копына, Белый - Заставный, Калюжный, Мартынюк, Синица - Русин, Бойчук - Кондраков.

Под руководством Александра Чижевского "Агробизнес" провел уже два матча, поочередно обыграв главных аутсайдеров сезона "Металлург" (3:1) и "Черкащину" (1:0). Наиболее ярким исполнителем в этих встречах стал левый фулбек Игорь Бойчук, который в Запорожье записал в свой актив дубль из голевых передач, а в домашней игре забил победный гол.

Главной проблемой, с которой столкнется Александр Чижевский перед матчем в Винниках, является восстановление футболистов, которые вынуждены будут сыграть через два дня на третий. Травмированных же и дисквалифицированных у "Агробизнеса" нет.

Ориентировочный состав Агробизнеса (4-2-3-1): Мозиль - Гагун, Захарченко, Курыло, Бойчук - Думанюк, Палюх - Черненко, Кухарук, Когут Н. - Козьбан

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Цифры и факты

В трех матчах между собой в рамках Первой лиги команды по разу обыграли друг друга дома и однажды сыграли вничью. Пока что не фиксировалось в этой паре ни одной победы гостей.

С учетом осенней части сезона серия побед "Агробизнеса" насчитывает уже пять матчей. За это время команда пропустила всего лишь дважды.

"Рух" не играл официальных матчей в Винниках с 23 сентября 2018-го года, когда здесь в поединке чемпионата Первой лиги не смог одолеть "Горняк-Спорт" (0:0).

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук готов простимулировать всех, кто обыграет "Рух" в оставшихся играх сезона, в размере 600 тысяч гривен. Для большинства участников соревнований эта сумма является весьма солидной прибавкой к контрактам.

Прогноз

Полагаем, что функциональное состояние команд все же скажется и тот факт, что "Рух" в течение восьми дней не имел игровой практики не так важен как то, что у "Агробизнеса" за тот же период времени это будет уже третья игра.

Ставка: Победа "Руха"