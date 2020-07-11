Волынь - Ингулец. Прогноз на один из центральных матчей тура

Принципиальный поединок между конкурентами в борьбе за место в тройке пройдет в тот момент, когда уже будет известно большинство результатов других фаворитов сезона, кроме "Руха". Правда это вряд ли повлияет на стратегию коллективов в Луцке - обоим нужны очки, желательно три.

В каждой из команд есть ярко-выраженные лидеры, которые значат для них необычайно много после карантина. Два гола Дениса Кожанова принесли "Волыни" все четыре очка в трех последних матчах, а результативная передача в Одессе позволила хотя бы сохранить лицо (2:5). Еще больше принес своими точными ударами и ассистами Александр Мишуренко, благодаря которому "Ингулец" поочередно обыграл "Горняк-Спорт" (2:1, победный мяч), сыграл вничью с "Минаем" (1:1, ответный гол в меньшинстве) и одолел "Авангард" (3:2, гол+результативная передача).

Первая лига, 23-й тур

Стадион: "Авангард" (Луцк)

Арбитр: Дмитрий Кутаков

Волынь 19:00 Ингулец

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Тренерский штаб "Волыни" решил применить ротацию в Кременчуге, за что поплатился. Одному из фаворитов сезона едва удалось спасти одно очко за счет выхода со скамейки Дениса Кожанова в перерыве (1:1).

Тарас Михалик получил травму в игре с "Оболонью Броваром" (1:0) и в прошлом туре в заявку не попал. Также продолжают лечиться Валерий Болденков, Игорь Карпенко и Станислав Кулиш. Благо, у "крестоносцев" нет дисквалифицированных, что еще больше усугубило бы кадровые проблемы. Свое отстранение отсидел против "Кремня" Амбросий Чачуа.

Ориентировочный состав Волыни (4-2-3-1): Литовченко - Симинин, Цюпа, Курко, Приндета - Рябов, Чачуа - Кожанов, Хагназари, Климец - Волошинович.

"Ингулец" провел хороший матч против "Авангарда" по части атакующих действий, но снова есть вопросы к обороне, которая в концовке дважды ошиблась при навесах Собко справа. Ни в одном из трех матчей после карантина команде Лавриненко не удавалось сохранить свои ворота на замке.

В прошлом матче вернулся на поле Виталий Павлов, но снова усугубил старую травму, так что вряд ли мы увидим его против "Волыни". Также отсутствует пока в общей группе его привычный напарник по центру обороны Максим Ковалев. Зато после отсидки дисквалификации за удаление в Минае вернется в старт Андрей Семенко.

Ориентировочный состав Ингульца (4-2-3-1): Шуст - Балан, Семенко, Кучеренко, Синегуб - Лупашко, Запорожец - Коваленко, Мишуренко, Бартулович - Ситчинава.

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Цифры и факты

Особенным станет предстоящий поединок для полузащитника "Ингульца" Младена Бартуловича, который в первой части сезона выступал за "крестоносцев".

Еще три нынешних игрока "Ингульца" в разное время защищали цвета "Волыни". Это Богдан Шуст (30 матчей), Артем Щедрый (один поединок) и Владимир Коробка (18 игр в прошлом сезоне).

Команды идут на соседних позициях в турнирной таблице - "Волынь" занимает четвертое место с 42 очками, на два очка больше имеет "Ингулец", расположившийся на третьей строчке.

Этот матч будет первым после карантина, в котором на скамейке сможет присутствовать главный тренер лучан Андрей Тлумак.

Беспроигрышная серия "Ингульца" в чемпионате насчитывает уже пять матчей, четыре из которых команда из Петрово выиграла. Причем в каждом победном поединке "речники" забивали минимум дважды.

Прогноз

В исходы углубляться не будем, так как обе команды искушенные по части атаки и сейчас имеют определенные проблемы в обороне. Зато подобный расклад дает нам прямую наводку на "верх", что и сделаем. Также перспективно выглядит ставка "обе забьют".

Ставка: Тотал больше (2,5)