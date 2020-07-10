Колос - Заря: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 30-й тур

11 июля. Киев. Стадион: "Оболонь-Арена". Начало в 17:00

"Колос" (Ковалёвка) - "Заря" (Луганск)

Главный арбитр - Максим Козыряцкий

Ассистенты: Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "Футбол2"

Интернет-трансляция: oll.tv

Цифры и факты

"Заря" продолжает борьбу за вторую строчку в таблице. Луганчане сейчас отстают от "Динамо" и "Десны" всего на один балл. Оба прямых конкурента свои встречи текущего тура проведут только в воскресенье, поэтому у подопечных Виктора Скрипника есть возможность как минимум на сутки выйти на второе место.

"Колос" вместе с "Александрией" уже обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге Европы. Выше шестого места ковалёвцы уже точно не поднимутся.

в трёх предыдущих очных встречах "Зари" и "Колоса" в нынешнем чемпионате трижды побеждали луганчане. Ковалёвцы забили за 270 минут лишь гол, а футболисты "Зари" в ответ - шесть.

"Заря" два последних матча завершила вничью, поделив очки с "Шахтёром" (0:0) и "Александрией" (2:2). Помимо двух ничьих после карантина у луганчан две победы и два поражения.

"Колос" не проиграл только одну встречу из девяти последних. В конце июня парни Руслана Костышина переиграли на "Оболонь-Арене" "Александрию" (2:0).

"Колос" пропускал во всех одиннадцати матчах УПЛ в 2020-м. Ковалёвцы вообще на данный момент - самая пропускающая команда УПЛ (55 голов в 29 играх).

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Составы

"Колос"

Не сыграют: Д.Костышин (дисквалификация), Яшков (травма), Ореховский (травма / под вопросом)

Ожидаем, что Руслан Костышин немного перетрусит стартовый состав из-за провала в Чернигове на прошлых выходных (1:5). Впрочем, обойма у ковалёвцев не настолько широкая, чтобы можно было говорить о равноценных заменах.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Черноморец, Петров, Гавриш, Ефремов - Милько - Арни, Богданов, Смирный, Ильин - Лысенко.

"Заря"

Не сыграют: Чеберко (дисквалификация), Шевченко (травма), Махарадзе, Василь (оба - травмы / под вопросом)

У луганчан сейчас наблюдается кризис во вратарской позиции: против "Александрии" неделю назад место в рамке занял 20-летний Мацапура. В центре обороны Абу Ханна должен заменить Чеберко. В остальном - возможно, Виктор Скрипник решит кого-то поберечь накануне игры с "Динамо".

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура - Михайличенко, Абу Ханна, Вернидуб, Тымчик - Иванисеня - Кочергин, Юрченко, Хомченовский - Леднев - Громов.

Прогноз на матч Колос - Заря

"Колос" не готов к верхней шестёрке - это факт. Очки в матче с "Александрией" могут оказаться для ковалёвцев единственными на втором этапе, да и то - если их позволят набрать соперники. "Заре" очень нужна победа для продолжения борьбы за Лигу чемпионов. Вряд ли она окажется очень результативной, ведь нужно беречь силы на игру с "Динамо", которая запланирована уже на среду. Но всё равно три очка в копилку луганчан должны будут упасть достаточно легко.

Ставка: "Заря" с форой -1 за 1,77