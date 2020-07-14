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Металлист 1925 - Авангард. Краматорск забьет и создаст проблемы - прогноз на матч Первой лиги
Во вторник единственным поединком в Первой лиге станет противостояние "Металлиста 1925" и "Авангарда", которое начнется на харьковском ОСК "Металлист" 14 июля в 19:25.
Команды, которые не лучшим образом сыграли в прошлом туре, откроют 24-й игровой день Первой лиги. "Металлист 1925" в Минае не только проиграл, но и лишился двух важных игроков, а также главного тренера, у которых дисквалификация. "Авангард" же уже два тура кряду пропускает по три гола, допуская грубые ошибки в обороне.
Очередной тур недавний лидер чемпионата из Харькова встречает на четвертом месте, имея поровну очков со "вчерашним" обидчиком "Минаем". "Авангард" же занимает восьмую позицию с шестиочковым отставанием как от первой тройки, так и от МХ 1925.
Первая лига, 24-й тур
Стадион: ОСК "Металлист" (Харьков)
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Металлист 1925 19:00 Авангард
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Как ни старался "Металлист 1925", но не смог на Закарпатье удержать свои ворота на замке. Поражение от "Миная" (0:1) отбросило коллектив вне пределов "зоны УПЛ", что по сути свело на нет предыдущие три победы. Тем не менее, на своем поле команда в четырех матчах кряду добивалась побед.
В матче против "Авангарда" не смогут сыграть Сергей Романов и Виталий Кольцов, которые перебрали "горчичников". Также не имеет права присутствовать на скамейке главный тренер Андрей Демченко, у которого это уже второй дисциплинарный "бан" в этом сезоне.
Ориентировочный состав Металлиста 1925 (4-1-4-1): Сидоренко - Шершень, Поспелов, Цвиренко, Ченбай - Дехтяренко - Савин, Ямполь, Дмитренко, Банасевич - Дерек Фрейтас.
По двум последним играм команды Александра Косевича можно сказать, что на смену пенальтийному коллапсу наступил черед периода провальных получасовых отрезков. Против "Ингульца" (2:3) это были дебютные 30 минут матча, с "Балканами" (3:3) краматорчане провалили уже первые две трети второго тайма.
Травмирован основной центральный защитник краматорчан Владислав Савин, вместо которого ожидаем увидеть универсала Алексея Лобова. Также снова ждем с первых минут Виталия Собко, а в центр нападения вернется хорошо вошедший в игру против "Балкан" Игорь Кириенко.
Ориентировочный состав Авангард (4-2-3-1): Денчук - Сухаров, Брюхов, Лобов, Дедяев - Сеницкий, Полюлях - Собко, Матяж, Нехтий - Кириенко.
Цифры и факты
- Со времен поражения от "Миная" (2:3) харьковский клуб дома не проигрывает в течение шести поединков. Четыре из них закончились для подопечных Демченко "всухую".
- "Авангард" в четырех посткарантинных матчах шесть раз исполнял пенальти. Правда забил только два из них (33%), оба раза это сделал Алексей Лобов.
- Защитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень перешел в харьковский клуб именно из "Авангарда", в котором начинал прошлый сезон.
- Все три очных встречи команд до этого закончились со счетом 1:0. Дважды сильнее оказывался "Металлист 1925", в том числе на выезде в первом круге.
- Арбитром поединка будет полтавчанин Андрей Коваленко, который лишь в субботу вечером отработал на игре 23-го тура "Черноморец" - "Рух".
Прогноз
При всем уважении к гостям, которые будут настроены дать бой харьковчанам, полагаем, что потеря очков не входит в планы "Металлиста 1925". Романова без потери в качестве заменит Банасевич, а в центре поля хозяева справятся и за счет навыков Дехтяренко. Так что кадровые проблемы не помешают Харькову забрать три очка. Другое дело, что сохранить свои ворота на замке Денису Сидоренко вновь вряд ли удастся.
Ставка: Обе забьют