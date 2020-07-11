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Десна - Шахтер. Анонс и прогноз матча

Украина
(1 голосов)

Встреча лидеров турнирной таблицы

Десна - Шахтер. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

После победы "Динамо" над "Ворсклой" в финале кубка Украины, черниговская "Десна" официально получила право сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Однако аппетит всегда приходит во время еды и команда Рябоконя имеет отличные шансы на завоевание серебра, которое параллельно дает путевку в Лигу Чемпионов. Впереди, возможно, главное испытание для клуба - игра против чемпиона Украины. Самое время доказывать свои амбиции на футбольном поле.

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12 июля, Чернигов, стадион им Ю. Гагарина
"Десна” 19:30 "Шахтер"
Арбитр: А. Абдула
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: plus1.video и FootballHub
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Цифры и факты

  • Ситуация у хозяев очень простая - победа в следующих трех матчах официально закрепит за ними вторую строчку. У "Десны" равное количество очков с "Динамо" (по 55), однако коллектив Рябоконя обходит киевлян по личным встречам (две победы, ничья, поражение)
  • "Шахтер" - лучшая команда Украины по всем статистическим показателям. Донецкий клуб больше других побеждал (23 виктории), чаще забил (72 гола) и реже пропускал (22 раза). У команды из Чернигова вторая по надежности оборона УПЛ - 25 пропущенных
  • Команды между собой встречались семь раз и еще ни разу донецкий клуб не терял очки в этом противостоянии. Разница голов - 15:4 в пользу "горняков"
  • Чаще других в ворота "Десны" забивал Марлос, на счету бразильского украинца пять голов. Свой показатель он не улучшит, так как заранее отправился отдыхать
  • "Северяне" уже на протяжении десяти матчей не уходят с поля без забитого гола. Это рекордный показатель в истории клуба. За это время в воротах соперника они отличились 26 раз. Больше других пострадали "Колос" и "Александрия" - каждый по пять раз за игру
  • Донецкий клуб не проигрывает уже шесть матчей подряд (пять побед и одна ничья). В случае, если у "Десны" получится прервать эту серию, то они нанесут "горнякам" 80-е гостевое поражение в рамках чемпионата Украины
  • Десна может добыть 30-ю победу в УПЛ или в 10-й раз сыграть вничью
  • Возможные юбиляры "Шахтера" - 40-й гол в УПЛ может забить Евгений Коноплянка, 20-й - Виктор Коваленко и Дентиньо
  • Круглую дату отметит и наставник донецкого коллектива - Луиш Каштру. Отчетный матч станет для него 30-м у руля "Шахтера" в УПЛ
  • Есть свой юбилейщик и у "Десны" - Филипп Будковский может в 30-й раз забить в рамках чемпионата Украины

Последние новости перед матчем

"Десна":

За текущий сезон Александр Рябоконь и его футболисты услышали в свой адрес не один десяток комплиментов, и у ни у кого язык не повернется сказать, что это было незаслуженно. Но все понимают, что останавливаться нельзя, так как впереди важнейшие три матчи для черниговчан. Возможно именно встреча с уже "сытым чемпионом" даст ответ - готова ли "Десна" всерьез побороться за место в Лиги Чемпионов. Любая потеря очков для них может стать решающей.

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Травмированных и дисквалифицированных нет - именно это главная новость для Рябоконя. Не нужно быть пророком, чтобы спрогнозировать выход сильнейших исполнителей в воскресном матче. В игре против "Колоса" наставник черниговского клуба не выпустил Филиппова в старте, дав понять, что у него широкий выбор исполнителей и даже без лучшего бомбардира можно добывать победы. В этом туре Александр вернется на свое место в нападении. Единственный, кто не сыграет - Ефим Конопля, контракт которого принадлежит "Шахтеру".

Оритентировочный состав: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой - Огиря, Домбровский - Картушов, Тотовицкий, Кузык - Филиппов

"Шахтер":

В отличии от будущего соперника, "Шахтер" уже несколько туров подряд всерьез не воспринимает матчи УПЛ. Официально оформив чемпионство, Луиш Каштру принялся экспериментировать с составом, параллельно держа в голове еврокубковые игры.

Вчера состоялась жеребьевка Лиги Европы и "горняки" узнали возможного соперника по четвертьфиналу. Но для начала им нужно будет пройти "Вольфсбург", который без боя сдаваться не намерен. Португальский наставник уже сейчас начал подготовку к игре с немецким соперником, отправив в отпуск Марлоса, Мораеса и Матвиенко.

Перед игрой сразу пять игроков "Шахтера" работали индивидуально и это значит, что участие Антонио, Хочолавы и Коваленко под вопросом. Ожидаем, что в старте выйдет Тайсон, которого Каштру решил задержать на один матч. Также возможно появление Трубина. В игре с "Динамо" он отметился со знаком минус и ради моральной поддержки тренер может дать Анатолию еще один шанс.

Оритентировочный состав: Трубин - Болбат, Кривцов, Хочолава, Сиприано - Степаненко, Патрик - Тете, Бондаренко, Тайсон - Фернандо

Прогноз на матч "Десна" - "Шахтер" 1:1

Говоря откровенно - результат поединка во многом зависит от настроения гостей. Еще в игре с "Динамо" донецкий клуб показал, что может добывать победы даже без многих игроков основы. С другой стороны, "Десна" - команда, которая умеет делать сюрпризы и при должном настрое может обыграть любого (Алексей Михайличенко не даст соврать). Ожидаем равный поединок, который вероятно завершится вничью.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Прогнозы
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
11.07.2020 в 21:37
Думаю будет веселая ничья типа 2-2 или 3-3
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vlotko (Броди)
11.07.2020 в 21:28
Ясне діло, ШД програє або буде нічия, тільки не виграш.
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simargl (Чернигов)
11.07.2020 в 21:39
Потому ,что Десна не слабее дубля ШД или вселенский заговор против ДК)))???
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simargl (Чернигов)
11.07.2020 в 21:25
Десне есть что терять. Надо выходить и играть на победу. Даже поражение в хорошей борьбе не так страшно, поэтому команда раскрепоститься . Состав Шахтера не пугающий еще и не сильно сыгранный. Будем завтра посмотреть !!! Удачи нам !!!
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