Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Львов. Анонс и прогноз матча
Игра пройдет на нейтральном поле
На первый взгляд может показаться, что "Днепр-1" и ФК "Львов" уже решили все свои задачи в сезоне и футболисты могут бронировать отели на предстоящий отдых. Однако спешить не стоит, оба наставника понимают важность предстоящей встречи. Номинальные хозяева еще официально не закрепили за собой седьмую строчку и попытаются это сделать в ближайшее время. Что касается львовян, то после прихода Георгия Цецадзе они еще не побеждали и наставнику очень хочется это исправить.
10 июля, Тернополь, городской стадион
"Днепр-1” 19:30 ФК "Львов"
Арбитр: В. Копиевский
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: plus1.video и FootballHub
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Цифры и факты
- Наиболее внимательные читатели могли обратить внимание, что игра будет проходить в Тернополе. Дело в том, что прошлая встреча команд состоялась в Днепре, но номинальными хозяевами были львовяне. Эпидемиологическая ситуация во Львове не улучшилась, а потому было принято решение провести поединок в Тернополе
- 812 километров - именно столько пришлось преодолеть футболистам Михайленко, чтобы сыграть домашний матч
- Команды провели три официальные игры между собой. Преимущество на стороне "Днепра-1", который добыл две победы, последняя из которых датирована седьмым июня (2:1). "Львов" побеждал однажды, забив в ворота Клищука трижды (3:2)
- Коллектив Михайленко в каждой встрече забивает в ворота львовян по два гола
- Ровно десять туров подряд ФК "Львов" не знает вкус побед. За это время они четыре раза играли вничью и сразу шесть раз оказывались слабее соперника. Под руководством Цецадзе клуб еще не побеждал
- Если же тренер ситуацию не исправит и команда вновь проиграет, то будет отмечать юбилей - 20-е поражение в УПЛ
- А вот у Дмитрия Михайленко ситуация противоположная - он может добыть 20 тренерскую победу
- На протяжении семи игр подряд Богдан Сарнавский не может сохранить свои ворота на замке. За это время он пропустил 12 голов
- Два футболиста "Днепра-1" могут достичь юбилейного показателя - Алексей Хобленко (15 голов) и Алексей Цуриков (10). Им нужно нанести еще один точный удар
Последние новости перед матчем
"Днепр-1":
Если для большинства сезон закончится уже на следующих выходных, то "Днепр-1" будет ждать еще минимум одна игра. Команда Михайленко обеспечила себе матчи плей-офф за последнюю еврокубковую путевку. Главный вопрос - попадут они туда с седьмой или восьмой строчки. Сейчас они опережают "Мариуполь" на четыре пункта. Вряд ли они захотят терять свое место и играть против очень мотивированой "Александрии".
Наставник днепрян будет иметь шанс выпустить на игру лучших, так как ни один футболист не отбывает дисквалификацию. Одна из главных интриг - выйдет ли в старте Супряга, который, несмотря на гол в прошлом туре, не реализовал еще несколько хороших шансов и может уступить место Хобленко. Также интересно, появится ли на поле Клищук, который провел очень уверенную игру с "Олимпиком", попав в символическую сборную тура.
Ориентировочный состав: Клищук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Кравченко - Булеца, Коркишко, Когут, Тейлор - Хобленко
"Львов":
Приход Георгия Цецадзе пока что не произвел должного эффекта. За два последних матча "Львов" добыл два очка, однако за результат в игре с "Ворсклой" (2:2) футболисты не услышат похвалы в свой адрес. Им противостоял молодежный состав полтавчан и даже они дали бой команде из западной Украины. В игре с лидером второй шестерки можно будет увидеть, смог ли наставник справиться с проблемами.
Даже несмотря на отсутствие дисквалифицированных футболистов, вряд ли Цецадзе применит широкую ротацию. У него в распоряжении нет большого количества игроков, а потому, с большой вероятностю, в бой будут пущенны проверенные ребята. В прошлом туре грузинский специалист пошел на эксперименты, выйдя со схемой в три защитника, но в предстоящей встрече он должен будет вернуться к привычной тактике.
Ориентировочный состав: Сарнавский - Гончар, Братков, Борозенко, Бопесу - Приймак - Татарков, Сабино, Шина, Алваро - Яковелли
Команда Михайленко сумела преодолеть небольшой кризис и после двух поражений кряду вернулась на победный путь. "Днепр-1" намерен закрепиться на седьмой строчке и выигрыш в субботнем матче приблизит их к цели. У львовян сейчас большие проблемы в обороне и вряд ли у них получиться удержать ворота на замке в игре против атакующих днепрян.