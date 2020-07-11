Черноморец - Рух. Анонс с прогнозом на поединок Первой лиги

Середняк, набравший семь очков в трех посткарантинных играх, примет одного из лидеров, который в двух матчах разжился лишь одним баллом. Для Сергея Ковальца предстоящая встреча станет еще и принципиальной, учитывая, что в свое время он играл под руководством Мирона Маркевича сперва в "Карпатах", а затем и в запорожском "Металлурге". Сейчас Мирон Богданович консультант в "Рухе".

В двух последних играх "Черноморец" удерживал свои ворота на замке. "Рух" же, установив рекордную "сухую" серию дома, тут же пропустил трижды от "Агробизнеса" (2:3).

Первая лига, 23-й тур

Стадион: "Черноморец" (Одесса)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Черноморец 19:30 Рух

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В прошлом туре фишка Ковальца с игрой "джокерами" не сработала. Выход на поле Янакова, Яловенко и Штогрина не принес "Черноморцу" голы и домашнюю победу над "Николаевом" (0:0). Напомним, что именно в активе этой тройки четыре из шести голов одесской команды после вынужденной паузы в чемпионате.

О восстановлении после травмы Петра Долгова пока ничего не слышно, так что вновь в основе справа в обороне ждем опытного Евгения Зубейко. По остальным позициям вопросов относительно "Черноморца" нет.

Накануне одесский клуб дозаявил двух новичков, хотя в отношении Олега Остапенко так говорить и не совсем корректно. Уже нынешний сезон полузащитник начинал в "Черноморце", затем отлучился в родную Винницу, как оказалось, ненадолго. А вот для Андрея Стрижака попытка закрепиться в составе "моряков" будет дебютной.

Ориентировочный состав Черноморца (4-2-3-1): Паламарчук - Зубейко, Лиховидько, Микицей, Слинкин - Клименко, Хамелюк - Велев, Авагимян, Брагару - Сикорский.

Задора "Руха" в поединке против "Агробизнеса" хватило на полчаса, после чего начались провалы в обороне, приведшие к тяжелому поражению. Тот факт, что соперник играл спустя три дня после предыдущего своего матча, совершенно не помог львовянам выглядеть "свежее" в концовке.

Полагаю, Иван Федик признает эксперимент с Андреем Коробенко в центре обороны неудачным, да и возвращение Игоря Дуця после дисквалификации этому поспособствует. Вернется в строй и Владимир Заставный, что спровоцирует возврат к схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями. Зато получил бан на предстоящий матч основной центрфовард "Руха" Даниил Кондраков, что дает шанс увидеть в основе молодого Николая Кухаревича. Также не сыграет Тарас Сакив, который в дебютном официальном матче за клуб умудрился заработать два предупреждения.

Ориентировочный состав Руха (3-4-2-1): Бандура - Дуць, Копына, Белый - Заставный, Мартынюк, Брикнер, Синица - Русин, Беленький - Кухаревич.

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Цифры и факты

Даже три "пробоины" в прошлой игре не лишили "Рух" статуса наиболее надежной обороны Первой лиги, которая пропустила лишь 17 мячей в 21 игре.

В первом круге львовяне обыграли "Черноморец" на своем поле со счетом 2:0. Правда оба мяча забил форвард, которого уже нет в составе "Руха", Юрий Климчук.

В четырех последних гостевых матчах чемпионата львовский коллектив набрал всего четыре очка и пропустил шесть голов.

"Черноморец" не проигрывает дома в течение шести официальных матчей, в половине из которых он добыл победу.

Прогноз

Возвращение основных игроков и "холодный душ" в прошлой игре заставят гостей сыграть построже в защите, что приведет к общему "низовому" тоталу. "Черноморец" также показал против "Николаева" и "Прикарпатья", что далеко не всегда будет устраивать "фестивали", подобные игре с "Волынью" (5:2). Поэтому не думаю, что командам удастся забить более двух голов.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 1.90