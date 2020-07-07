Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Кубок Украины. Финал

8 июля. Харьков. ОСК "Металлист". Начало в 21:30

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Александра Ардашева

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "UA:Перший" и "Футбол1"

Интернет-трансляция: suspilne.media и oll.tv

Цифры и факты

финал Кубка Украины состоит из одного матча. Если основного времени не хватит для определения победителя, команды ожидает овертайм и серия пенальти.

на пути к решающему поединку турнира "Динамо" провело три встречи: киевляне в дополнительное время обыграли "Шахтёр" 2:1 (Сидорчук и Попов) и "Александрию" 1:0 (Цыганков), а также за 90 минут справились с "Минаем" (дубль Дуэлунна).

у "Ворсклы" также три победы: над "Колосом" 1:0 (Козыренко), "Десной" 1:0 (Васин) и "Мариуполем" в серии пенальти 3:2 (в игровое время забил Кане).

по ходу текущего чемпионата "Динамо" дважды обыграло "Ворсклу": в Полтаве Киев праздновал победу 5:0 (Цыганков, Шабанов, Беседин и дубль де Пены), а на "Олимпийском" - когда полтавчане уже выступали под руководством Юрия Максимова - всё завершилось более скромным выигрышем 2:1 (Буяльский, Вербич - Степанюк).

"Ворскла" во второй раз выходит в финал Кубка. В 2009 году подопечные Николая Павлова обыграли "Шахтёр" 1:0 благодаря голу легендарного для Полтавы Василия Сачко.

для "Динамо" это будет семнадцатый финал. Одиннадцать из них удавалось выиграть. Последняя победа киевлян в турнире датирована ещё 2014 годом. Что интересно, завоевать трофей получилось в Полтаве.

"Динамо" не забивает в трёх подряд кубковых финалах.

для киевлян это третий финал Кубка в Харькове. В двух предыдущих "бело-синие" уступали "Шахтёру" и не забивали (0:2 в 2008-м и 0:1 в 2017-м).

"Динамо" забивает во всех матчах после карантина. Однако даже такая, казалось бы, удачная статистика не помогла набрать очков: "Десне" и "Шахтёру" Киев проиграл с одинаковым счётом - 2:3.

"Ворскла" после возобновления чемпионата не проиграла ни одного матча, но очень часто играет вничью: пять мировых (с учётом 1:1 в основное время в Кубке с "Мариуполем") при шести сыгранных встречах.

на финале будет работать женская бригада арбитров. Впервые в истории украинского футбола один и тот же рефери будет судить оба полуфинала и решающую встречу - Екатерина Монзуль.

Youtube-канал UA-Футбол проведёт два стрима до и после матча "Динамо" - "Ворскла". В нём эксперты поделятся своими мыслями о нынешнем состоянии команд, а также проанализируют ход поединка. Начало - в 21:00 и 23:30.

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Пиварич (дисквалификация)

Киев отправился в Харьков в боевом составе (пускай простит Пиварич, который сейчас только на подхвате и в среду не сыграет). Главный вопрос - готовы ли с первых минут играть Миколенко, Попов и Цыганков, пропустившие поединок против "Шахтёра" из-за повреждений.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цитаишвили - Русин.

"Ворскла"

Не сыграют: -

Полтавчане традиционно для себя скрывают кадровые новости, поэтому тяжело сказать, кто сможет завтра сыграть, а кто пропустит игру. Напомним, что на выходных основной состав "Ворсклы" на поле против "Львова" не выходил, поэтому подопечные Юрия Максимова однозначно будут свежее своего оппонента.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Сапай, Альюн, Чеснаков, Пердута - Кане, Пуцлин, Скляр, Шехич - Степанюк - Кулач.

Прогноз на матч Динамо - Ворскла Александра Рыженко

Давление на "Динамо" достигло апогея, поэтому Киев под психологическим грузом вряд ли будет на лёгких ногах лететь вперёд. "Ворскла" же в принципе должна будет сыграть очень аккурантно и осторожно. Поэтому вряд ли можно ждать большого количества голов с обеих сторон. "Бело-синие" - безусловный фаворит поединка. Но доказать это на поле будет очень тяжело.

Ставка: "Ворскла" с форой +1,5 за 1,99

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