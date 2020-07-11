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Мариуполь - Олимпик. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Украина
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Тот случай, когда мотивация есть только у одной команды

Мариуполь - Олимпик. Анонс и прогноз на матч УПЛ
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
УПЛ. 30-й тур
12 июля. Мариуполь. Стадион им. Бойко
"Мариуполь" 17:00 "Олимпик"
Трансляция: Oll. TV, Футбол 1
Арбитр: Владимир Новохатний

Одна команда еще не гарантировала себе место в плей-офф за путевку в ЛЕ, а другая сохранила прописку в элите и выше уже не прыгнет. Кто из них более мотивирован? Ответ очевиден.

"Мариуполь" после двух кряду побед над "Львовом" (3:0) и "Днепром-1" (2:1) оторвался в таблице от "Ворсклы" на 5 очков. Учитывая, что до конца чемпионата осталось всего три тура, шансы подвинуть приазовцев у полтавчан невысокие. Но они есть. И чтобы их похоронить, команде Александра Бабича неплохо бы выиграть дома у не самого сильного соперника.

У "Олимпика" ситуация кардинально другая - команда Игоря Климовского долго вела борьбу за выживание, но она завершилась в тот момент, когда накрылись "Карпаты". После этого и "Олимпик", и "Львов" оказались в безопасности, ведь по регламенту текущего сезона из УПЛ напрямую вылетает последняя команда, а в обратном направлении поднимаются без переходных матчей сразу три клуба.

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Чего ждать от этой игры? По логике вещей, победы "Мариуполя". На это указывает не только фактор мотивации, но и все статистические показатели. Во-первых, подопечные Александра Бабича банально лучше выглядят последние недели - у них две победы в двух последних турах, тогда как их соперник на этом отрезке даже ни разу не забил в играх с "Ворсклой" (0:0) и "Днепром-1" (0:2).

Во-вторых, "Олимпик" в текущей УПЛ отвратительно играет на выезде. После назначения на пост тренера Игоря Климовского донетчане не добыли ни единой победы на чужих полях: у них 2 поражения и 5 ничьих в 7 матчах. В то же время "Мариуполь" 6 из 8 побед в текущем чемпионате добыл как раз дома.

Ну и в-третьих, "Мариуполь" исторически хорошо играет против "Олимпика". Ранее команды 10 раз встречались между собой, и ровно половину из этих матчей выиграли приазовцы при всего двух викториях у донетчан. Это не говоря уже о статистике матчей на поле "Мариуполя" - в портовом городе "Олимпик" вообще никогда не побеждал, проиграв 3 из 4 встреч.

Учитывая все это, а также дисквалификацию капитана и ведущего центрального защитника гостей Дмитрия Гришко, наша ставка предельно очевидна.

Цифры и факты

  • "Мариуполь" еще ни разу не проиграл в чемпионате после деления на шестерки - +2=2-0
  • "Олимпик" в последний раз побеждал на выезде в УПЛ в ноябре 2019-го. С тех пор - 4 поражения и сухая ничья против "Ворсклы"
  • "Мариуполь" пропускал минимум один раз в 3 из 4 матчей после деления на шестерки. Не забил приазовцам только "Львов"
  • В 6 из 10 последних матчей между "Олимпиком" и "Мариуполем" назначался пенальти
  • "Мариуполь" не проигрывает "Олимпику" в официальных матчах с сентября 2017-го. С тех пор - 5 побед и 2 ничьи

Ориентировочные составы

У "Мариуполя" вне игры дисквалифицированный защитник Муравский. Плюс, по словам Александра Бабича, не успел до конца восстановиться центральный хавбек Танковский.

У "Олимпика" потеря одна, но существенная - из-за перебора карточек не сыграет капитан команды Дмитрий Гришко.

"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцев, Дава, Чоботенко, Быков, Корниенко - Игнатенко, Федорчук - Мишнев, Кулаков, Кащук

"Олимпик": Чекотун - Литвин, Кравченко, Снурницын, Лебеденко - Романовский, Вербный, Политыло - Тейшейра, Баланюк, Балашов

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Олимпик"

Хозяева лучше проводят лето, на порядок больше забивают и вдобавок им больше надо три очка. Ставим на них - букмекеры предлагают такой вариант с кэфом около 1,75-1,85.

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3,84
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3,65
4,25
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1,77
3,85
4,40
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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Александр Бабич Прогнозы
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